Rendkívüli: megérkeztek az adatok, fölényes Fidesz-győzelem született szombaton (VIDEÓ)
Az ellenzéki párt vezetője óriásit kamuzott.
A nyilatkozatokból egyfajta megkönnyebbülést is lehet érezni: szó szerint is elhangzott, hogy nincsen „rendszerváltó hangulat” az utcán.
„Mit mondanak a számok? A felvett íveket délután 4-ig lehetett leadni a Nemzeti Választási Irodához, a Tisza Párt 13 806-ot, a Fidesz-KDNP pedig 24 523-at adott így le. Ebből aztán jött a becslés, hogy a Tisza 110 ezer aláírást gyűjtött, míg a Fidesz 196 ezret, de ezt pontosan azért sem lehet így megmondani – mert egészen biztos, hogy nem volt tele mindegyik ív.
(Fontos információ még, hogy arányaiban is ennyivel több ívet vett fel a Fidesz.) Nagyságrendileg viszont csak akkor adhatott le a Tisza több ajánlást számilag, hogyha a Fidesz az ívek csaknem felét totálisan üresen adta le. Ez azért elég valószínűtlen.
Nem véletlenül kommunikálja azt Magyar Péter, hogy ők az íveken túl a saját listáikra is gyűjtöttek már aláírásokat, ezért már csaknem 300 ezernél tartanak. Ezt éppúgy nem lehet ellenőrizni mint az ajánlások pontos számát.
Ki nyerte akkor a napot? Szerintem abból a szempontból a Fidesz, hogy most először tesztelte ebben a választási hangulatban a mozgósítási rendszerét, és úgy tűnik eredményesen. A nyilatkozatokból egyfajta megkönnyebbülést is lehet érezni: szó szerint is elhangzott, hogy nincsen »rendszerváltó hangulat« az utcán. Mintha ez ma derült volna ki igazán számukra.
Ez fontos üzenet lehet a jobboldali szavazóbázis számára, amely felé Magyar Péter azt az üzenetet igyekszik közvetíteni, hogy egy bukott hatalom vergődik csupán, akinek nem hisz senki, nem látják a Karmelitában a valóságot, pániküzemmódban vannak.
Hát a mai nap nem ezt bizonyította.
Persze végső soron a választás számai lesznek azok, amelyek nem hazudnak - Facebook posztok ide vagy oda.”
Nyitókép: Kulifai Máté Facebook-oldala
