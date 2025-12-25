Bombariadó volt két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
Át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot.
A Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatot bombariadó érte csütörtökre virradó éjszaka, erősítette meg a Telex értesülését a MÁV.
„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást” – írták a lap megkeresésére.
A fenyegető egy ismeretlen telefonáló volt.
A MÁV munkatársai az egyik vonaton csupán az országhatártól, Csap állomástól, tehát már a tűzszerészeti átvizsgálás után, a másik esetben pedig Ungvártól szolgálták ki a járatot, így őket valóban érintette a bombariadó és a szerelvény átvizsgálása.
Mindkét járat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt.
Lapértesülések szerint az utasokat leszállították Magyarországon, ezt követően átvizsgálták őket.
Nyitóképen: a Transcarpathia vonat (MÁV Facebook)