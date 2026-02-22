Ft
Ki nyerte a napot?

2026. február 22. 06:16

A nyilatkozatokból egyfajta megkönnyebbülést is lehet érezni: szó szerint is elhangzott, hogy nincsen „rendszerváltó hangulat” az utcán.

2026. február 22. 06:16
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Mit mondanak a számok? A felvett íveket délután 4-ig lehetett leadni a Nemzeti Választási Irodához, a Tisza Párt 13 806-ot, a Fidesz-KDNP pedig 24 523-at adott így le. Ebből aztán jött a becslés, hogy a Tisza 110 ezer aláírást gyűjtött, míg a Fidesz 196 ezret, de ezt pontosan azért sem lehet így megmondani – mert egészen biztos, hogy nem volt tele mindegyik ív.

(Fontos információ még, hogy arányaiban is ennyivel több ívet vett fel a Fidesz.) Nagyságrendileg viszont csak akkor adhatott le a Tisza több ajánlást számilag, hogyha a Fidesz az ívek csaknem felét totálisan üresen adta le. Ez azért elég valószínűtlen.

Nem véletlenül kommunikálja azt Magyar Péter, hogy ők az íveken túl a saját listáikra is gyűjtöttek már aláírásokat, ezért már csaknem 300 ezernél tartanak. Ezt éppúgy nem lehet ellenőrizni mint az ajánlások pontos számát. 

Ki nyerte akkor a napot? Szerintem abból a szempontból a Fidesz, hogy most először tesztelte ebben a választási hangulatban a mozgósítási rendszerét, és úgy tűnik eredményesen. A nyilatkozatokból egyfajta megkönnyebbülést is lehet érezni: szó szerint is elhangzott, hogy nincsen »rendszerváltó hangulat« az utcán. Mintha ez ma derült volna ki igazán számukra. 

Ez fontos üzenet lehet a jobboldali szavazóbázis számára, amely felé Magyar Péter azt az üzenetet igyekszik közvetíteni, hogy egy bukott hatalom vergődik csupán, akinek nem hisz senki, nem látják a Karmelitában a valóságot, pániküzemmódban vannak. 

Hát a mai nap nem ezt bizonyította.

Persze végső soron a választás számai lesznek azok, amelyek nem hazudnak - Facebook posztok ide vagy oda.”

civilina-2
2026. február 22. 08:50
Arra számítok, hogy a tiszások vidéken fognak elakadni. Magyar Péter nem tudom hányadszor indult már el a vidéki turnéjára, mert az eredmény számára is nyugtalanító lehet. Nem vitatom, hogy Budapesten viszonylag jól állhatnak, de ez kevés a választási törvény szabályai szerint, mert a sikeres induláshoz nem lehet kihagyni a vidéket. Szerintem sincs kormányváltó hangulat, a rendszerváltóról nem is beszélve. Pedig a cél elérése szempotjából Magyar Péter minden írott és íratlan szabályt megsért, különösen kiábrándító, ahogy a demokrácia elvét semmibe veszi és leköpi. A balliberális elitnek ehhez egy árva szava sincs, csak sunyin néznek ki a fejükből, miközben a kormányzó erőt diktatúrával vádolják.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 22. 08:35
Ki nyerte a napot? Aki a választást is fogja. A Fidesz. Pszichopata Lepedő Péterekből, fehérporos stricikből, drogosokból nem lesznek miniszterelnökök.
Válasz erre
0
0
Asperrimus
2026. február 22. 08:16
Nem rendszerváltó, hanem Péter-váltó, Weber-váltó, Leyen-váltó, Brüsszel-váltó hangulat van.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 22. 07:27
Az aláírás-versenynek akkor volt jelentősége, amikor még az volt a szabály, hogy egy választópolgár csak egy pártnak adhatta oda az aláírását, hisz így a szervezettebb, több aktivistával rendelkező párt elcsaklizta a többiek elől az ajánlásokat. Ezt később eltörölték, mert nagyon nehezen volt ellenőrizhető, így most már nincs jelentősége a gyorsasági versenynek. De azt azért mindenképpen megmutatja, hogy melyik párt a legjobban szervezett, melyiknek vannak mindenhol irodái, mekkora az aktivistatábora. Bevallom, a TISZA esetében csalatkoznom kellett, nem számítottam arra, hogy ekkora a háttérbázisuk.
Válasz erre
1
0
