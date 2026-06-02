Joaquin Phoenix és Emma Stone a demokratákba és a republikánusokba is belerúg az élő szereplős South Parkban

Ugyan a külpolitikai híreket olvasva nem segíti a hídépítést, de a közelmúltban egészen sok olyan hollywoodi film született, amelyik egyszerre rúg bele a demokrata és a republikánus kurzus legszélsőségesebb képviselőibe. A legismertebb ezek közül nyilván az idei Oscaron taroló Egyik csata a másik után, de nagyon szuper volt például a Bugonia, illetve a kommerszebb alkotások közül a Polgárháború is. Az utóbbiakkal szemben viszont Ari Aster új rendezése, az Eddington éppen úgy megosztotta a közönséget, mint a pártpolitika.

Eddington (Forrás: SkyShowtime)

A történet egy fiktív amerikai kisvárosban játszódik a koronavírus-járvány idején, ahol a polgármesteri ambíciók által fűtött seriff és a politikai ellenfele között kiéleződik a feszültség. Előbbi a maszkviselés ellen ágál, feleségével és annak anyjával lelkesen fogyasztják és terjesztik a különféle konteókat. A másik jelölt a mainstream média hitvallója, és amikor a településre is begyűrűzik a Black Lives Matter tüze, a fia lelkes antifa aktivistává válik – egyetemista barátaival tüntetéseket szerveznek a feketék elleni rendőri erőszakkal szemben egy olyan városban, ahol amúgy is kisszámú kisebbségi él, ellenben pont az egyenruhások között igencsak felülreprezentálják magukat.