Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
friedrich merz mercosur - egyezmény fidesz Nagy Attila Tibor bizottság európai bizottság

A németek ereje

2026. február 27. 18:07

Az Európai Bizottság a német kormány akarata szerint döntött, a Mercosur-egyezmény egy része ideiglenes alkalmazással hatályba lép.

2026. február 27. 18:07
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Amikor az Európai Parlament januárban a Mercosur-egyezmény bírósági felülvizsgálatát kérte, Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy szeretné, ha az Európai Bizottság ideiglenesen alkalmazná az egyezmény kereskedelmi részét, még akkor is, ha azt az  Európai Parlament nem hagyta még jóvá.

Ma így is lett. Az Európai Bizottság a német kormány akarata szerint döntött, a Mercosur-egyezmény egy része ideiglenes alkalmazással hatályba lép. Olvasom a Fidesz, a Tisza felháborodását, nyilván jönnek majd mások is. Lehet felháborodni, de most is bebizonyosodott: nem a magyarok határozzák meg az EU politikáját, a németek az erősebbek. Bizony, ez van.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Pedro Pardo / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2026. február 27. 20:08
NAT egyél műhúst és brazil csirkét baszki hogy te mekkora faszfej vagy !
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 27. 20:00
a nemetek a IV Reichot epitik az Uniobol
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 27. 20:00
Be kell perelni az EB-t mert tullepi a hataskoret !
Válasz erre
1
0
Vata Aripeit
•••
2026. február 27. 19:35 Szerkesztve
A németeknél már semmi sincs. Nemhogy erő. A XX. századot szétkúrták, a XXI. -t nem fogják. A hazaszeretetük kuka, a zászlójuk kuka, az identitásuk kuka, a büszkeségük kuka. Totál lenullázták magukat. Csak gratulálni lehet nekik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!