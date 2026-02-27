Ft
moszkva volodimir zelenszkij pravda ukrajna oroszország

„A mi showmanünk újra mindent és mindenkit kioktatott” – Ukrajnában szedték darabokra Zelenszkijt

2026. február 27. 21:14

A Pravda cikke szerint az ukrán elnöknek bocsánatot kellene kérnie az elhangzott szavakért, a saját népének mondott hazugságokért, az elmaradt evakuálási és védelmi intézkedésekért.

2026. február 27. 21:14
null

Néhány nappal ezelőtt volt az évfordulója Volodimir Zelenszkij 2022. február 17-én elhangzott, hírhedt mondatának: „Meg tudnánk kétszerezni vagy háromszorozni a hadsereget, de akkor nem tudnánk utakat építeni” – hívja fel a figyelmet az ukrán Pravda, amely szerint minimum bocsánatot kellene kérnie Zelenszkijnek „az elhangzott szavakért, a saját népének mondott hazugságokért, az elmaradt evakuálási és védelmi intézkedésekért”.

 

Ehelyett Münchenben ismét egy erőteljes beszédet hallottunk, ahol a mi showmanünk újra mindent és mindenkit kioktatott. Mert mindenki más a hibás – csak ő nem

– írja a lap, amely arra is emlékeztet, hogy az ukrán elnök, bár az orosz támadás előtt öt hónappal figyelmeztetést kapott Moszkva terveiről, a háború kezdetéig nem hirdetett mozgósítást és nem rendelt el hadiállapotot.

A Pravda visszaidézte Zelenszkij nagyképű reakcióját, amikor az amerikai külügyminiszter jelezte neki a veszélyt:

Önöknek kiváló a hírszerzésük, de önök az óceán túloldalán vannak, mi pedig itt, a helyszínen. Azt hiszem, bizonyos dolgokat egy kicsit jobban tudunk a saját államunkról.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna képes-e győzni a háborúban, Zelenszkij nemrég egyébként kitérő választ adott: „Attól függ, mit értünk győzelem alatt. És őszintén szólva nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogy visszaszerezzük az összes földet, az ma nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne... De az jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért ők sem nyernek, és mi sem veszítünk.”

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. február 27. 21:52
Magas lóról lehet nagyot esni!
Válasz erre
0
0
virag-os
2026. február 27. 21:37
"Ezért ők sem nyernek, és mi sem veszítünk.” Ez lesz az új szlogenje amivel kábítja a népet.
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. február 27. 21:37
"bocsánatot kellene kérnie Zelenszkijnek „az elhangzott szavakért, a saját népének mondott hazugságokért, az elmaradt evakuálási és védelmi intézkedésekért”." Az orosz anyanyelvű zsidráknak nem a saját népe az ukrán.
Válasz erre
3
0
Treeoflife
•••
2026. február 27. 21:27 Szerkesztve
Az ukrán belpolitika és ellenzék, vagy egyáltalán bármilyen ellenállás nagyon lassan ébredezik. Márpedig egyre világosabb, hogy ezt a férget csak belülről tudják eltávolítani, mivel kívülről - Európából - csak támogatják. Az viszont rejtély, hogy az USA mit akar kezdeni vele. Amikor oda jut el ez a ripacs, hogy kérés nélküli tanácsokat osztogat az USA elnökének, akkor már nagy a baj.....
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!