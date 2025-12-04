Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vadászgépek Európa Háború Ukrajnában Ukrajna Németország Lengyelország NATO orosz-ukrán háború Oroszország légierő

Pattanásig feszült a helyzet: német vadászgépek jelentek meg néhány kilométerre az orosz határtól

2025. december 04. 17:37

A német védelmi miniszter szerint nem szabad felhagyni a kijevi vezetés támogatásával.

2025. december 04. 17:37
null

A német légierő Eurofighter harci repülőgépeket telepített csütörtökön Lengyelországba a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

A német légierő tájékoztatása szerint a harci repülőgépek a nörvenichi légitámaszpontról indultak a lengyelországi Malborkban található bázisra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Az Eurofighterek telepítése válasz az orosz légierő gépeinek, illetve drónjainak légtérsértéseire a balti térségben.

Boris Pistorius német védelmi miniszter októberben jelentette be a lépést. „Ezzel a misszióval katonáink a már augusztus óta Romániában állomásozó riasztási század mellett további értékes hozzájárulást nyújtanak a keleti szövetségi terület védelméhez. Ezzel újabb erős jelzést adunk szomszédunk, Lengyelország és a NATO egészének támogatásáról” – hangsúlyozta Holger Neumann altábornagy, a német légierő parancsnoka.

A német légierő gépei már augusztusban és szeptemberben is jelen voltak a malborki katonai repülőtéren, amely nagyjából 60 kilométerre délkeletre fekszik Gdansktól

és mintegy 80 kilométerrel az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádtól.

A német légierő a harci repülőgépek mellé egy nagyjából 150 fős kontingenst küld. A misszió egyelőre márciusig tart.

Pistorius csütörtökön parlamenti beszédében arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békediktátum nemcsak Kijev számára lenne katasztrofális, hanem Európa biztonságát is veszélyeztetné. Azt hangoztatta, hogy az európai országoknak nem szabad felhagyniuk a kijevi vezetés támogatásával.

„Egy békediktátum katasztrofális lenne Európára nézve (...) mert egy katonailag legyőzött vagy akár a tárgyalóasztalnál is vereséget szenvedő, Oroszország befolyása következtében belülről destabilizált Ukrajna veszélybe sodorná Európa biztonságát – fejtegette Pistorius.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Tobias Schwarz / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2025. december 04. 18:24
"A német légierő a harci repülőgépek mellé egy nagyjából 150 fős kontingenst küld. " A hungarocell drónok roppantul veszélyesek. Hát, ha még szigszalag tartja össze őket... Belegondolni is idegbaj. De védenek minket a hős németek. Csak szólok, a Don-kanyarba most menjenek ők maguk.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 04. 18:24
hulye fritzek fel akarjak eleszteni a Reich abrandjait ukrajna annektalasarol... uljetek a kaposztaszagu valagatokon krautok mert ezuttal vilagvege lesz belole ha ujra kirobbantotok egy vilaghaborut!!! ukrajna nelkul Europaban biztonsag lesz es beke, az az oka az egesz haborunak hogy ott kavarjatok a szart
Válasz erre
0
0
koron-kivuliek
2025. december 04. 18:22
Viszket a tenyerük. Kérik a pofont
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. december 04. 18:16
Meddig kellene még folytatni? Nyugati magas beosztású katonák is úgy nyilatkoznak, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. Csak a politikai élboly próbálja a népet legyőzhetőséggel hitegetni. A nép még nem is érti, hogy mennyi pénzt próbálnak belőlük kipréselni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!