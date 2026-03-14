schiffer andrás tisza párt Tárkányi Zsolt hetek népszava felvétel

„Azok nem progresszív karlendítések voltak” – Schiffer András frappánsan tette helyre a Tárkányi Zsoltot mentegetőket

2026. március 14. 08:01

Bár a Tisza sajtófőnöke elismerte, hogy ő szerepel a képen, a 444, a Népszava és a Telex mégis „vitatja a vitathatatlant”.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.

A lap forrásai azt írták, hogy a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel. 

A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.

 

A történtekre Schiffer András ügyvéd is reagált közösségi oldalán. Mint fogalmazott, pénteken „összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen”

Az ügyvéd ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy ennek ellenére 

a 444.hu és a Népszava »állítólagos« karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant”.

Schiffer szerint ez rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. „Ráadásul szervezett szurkolói csoportok – számomra ettől még visszataszító – karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával való azonosulást tükrözik”– írta.

Az egykori politikus ezután emlékeztetett, hogy érdemes az ügy kapcsán elővenni azt a „sajtóhisztériát”, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek. 

„Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak” – zárta bejegyzését Schiffer András.

Nyitókép: Hetek

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burdisgarage
2026. március 14. 09:44
F. O. S. kettős--hármas mérce...
catalina11
2026. március 14. 09:31
A probléma viszont nem az, hogy csinál valaki ostobaságot vagy sem, hanem hogy az eset rávilágít arra, hogy mennyire egy álszent, kettős mércét használó büdös banda az ellenzék tábora. Ugyanis ha ilyen karlendítést a Fideszből adott volna elő valaki, akkor most ugyanezek habzó szájjal követelnék a távozását a közéletből. A dolog pikantériája pedig az , hogy azok akik most itt védik a védhetetlent, Schiffert simán lenácizták csak mert nem volt hajlandó felháborodni a Szabadság téri német megszállási emlékmű építésén. " hát van amikor csillapítani kell a felháborodást, és van amikor fokozni. Ebben verhetetlenek a libernyákok.
catalina11
2026. március 14. 09:29
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival. A lap forrásai azt írták, hogy a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel. " én azt hittem, hogy ez a mesterséges intelligencia műve, mint a fehér por.
wadcutter
2026. március 14. 09:19
nem progresszív, agresszív karlendítés volt egy kis vonatozással
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!