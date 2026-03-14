Sorsdöntő üzenetet küldött a határontúliaknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit – írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15. alkalmából küldött levelében.

A kormányfő úgy fogalmazott: 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn – olvasható az MTI-hez is eljuttatott levélben.