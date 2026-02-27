Aki uralja az algoritmust, az uralja a közvéleményt – médiajogász a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Vajon ki, mi uralja a valóságunkat manapság, amikor a hírek 75 százalékát már az online térben fogyasztjuk? – egyebek mellett erre a kérdésre is keresi a választ a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában Andor Éva és beszélgetőtársa, Béky Zoltán.

A Századvég jogi szakértője