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Ruszin-Szendi Romulusz honvéd magyar honvédség

A katonák döntöttek

2026. június 21. 16:21

Altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

2026. június 21. 16:21
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Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz
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„A katonák döntöttek

A Magyar Honvédség a katonáké. Ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adtuk.

Megszülettek az első eredmények.

Az állomány egyértelműen jelezte: altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

A katonák véleménye számít. Nem helyettük, hanem velük együtt akarjuk építeni a Magyar Honvédséget.
A honvédelmi vezetés tiszteletben tartja a döntésüket, és ennek megfelelően fog eljárni.

Ez csak az első lépés. Folytatjuk az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonáinkat érinti.
Mert a hagyományaink adják a gyökereinket, a katonáink pedig a jövőnket. Ezért a hangjuk mindig számítani fog. 

A Haza minden előtt!”

Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
pite85
2026. június 21. 16:50
Komolyan mondom ,milyen rendszerváltásról dumálnak az már megtörtént 1989-90ben,most csak Kormány váltás történt,a kettő nem ugyanazt jelenti...Egyébként meg kapja be ez az ocsmány hazaáruló is....Inkább azt kellett volna írnia ,hogy tisztogatásba kezdtek és leépítésekbe,mert ez nekik a rendszerváltás....Ezek nem tisztelik a 2.ik Vh vagy 56 áldozatait sem,akik a rendszerváltásért adták életüket,56 erről szólt !!!
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0
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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 21. 16:48
én attól félek, hogy ha mondjuk lesz akár egy békés tüntetés okt 23. a rendőrök újra a tömegbe fognak lőni és honvédséget is ráküldik a békés tüntetőkre
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hernadvolgyi-2
•••
2026. június 21. 16:47 Szerkesztve
"A katonák véleménye számít." A "tokatábornok" bevezette a demokráciát a seregben? "A Magyar Honvédség működésének alapja a szigorú parancsuralmi (függelmi) rendszer, amely az alá-fölé rendeltségen és az egyszemélyi vezetésen alapul. Ez biztosítja a haderő azonnali reagálóképességét, szervezettségét és eredményes működését."
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1
0
Error404PageNotFound
2026. június 21. 16:45
Remek, addig se kell kormányozni.
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