Mindannyian emlékszünk rá, hogy hosszú-hosszú éveken át az ellenzék (Orbán-gyűlölők) politikájának egyik legfontosabb eleme az volt, hogy a Fideszt antiszemita, rasszista, zsidógyűlölő pártnak kellett beállítaniuk.

Csinálták is a nap 24 órájában, a cselédsajtójuk lelkes közreműködésével.

Azonban legkésőbb 2018-ban mindenki rájöhetett, hogy nagy kamu a »fasiszták elleni harcuk«. Hiszen simán összefogtak az izraeli állampolgárokat listázni akaró, a zsidókról sértő, kirekesztő módon beszélő (»tetűcsúszdások«) Jobbikkal. A frigy azóta is tart, sőt a szélsőbalosok és a muszlim bevándorlók Izrael-, valamint zsidóellenessége sem zavarja már őket.

Csak bukjon Orbán…”

