Münchenben megszülethet a Zelenszkij–Magyar paktum
Magyar Péter müncheni útja jóval több lehetett egyszerű konferencia-részvételnél.
A Pravda cikke szerint az ukrán elnöknek bocsánatot kellene kérnie az elhangzott szavakért, a saját népének mondott hazugságokért, az elmaradt evakuálási és védelmi intézkedésekért.
Néhány nappal ezelőtt volt az évfordulója Volodimir Zelenszkij 2022. február 17-én elhangzott, hírhedt mondatának: „Meg tudnánk kétszerezni vagy háromszorozni a hadsereget, de akkor nem tudnánk utakat építeni” – hívja fel a figyelmet az ukrán Pravda, amely szerint minimum bocsánatot kellene kérnie Zelenszkijnek „az elhangzott szavakért, a saját népének mondott hazugságokért, az elmaradt evakuálási és védelmi intézkedésekért”.
Ehelyett Münchenben ismét egy erőteljes beszédet hallottunk, ahol a mi showmanünk újra mindent és mindenkit kioktatott. Mert mindenki más a hibás – csak ő nem
– írja a lap, amely arra is emlékeztet, hogy az ukrán elnök, bár az orosz támadás előtt öt hónappal figyelmeztetést kapott Moszkva terveiről, a háború kezdetéig nem hirdetett mozgósítást és nem rendelt el hadiállapotot.
A Pravda visszaidézte Zelenszkij nagyképű reakcióját, amikor az amerikai külügyminiszter jelezte neki a veszélyt:
Önöknek kiváló a hírszerzésük, de önök az óceán túloldalán vannak, mi pedig itt, a helyszínen. Azt hiszem, bizonyos dolgokat egy kicsit jobban tudunk a saját államunkról.
Arra a kérdésre, hogy Ukrajna képes-e győzni a háborúban, Zelenszkij nemrég egyébként kitérő választ adott: „Attól függ, mit értünk győzelem alatt. És őszintén szólva nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogy visszaszerezzük az összes földet, az ma nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne... De az jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért ők sem nyernek, és mi sem veszítünk.”
Ismét Washingtonban járt az ukrán elnök, aki furcsa teóriákat adott elő a területfeladásról, és már az ottani félidős választásokba is belebeszélt.
