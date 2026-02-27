Aki uralja az algoritmust, az uralja a közvéleményt – médiajogász a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Álcivilek vagy külföldi ügynökök? Leleplezzük, kik támadják az átláthatósági törvényt!
Utánajártunk, kik tiltakoznak az átláthatósági törvény ellen: nem a civil szféra ellehetetlenüléséről van szó, hanem egészen más érdekek húzódnak a háttérben.
Aki uralja a legkönnyebben elérhető közösségi felületet, algoritmust, az uralja a közvéleményt is – fogalmaz Andor Éva Négyszemközt című műsorában Béky Zoltán, a Századvég jogi szakértője. A jogász nemrég megjelent „Civil (?) a pályán” című könyve máris kirobbanóan sikeres – ez is szóba kerül a beszélgetésben.
Vajon ki, mi uralja a valóságunkat manapság, amikor a hírek 75 százalékát már az online térben fogyasztjuk? – egyebek mellett erre a kérdésre is keresi a választ a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában Andor Éva és beszélgetőtársa, Béky Zoltán.
A Századvég jogi szakértője
lerántja a leplet a „függetlenobjektív” sajtó mítoszáról, a brüsszeli lopakodó hatáskörbővítésről és az álcivilek hálózatáról is.
Beszél Brüsszel „aljasságairól”, amelyekkel a konzervatív médiumok és a szólásszabadság ellen harcol, egyúttal egészen elképesztő,
nyugtalanító képet ad a Facebook és a YouTube cenzorairól, de a magyarországi baloldali média összes trükkjéről, hazugságáról is.
Az interjúból kiderül: mi az a „brüsszeli média-diktátum” és hogyan próbálják képviselői megkerülni a tagállami szuverenitást a sajtószabadság álcája mögé bújva.

Béky Zoltán kitér a Soros-hálózathoz köthető hazai álcivil szervezetekre, példákat hoz a cenzúrára és arra, hogy
az influencer-politikusok, mint amilyen Magyar Péter, kihasználják az új média csatornáit, ahol a tartalom hitelessége kevésbé jelentős, és sokkal fontosabb az elérések száma, az érzelmi rezonancia.
A nézettségi és a követői számok ugyanakkor manipulálhatók – szögezte le a jogász.
A teljes beszélgetés a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető:
