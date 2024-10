A platform csak eszköz, a vallás megszállottság, az emberek pedig állatok – legalábbis a Netflix szerint

Nyitókép: Netflix

Ha nem is túl sűrűn, de kifejezetten érdekes, akár elgondolkodtató filmek is felbukkannak a Netflix kínálatában. Ilyen volt többek között a 2019-es, spanyol A platform is, melyben egy fiatal férfi, Goreng (Iván Massagué) kalandjait élhettük át egy elzárt helyen. A komplexumban nincs átjárás a kis területtel rendelkező szintek között, kizárólag a liftként közlekedő, ételt szállító platform mozog végig az emeletek között.

Ami izgalmassá teszi az egészet, hogy a lakók általában saját akaratából vesznek részt ebben a „kísérletben” (?), aminek a konklúziója az, hogy mindenki csak saját magával foglalkozik, így az alsóbb szintekre sok esetben már egyáltalán nem jut étel. Goreng azonban számos megpróbáltatást követően végül úgy döntött, hogy egy csellel túljár az üzemeltetők eszén és meglátogatja őket.