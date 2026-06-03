A nyilas uralom elfeledett áldozatai – a katonaszökevények

A honvédség nem csak területeket veszett, de hitet is: a rossz felszerelés, a defetizmus és a magyar területek – köztük a honvédek otthonainak – folyamatos feladása széleskörű dezertálási hullámot idézett elő. A jelentések nem festenek daliás képet a honvédek hangulatáról. Tömöry Jenő vezérezredes, a 20. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka emlékezésében hosszasan kitért a látottakra. Mint a novemberi eleji, Szolnok környéki harcokról írta,

„a harcolók száma minden órában csökken. Nem a véres veszteség miatt (…) hanem az elszökések, elmaradások, tanyában elbúvók miatt”.

Ennek az oka szerinte a teljes motiválatlanság, a sebesültek hátra hagyásának gyakorlata, illetve „a minden megmozdulásra azonnal lecsapó orosz vadász-bobázók tömege (…) akikkel szemben sem saját repülő, sem elhárító tűz sehol sem látható. A teljes kiszolgáltatottság, a teljes tehetetlenség nem csak dühítő, de demoralizáló is.” Ennek ellenére Tömöry a dezertőröket „sötétben bujkáló” „szemét csürheként” írta le, akiket agyon kellett volna lövetni. Zerinváry Szilárd a hajmáskéri tüzérségi kiképző táborban azt tapasztalta, hogy „a legénység nem akar harcolni, 30-40%-a szökésre hajlamos, a legénység inkább választaná az orosz megszállást, mint a mostani helyzetet a németekkel”. Azoknak, akik meginogtak, „tarkón lövést” javasolt. Zerinváry erről a Törvényhozók Nemzeti Szövetségében számolt be: a kollaboráns képviselőket tömörítő szervezet kiadott egy Magyar Harc című folyóiratot is, mely például Az árulókat utoléri a halál címmel számolt be Rózsahegyi György csendőrőrmesterről, aki elhagyta alakulatát, s ezért a nagykanizsai tábori bíróság halálra ítélte és agyonlőtték. A képviselőknek maguknak azonban már nem akaródzott a frontra menniük, ezért Szöllősi Jenő miniszterelnök-helyettesnek kellett megnyugtatnia mindenkit, hogy aki képviselő, az nem lesz behívva, vagy ha igen, akkor csak propaganda-feladatok ellátásra. A dezertőrökről a csípős vidéki nyelv megalkotta a maga vicceit is: egy rozsnyói csendőr azt a viccet mesélte, miszerint „miért van az, hogy a magyar honvédségben csak a gyávák vannak?” A válasz: „Mert a hősök elestek, a bátrak pedig átmentek.”