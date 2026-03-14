„Azok nem progresszív karlendítések voltak” – Schiffer András frappánsan tette helyre a Tárkányi Zsoltot mentegetőket

A történtekre Schiffer András ügyvéd is reagált közösségi oldalán. Mint fogalmazott, pénteken „összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen”.

Az ügyvéd ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy ennek ellenére

a 444.hu és a Népszava »állítólagos« karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant”.

Schiffer szerint ez rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. „Ráadásul szervezett szurkolói csoportok – számomra ettől még visszataszító – karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával való azonosulást tükrözik”– írta.

Az egykori politikus ezután emlékeztetett, hogy érdemes az ügy kapcsán elővenni azt a „sajtóhisztériát”, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek.