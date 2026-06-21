Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.
„A katonák döntöttek
A Magyar Honvédség a katonáké. Ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adtuk.
Megszülettek az első eredmények.
Az állomány egyértelműen jelezte: altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.
A katonák véleménye számít. Nem helyettük, hanem velük együtt akarjuk építeni a Magyar Honvédséget.
A honvédelmi vezetés tiszteletben tartja a döntésüket, és ennek megfelelően fog eljárni.
Ez csak az első lépés. Folytatjuk az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonáinkat érinti.
Mert a hagyományaink adják a gyökereinket, a katonáink pedig a jövőnket. Ezért a hangjuk mindig számítani fog.
A Haza minden előtt!”
Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI
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