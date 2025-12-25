Bombariadó volt két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton

A Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatot bombariadó érte csütörtökre virradó éjszaka, erősítette meg a Telex értesülését a MÁV.

„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást” – írták a lap megkeresésére.