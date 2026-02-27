„Amikor az Európai Parlament januárban a Mercosur-egyezmény bírósági felülvizsgálatát kérte, Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy szeretné, ha az Európai Bizottság ideiglenesen alkalmazná az egyezmény kereskedelmi részét, még akkor is, ha azt az Európai Parlament nem hagyta még jóvá.

Ma így is lett. Az Európai Bizottság a német kormány akarata szerint döntött, a Mercosur-egyezmény egy része ideiglenes alkalmazással hatályba lép. Olvasom a Fidesz, a Tisza felháborodását, nyilván jönnek majd mások is. Lehet felháborodni, de most is bebizonyosodott: nem a magyarok határozzák meg az EU politikáját, a németek az erősebbek. Bizony, ez van.”