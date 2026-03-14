03. 14.
szombat
március 15. kézdivásárhelyi beregszász határ levél orbán viktor

Sorsdöntő üzenetet küldött a határontúliaknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. március 14. 10:20

„Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit” – hangsúlyozta levelében a miniszterelnök.

2026. március 14. 10:20
Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit – írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15. alkalmából küldött levelében.

A kormányfő úgy fogalmazott: 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn – olvasható az MTI-hez is eljuttatott levélben.

„Ahogy 1848-49-ben, úgy most is vannak, akik ellenünk törnek. Fenyegethetnek bennünket akár nyílt háborús, pénzügyi zsarolásokkal, akár létfontosságú vezetékek elzárásával, 

mi nem engedünk sem nekik, sem fizetett bábjaiknak, ahogyan megálljt parancsolunk azoknak is, akik el akarják venni a határon túli testvéreink szavazati jogát”

 – rögzítette a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt írta: sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit. „Segítsük és megóvjuk az akaratuk ellenére könyörtelen háború poklába került honfitársainkat, és folytassuk a nemzetépítés határokon átívelő munkáját, hogy a magyar név megint szép lehessen Szabadkától Dunaszerdahelyig, Lendvától Beregszászig, Montréaltól Kézdivásárhelyig” – olvasható a levélben.

Legyen béke, szabadság és egyetértés! – zárta a határon túli magyaroknak írt levelét Orbán Viktor.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 14. 12:03
Már régen át kellett volna alakítani a magyarországi országgyűlést magyar nemzetgyűléssé. A magyar nemzet sikeréért, sikeresebbé tételéért. Szerintem.
fatman
2026. március 14. 11:46
így van... a 22-es kb 300 ezer helyett legalább 400 ezer érvényes szavazatra számítanék idén...
alenka
2026. március 14. 11:41
Végső soron: már az felháborító, hogy a tiszás horda indul a választásokon.
szantofer
•••
2026. március 14. 11:22 Szerkesztve
Mindig megnevettet amikor az EU feloszlásáért drukkolók a határon túli magyarok jogaiért aggódnak.
