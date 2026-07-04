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norvégia elefántcsontpart christian zedig patriots for europe rendőrség szurkolói zóna svédország

„Európának elege van” – belehalt sérüléseibe egy koppenhágai szurkolói zónában bántalmazott svéd rendőr

2026. július 04. 09:36

Az állítólagos elkövető egy bűnözői múlttal rendelkező afrikai migráns volt.

2026. július 04. 09:36
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A labdarúgó-világbajnokság egyik koppenhágai szurkolói zónájában történt súlyos bántalmazás következtében életét vesztette egy szolgálaton kívüli svéd rendőr. A 32 éves Christian Zediget június 30-án támadták meg az Islands Brygge városrészben, ahol a Norvégia–Elefántcsontpart mérkőzést követték kivetítőn a szurkolók. A dán ügyészség tájékoztatása szerint az incidens egy gólöröm során kialakult konfliktusból indult ki, amelynek során a férfit megütötték; sérülései később halálosnak bizonyultak – számolt be róla a daily-sun.com.

A feltételezett elkövető, egy harmincas éveiben járó férfi július 3-án önként jelentkezett a rendőrségen, miután a hatóságok nyilvánosságra hozták a fényképét. A bíróság 26 napos előzetes letartóztatásba helyezte, miközben a nyomozás tovább folytatódik; a gyanúsított tagadja a vádakat. Az eset mély megrendülést keltett Svédországban: a rendőrség és a politikai vezetés is részvétét fejezte ki. Ulf Kristersson miniszterelnök és a rendőrszakszervezet vezetői egyaránt együttérzésüket tolmácsolták az áldozat családja felé. 

A tragédia reflektorfénybe helyezte a koppenhágai nyilvános meccsnézések biztonságának kérdését.

Jakob Næsager, a város gyermek- és ifjúsági ügyekért felelős polgármestere a rendezvények felfüggesztését sürgette, miután egy héten belül több erőszakos incidens is történt a helyszínen. Ezzel szemben Christopher Rohl kulturális polgármester úgy véli, nem magával az eseménnyel, hanem az erőszakos elkövetőkkel van probléma. A szervezők megerősített biztonsági intézkedéseket jelentettek be, miközben a dán rendőrség egyelőre nem kezdeményezte a szurkolói zóna bezárását.

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. A Patriots for Europe az X közösségi oldalon így fogalmazott: 

Christian Zedig kétgyermekes apa volt. Egy koppenhágai szurkolói zónába ment futballmeccset nézni, és soha nem tért haza. Az állítólagos elkövető egy bűnözői múlttal rendelkező afrikai migráns volt. Európának elege van”

– hangsúlyozták. 

Nyitókép: X

 

Összesen 21 komment

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2026. július 04. 12:55 Szerkesztve
A tenyészállatok mintájára a tenyészember, tenyésznépek is létrejöttek. Itthon a tenyésznépet örökre el akarják vágni az 'orbáni diktatúrához' való vágyhoz. A média-és pénzvilág eddig settenkedett, már ez sem szükséges. MP 'Brüsszel fogott autokrata gyarmattartó szolgája, EU-EB migránskvótáival...Nyilván hamar behozható a lemaradás; rendőr püfölése javítja a vérkeringést, a migráns napfényhiányos frusztrációja csökken.
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CsG76
2026. július 04. 12:05
Ez egyébként rendszeres, emlékszem, az észak-koreai náci propagandát sugárzó m1-en volt pár éve egy riport egy nyolcvanas éveiben járó disszidált magyar úrral, ha jól emlékszem operaházban vagy valamilyen művelődési intézményben dolgozik, vagy karmester, de mindegy is. A lényeg, hogy elmondta, megütötték már az utcán ilyen harmadik világbeli “fiatalok”, plusz feltörték azt a tóparti nyaralót, ahol évtizedekig kb az ajtót se kellett zárni, ha hetekig nem ment is ki az ember. Nos, ezt választották a vikingek, a vörös faházak és fenyők-nyírfák közötti tavak kontrasztja a bömbölő adhannal, a fűszaggal, bandaháborúkkal. Szomorú.
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4
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konyvtaros-0
2026. július 04. 11:48
Nemtudom sem ot sem mas aldozatot sajnalni mert ez mar a skandinav orszagokban 20-25 eve rendszerszintuen tortenik,megis ujbol es ujbol megszavazzaka migrans parti hazaarulo politikusokat..
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BBrutus
2026. július 04. 11:33
Európának akkor lesz elege, ha nem a liberális baloldalra fog szavazni. Addig viszont nincs.
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