„Azok nem progresszív karlendítések voltak” – Schiffer András frappánsan tette helyre a Tárkányi Zsoltot mentegetőket

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Bár a Tisza sajtófőnöke elismerte, hogy ő szerepel a képen, a 444, a Népszava és a Telex mégis „vitatja a vitathatatlant”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.
A lap forrásai azt írták, hogy a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.
A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.
A történtekre Schiffer András ügyvéd is reagált közösségi oldalán. Mint fogalmazott, pénteken „összetéveszthetetlen fotó jelent meg az RTL Klub független-objektív üdvöskéjéből lett tiszás sajtófőnök, Tárkányi Zsolt Loki-huligán múltjából. Tárkányi korrektül elismerte, hogy ő szerepel a képen”.
Az ügyvéd ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy ennek ellenére
a 444.hu és a Népszava »állítólagos« karlendítésről ír, a Telex pedig címében vitatja a vitathatatlant”.
Schiffer szerint ez rendben van, hiszen az ártatlanság vélelme, amíg le nem oknyomozzák a históriát, Tárkányit is megilleti. „Ráadásul szervezett szurkolói csoportok – számomra ettől még visszataszító – karlendítései valóban nem mindenkinél és nem minden esetben a náci ideológiával való azonosulást tükrözik”– írta.
Az egykori politikus ezután emlékeztetett, hogy érdemes az ügy kapcsán elővenni azt a „sajtóhisztériát”, amit 2014 tavaszán a Kispest-ultra Molnár Zsolt MSZP-s képviselő, később Trombitás Kristóf, sőt Elon Musk kelleténél magasabbra lendített karja, vagy éppen a Mi Hazánk 2024-es majálisa körül rendeztek.
„Persze, én is tudom, azok nem progresszív karlendítések voltak” – zárta bejegyzését Schiffer András.
Nyitókép: Hetek
