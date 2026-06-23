Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség

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A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A repülők fogadásával Magyarország a svéd–magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli.
Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán kedd délelőtt.
A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük tizennyolcra nőtt az MH Gripenjeinek száma. A repülők fogadásával Magyarország a svéd–magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli.
Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen kiemelte: a vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze.
Példaként említette, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, továbbá Svédországban mintegy 40 ezer magyar él a társadalom megbecsült tagjaként.
Az államtitkár a közös múltból felidézte a bátor svéd diplomata, Raoul Wallenberg emlékét, aki zsidó magyarok ezreinek deportálását akadályozta meg a második világháborúban.
Soha nem felejtjük el, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után Svédország 8 ezer magyar menekültet fogadott be”
– tette hozzá az államtitkár.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor