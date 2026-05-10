Sokat kellett várni rá, de megtörtént: újra öt budapesti klub szerepel az élvonalban

Emellett további tanulságos észrevételeket osztott meg a futballban a kormányváltás után várható és szükséges változásokról. Kiemelte, hogy az előző kormányzat idején a sportág kivételezett helyzetben volt a finanszírozás szempontjából, most viszont hozzájuk hasonlóan mindenki rá lesz kényszerítve a piaci alapú, felelős öngazdálkodásra. „A Vasasnál semmilyen politikailag érintett szponzor nincs, így mi biztos lábakon állunk. Az előző évi nyilvános mérlegadatok alapján a Vasas költségvetése a 12–13. helyen található a magyar profi klubok között. Elértük azt, hogy a szakmai és az anyagi szintünk szinkronba került. Évek óta piaci alapon gondolkodunk, működünk, ami a többi klubnak is elkerülhetetlen lesz, ha talpon akarnak maradni.”

Méltó helyre méltó névvel

Más utat járt be a hazai labdarúgás egyik legmeghatározóbb egyesülete, Puskás Ferenc klubja, a tizennégyszeres bajnok Budapest Honvéd. A 2017-ben Marco Rossi vezetésével bajnok kispestiek akkor indultak el a lejtőn, amikor a csaknem másfél évtizeden át az együttesbe iszonyatos pénzeket beleölő George F. Hemingway 2019 tavaszán túladott a klubon, akadémiástul-mindenestül. Két évvel később már éppen csak megúszták a kiesést, a következő idényben szintúgy, 2023-ban viszont már semmi nem mentette meg őket a másodosztálytól, húsz év után újra. Ráadásul az élvonalbeli kiesést visszajutás helyett egy katasztrofális évaddal sikerült megfejelni: nemhogy a feljutásért nem volt harcban a Honvéd, de a kiesőzóna végig közelebb volt hozzá, s a kilencedik helyen végzett, mindössze 8 ponttal a búcsúzó Pécs előtt. 2024 tavaszán elfogyott a drukkerek türelme, és nagyszabású tüntetést szerveztek a „láthatatlan” tulajdonosi kör ellen. A sztori vége az lett, hogy a korábban Diósgyőrben is meghatározó szerepet vállaló Leisztinger Tamás érkezett tulajdonosként – ezzel együtt az akadémia és a Bozsik Aréna is visszakerült az egylet alá –, Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter pedig tavaly novemberben a labdarúgóklub elnöke lett.

A Honvéd más filozófia mentén hozta tető alá a feljutást, mint a Vasas, hiszen az új tulajdonossal új főszponzor is érkezett a csúcstechnológiás szigetelőanyagok gyártásában utazó, Békéscsabán üzemet építő Vulcan Shield Globallal. A szingapúri világcég vagyonát kétszer akkorára becsülik, mint a Molét. A kispestiek a kiesés utáni harmadik nekifutásra tudtak visszajutni, idén viszont magabiztosan – ráadásul a kupában is hajszálra, konkrétan fél percre voltak a fináléba jutástól: a végül büntetőkkel nyerő ZTE a rendes játékidő 93. percében mentette egyenlőre az elődöntőt.