„A mi showmanünk újra mindent és mindenkit kioktatott” – Ukrajnában szedték darabokra Zelenszkijt

A Pravda visszaidézte Zelenszkij nagyképű reakcióját, amikor az amerikai külügyminiszter jelezte neki a veszélyt:

Önöknek kiváló a hírszerzésük, de önök az óceán túloldalán vannak, mi pedig itt, a helyszínen. Azt hiszem, bizonyos dolgokat egy kicsit jobban tudunk a saját államunkról.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna képes-e győzni a háborúban, Zelenszkij nemrég egyébként kitérő választ adott: „Attól függ, mit értünk győzelem alatt. És őszintén szólva nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogy visszaszerezzük az összes földet, az ma nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne... De az jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért ők sem nyernek, és mi sem veszítünk.”