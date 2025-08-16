Dráma a levegőben: vadászgépek kísérték a Ryanair egyik járatát

Augusztus 11-én vadászgépek kísértek egy Ryanair Buzz Szófia–London Stansted járatot, miután telefonos fenyegetést kaptak – olvasható a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldalán. A bolgár segélyhívó központba érkezett bejelentés szerint a fedélzeten egy palesztin férfi tartózkodott, aki

rossz dolgokat tervez véghezvinni”.

A bolgár légiforgalmi irányítás azonnal értesítette az érintett országok légiforgalmi központjait, akik tájékoztatták a személyzetet. A pilóták és a légiutas-kísérők azonban semmi gyanúsat nem tapasztaltak, ezért a repülést folytatták. Csehország légterébe a gép nem léphetett be, így el kellett kerülni az országot,

míg Németország felett két Eurofighter vadászgép biztosította a kíséretet.

A járat végül biztonságosan landolt Stansteden, a fedélzeten nem találtak semmilyen veszélyt, a fenyegetést hamisnak minősítették. Később kiderült, hogy a hívást egy bolgár férfi tette, akinek az exfelesége és két gyermeke utazott a gépen. Az illetőt komoly büntetés, valamint a rendkívüli intézkedések költségei is várják.

A légitársaságok minden fenyegetést három kategóriába sorolnak: zöld (biztonságos), borostyán (bizonytalan) és vörös (valós veszély). A döntés, hogy a járat folytatja-e útját, vagy leszáll a legközelebbi repülőtéren, az adott helyzet függvénye, és az esetleges vadászgépes kíséretet az adott ország légvédelmi hatósága szabja meg.

A szakértők szerint a légiközlekedési fenyegetéseket komolyan veszik, és a fenyegető személyeket gyorsan felkutatják. Az ilyen incidensek jelentős költséggel járnak, hiszen a vadászgépek üzemeltetése és a rendkívüli leszállások is nagy anyagi terhet jelentenek, így a hamis fenyegetések elkövetői komoly büntetésre számíthatnak.