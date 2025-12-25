Ft
vasúti közlekedés közlekedés Ukrajna Bombariadó

Bombariadó volt két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton

2025. december 25. 19:21

Át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot.

2025. december 25. 19:21
null

A Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatot bombariadó érte csütörtökre virradó éjszaka, erősítette meg a Telex értesülését a MÁV.

„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást” – írták a lap megkeresésére.

A fenyegető egy ismeretlen telefonáló volt. 

A MÁV munkatársai az egyik vonaton csupán az országhatártól, Csap állomástól, tehát már a tűzszerészeti átvizsgálás után, a másik esetben pedig Ungvártól szolgálták ki a járatot, így őket valóban érintette a bombariadó és a szerelvény átvizsgálása.

Mindkét járat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt.

Lapértesülések szerint az utasokat leszállították Magyarországon, ezt követően átvizsgálták őket.

Nyitóképen: a Transcarpathia vonat (MÁV Facebook)

