02. 27.
péntek
02. 27.
péntek
négyszemközt béky zoltán facebook youtube média

Aki uralja az algoritmust, az uralja a közvéleményt – médiajogász a Négyszemköztben (VIDEÓ)

2026. február 27. 19:06

Aki uralja a legkönnyebben elérhető közösségi felületet, algoritmust, az uralja a közvéleményt is – fogalmaz Andor Éva Négyszemközt című műsorában Béky Zoltán, a Századvég jogi szakértője. A jogász nemrég megjelent „Civil (?) a pályán” című könyve máris kirobbanóan sikeres – ez is szóba kerül a beszélgetésben.

2026. február 27. 19:06
null

Vajon ki, mi uralja a valóságunkat manapság, amikor a hírek 75 százalékát már az online térben fogyasztjuk? – egyebek mellett erre a kérdésre is keresi a választ a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában Andor Éva és beszélgetőtársa, Béky Zoltán.

A Századvég jogi szakértője 

lerántja a leplet a „függetlenobjektív” sajtó mítoszáról, a brüsszeli lopakodó hatáskörbővítésről és az álcivilek hálózatáról is. 

Beszél Brüsszel „aljasságairól”, amelyekkel a konzervatív médiumok és a szólásszabadság ellen harcol, egyúttal egészen elképesztő, 

nyugtalanító képet ad a Facebook és a YouTube cenzorairól, de a magyarországi baloldali média összes trükkjéről, hazugságáról is.

Az interjúból kiderül: mi az a „brüsszeli média-diktátum” és hogyan próbálják képviselői megkerülni a tagállami szuverenitást a sajtószabadság álcája mögé bújva.

Béky Zoltán kitér a Soros-hálózathoz köthető hazai álcivil szervezetekre, példákat hoz a cenzúrára és arra, hogy 

az influencer-politikusok, mint amilyen Magyar Péter, kihasználják az új média csatornáit, ahol a tartalom hitelessége kevésbé jelentős, és sokkal fontosabb az elérések száma, az érzelmi rezonancia.

A nézettségi és a követői számok ugyanakkor manipulálhatók – szögezte le a jogász.

A teljes beszélgetés a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép: Mandiner

tapir32
2026. február 27. 20:11
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
csulak
2026. február 27. 19:54
Lassan mondom ,hogy mindenki ertse : SOHA TOBBE BALOLDALT !
tapir32
2026. február 27. 19:47
A háborúról kell leválni és nem az orosz olajról és gázról! Irracionális az orosz energiahordozókról és nyersanyagokról leválni. Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába. Litvánia az orosz gáz és olaj átcímkézésének egyik központja.
rasputin
2026. február 27. 19:14
nyugtalanító képet ad a Facebook és a YouTube cenzorairól, de a magyarországi baloldali média összes trükkjéről, hazugságáról is. A bukott sajtóperek nem azt mutatják, hogy a nem fideszes média aki hazudik.
