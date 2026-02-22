„Mit mondanak a számok? A felvett íveket délután 4-ig lehetett leadni a Nemzeti Választási Irodához, a Tisza Párt 13 806-ot, a Fidesz-KDNP pedig 24 523-at adott így le. Ebből aztán jött a becslés, hogy a Tisza 110 ezer aláírást gyűjtött, míg a Fidesz 196 ezret, de ezt pontosan azért sem lehet így megmondani – mert egészen biztos, hogy nem volt tele mindegyik ív.

(Fontos információ még, hogy arányaiban is ennyivel több ívet vett fel a Fidesz.) Nagyságrendileg viszont csak akkor adhatott le a Tisza több ajánlást számilag, hogyha a Fidesz az ívek csaknem felét totálisan üresen adta le. Ez azért elég valószínűtlen.