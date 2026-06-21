Az állomány egyértelműen jelezte: altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

A katonák véleménye számít. Nem helyettük, hanem velük együtt akarjuk építeni a Magyar Honvédséget.

A honvédelmi vezetés tiszteletben tartja a döntésüket, és ennek megfelelően fog eljárni.

Ez csak az első lépés. Folytatjuk az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonáinkat érinti.

Mert a hagyományaink adják a gyökereinket, a katonáink pedig a jövőnket. Ezért a hangjuk mindig számítani fog.