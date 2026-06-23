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gripen svédország magyar honvédség

Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség

2026. június 23. 13:38

A repülők fogadásával Magyarország a svéd–magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli.

2026. június 23. 13:38
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Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán kedd délelőtt.

A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük tizennyolcra nőtt az MH Gripenjeinek száma. A repülők fogadásával Magyarország a svéd–magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli.

Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen kiemelte: a vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze.

Példaként említette, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, továbbá Svédországban mintegy 40 ezer magyar él a társadalom megbecsült tagjaként.

Az államtitkár a közös múltból felidézte a bátor svéd diplomata, Raoul Wallenberg emlékét, aki zsidó magyarok ezreinek deportálását akadályozta meg a második világháborúban.

Soha nem felejtjük el, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után Svédország 8 ezer magyar menekültet fogadott be”

– tette hozzá az államtitkár.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

 

Összesen 15 komment

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Galerida
2026. június 23. 14:50
Már van annyi Gripenünk, hogy szegény Romulusz azzal mehet anyut látogatni az Alföldre, nem kell katonai helikopterrel égetni magát! Most belegravírozzák a szárnyba a családi címert, az ülés mellé egy szivarvágót és már röppenhet is!
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csapláros
2026. június 23. 14:43
Canadianmickroby 2026. június 23. 14:26 ..."Engem meg az, hogy harcban milyen jó. Egy légiharcban a Gripennek nem sok esélye lenne egy F35 ellen." Az F35A-t arra tervezték, hogy háború esetén elsőként repüljön be az ellenséges légtérbe, elpusztítsa a radarokat, a légvédelmet, és megszerezze a teljes légi fölényt. A Gripen kiválóan alkalmas olyan országoknak, amelyek nem terveznek támadó hadműveleteket indítani távoli kontinenseken, hanem a saját légterüket akarják megvédeni egy túlerőben lévő ellenféllel szemben, kihasználva a gerilla-taktikát, a kiváló európai Meteor rakétákat, valamint a páratlanul gyors földi kiszolgálást. DE TÉNY, hogy egy közvetlen légiharcban (legyen szó távolsági vagy közelharcról) a Saab Gripen E-nek rendkívül alacsony, mindössze 10–20% körüli esélye van az F-35A-val szemben, ha mindkét gépet azonos képességű pilóta vezeti. A közelharcban a Gripen mozgékonyabb és gyorsabb, de az F-35 rakétái innen is halálosak.
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0
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khomeini
2026. június 23. 14:35
"Soha nem felejtjük el, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után Svédország 8 ezer magyar menekültet fogadott be" - milyen jól jártak velük, még jó, hogy befogadták őket. Az 56-os menekültek nem olyanok, mint a mostani szomáliak.
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2
0
csapláros
2026. június 23. 14:30
Canadian 2026. június 23. 14:05 ..."Mo.-on kívül egész Eu vált át az amerikai F35-re,"... Az F35 ára alig drágább a jóval kisebb darabszámban készülő Gripen E-nél, mindkettő 85-100 milka USD körül van. De a flottát (kiképzéssel, pótalkatrészekkel, fegyverintegrációval és földi kiszolgáló infrastruktúrával) megvásárolva, az F35-re való áttérés további 40-70 milka USD-ba kerülne, most meg már nem kell semmi továbbit fizetni. Az F35-ös flotta fenntartása is több mint 2x-esébe kerül a Gripenének. A Gripent egy sorkatona is szerelheti és a rendelkezésre állás is 80-90 %, az F35-nek spéci hangárok kellenek, közepes 50-60 %-os rendelkezésre állással. Tény, hogy a Gripen nem mtud lopakodni és az F35-nek globális stratégiai fölénye van, azonban ha egy háború első óráiban az ellenség lebombázza a fő légibázisokat, az F-35 flotta földre kényszerülhet, míg a Gripenek elrejtve, az erdők melletti autóutakról harcolnak tovább. Az F35 egy "Első Napi" csapásmérő, a Gripen egy "Védelmi és túlélő" gép.
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