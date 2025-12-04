Pattanásig feszült a helyzet: német vadászgépek jelentek meg néhány kilométerre az orosz határtól

Az Eurofighterek telepítése válasz az orosz légierő gépeinek, illetve drónjainak légtérsértéseire a balti térségben.

Boris Pistorius német védelmi miniszter októberben jelentette be a lépést. „Ezzel a misszióval katonáink a már augusztus óta Romániában állomásozó riasztási század mellett további értékes hozzájárulást nyújtanak a keleti szövetségi terület védelméhez. Ezzel újabb erős jelzést adunk szomszédunk, Lengyelország és a NATO egészének támogatásáról” – hangsúlyozta Holger Neumann altábornagy, a német légierő parancsnoka.

A német légierő gépei már augusztusban és szeptemberben is jelen voltak a malborki katonai repülőtéren, amely nagyjából 60 kilométerre délkeletre fekszik Gdansktól