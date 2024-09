A Borzalmak városa új adaptációjától még Stephen King is retteghet

Ez valóban a Borzalmak városa

Írtam, hogy hinni akarom azt is, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ez így is van, bár az előítéletről az ember nehezen mond le. Ezért aztán Stephen King immáron 49 éves történetének legújabb, direktben az HBO-ra (most már Max) szánt feldolgozására is meglehetősen ferde szemmel tekintettem, miután rájöttem, hogy a sokadik adaptációt az a Gary Dauberman írta és rendezte, aki a borzalmas, 2019-es Annabelle 3. – Hazatérést készítette. Bár mondták volt, innen szép nyerni.

És bizony sikerült is! Mert a közel 2 órás, Lewis Pullman főszereplésével készült legújabb feldolgozás kifejezetten jól sikerült!

Nem mondom, hogy ez a világ legjobb horrorfilmje, vagy éppen tökéletes, sőt itt is úgy változtattak, alakítottak egy-két karakteren, hogy azzal kellően illeszkedjen a film a kvótához, de ehhez még így is a legkevésbé bántó és kellemetlen módon variálták meg az eredeti regényt. Persze továbbra is jó kérdés, hogy egy már létező történetet ezért minek megpiszkálni, amikor pl. ma az 1992-es Alvajárók is rendben lenne Hollywoodban – nem is volt vele bajunk, főleg, hogy ott nem kellett ezért egy már létező kánonba belenyúlni.

Vámpírvadászok a Borzalmak városában

Viszont Dauberman célja sikerült. Az író ugyanis még 2019 nyarán nyilatkozott úgy a Den of Geek-nek, hogy a Borzalmak városa új verziójával újra ijesztővé szeretné tenni a vámpírokat. Ahogy elmondta, el akart távolodni a szexibb, romantikusabb élőhalottaktól, amelyek az Interjú a vámpírral, az Alkonyat és a Vámpírnaplók nyálas hozzáállásának köszönhetően az elmúlt évtizedekben ellepték a popkultúrát.

Persze azért a képregényből született, 2007-es A sötétség 30 napja is próbálkozott ezzel, de a világot végül az sem váltotta meg, a vámpírok pedig a közelébe sem jutottak mondjuk, egy 1993-as Darkness: The Vampire Versionnek.

Az új Borzalmak városa azonban ismét sikerrel veszi az akadályt és megugorja a lécet. Cseppet sem unalmas, meglehetősen pörgős (van, ami a regényben kb. 100 oldal után történik, itt meg már az első 10-15 percben túlesünk rajta), sőt még a karaktereit is lehet szeretni. Ezért a főszereplőn túl Bill Camp (Mathew Burke), Makenzie Leigh (Susan Norton) és Alfre Woodard (Dr. Cody) is sokat tesz. Ráadásul akadnak kifejezetten izgalmas, borzongató vagy éppen durva jelenetek, sőt akad nem egy, ami még John Carpenter 1980-as klasszikusát, A köd című filmet is megidézi.