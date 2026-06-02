Erre Brüsszelben is felkapták a fejüket: a szerb parlament elnökével tárgyalt Forsthoffer Ágnes

Kezd kirajzolódni: három miniszter elmondta, mi is az uniós pénzek valódi ára
A valódi ár több tényezőből áll össze. Kapitány, Kármán és Vitézy miniszterek egy kormányzati háttérbeszélgetésen a megállapodás részét képező részletekről is beszéltek.
A magyar Országgyűlés elnökének első külföldi útja Belgrádba vezetett. Szerbia EU-csatlakozása is szóba került.
A Magyarország és Szerbia közötti „egyre javuló kapcsolatok” további erősítéséről és az együttműködési lehetőségekről tárgyalt kedden Belgrádban Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Ana Brnabic, a szerb parlament elnöke, a találkozóról a magyar házelnök tájékoztatott.
A megbeszéléseket követően Forsthoffer Ágnes a magyar sajtónak elmondta:
az Országgyűlés elnökeként első külföldi útja Szerbiába vezetett, ahol a szerb parlamenti elnökkel való találkozó mellett részt vett az Interparlamentáris Unió konferenciáján.
Mint mondta: a szerb házelnökkel megállapodott abban, hogy mind politikai, mind gazdasági téren igyekeznek támogatni egymást. Megkeresik azokat a pontokat, amelyekben a magyar parlament tudja segíteni a szerbet a jó gyakorlatok megosztásával, „és elsősorban az EU-csatlakozással kapcsolatos olyan területeken, amelyeken tényleg úgy érezzük, hogy hozzá tudunk tenni Szerbia sikeréhez”.
Az Országgyűlés elnöke kedd este a belgrádi várban koszorút helyez el Nándorfehérvári Emlékkőnél a nándorfehérvári csata 570. évfordulója alkalmából.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
A valódi ár több tényezőből áll össze. Kapitány, Kármán és Vitézy miniszterek egy kormányzati háttérbeszélgetésen a megállapodás részét képező részletekről is beszéltek.
Nyitókép: Országgyűlés Hivatala / MTI
***