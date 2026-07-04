„Európának elege van” – belehalt sérüléseibe egy koppenhágai szurkolói zónában bántalmazott svéd rendőr

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Az állítólagos elkövető egy bűnözői múlttal rendelkező afrikai migráns volt.
A labdarúgó-világbajnokság egyik koppenhágai szurkolói zónájában történt súlyos bántalmazás következtében életét vesztette egy szolgálaton kívüli svéd rendőr. A 32 éves Christian Zediget június 30-án támadták meg az Islands Brygge városrészben, ahol a Norvégia–Elefántcsontpart mérkőzést követték kivetítőn a szurkolók. A dán ügyészség tájékoztatása szerint az incidens egy gólöröm során kialakult konfliktusból indult ki, amelynek során a férfit megütötték; sérülései később halálosnak bizonyultak – számolt be róla a daily-sun.com.
A feltételezett elkövető, egy harmincas éveiben járó férfi július 3-án önként jelentkezett a rendőrségen, miután a hatóságok nyilvánosságra hozták a fényképét. A bíróság 26 napos előzetes letartóztatásba helyezte, miközben a nyomozás tovább folytatódik; a gyanúsított tagadja a vádakat. Az eset mély megrendülést keltett Svédországban: a rendőrség és a politikai vezetés is részvétét fejezte ki. Ulf Kristersson miniszterelnök és a rendőrszakszervezet vezetői egyaránt együttérzésüket tolmácsolták az áldozat családja felé.
A tragédia reflektorfénybe helyezte a koppenhágai nyilvános meccsnézések biztonságának kérdését.
Jakob Næsager, a város gyermek- és ifjúsági ügyekért felelős polgármestere a rendezvények felfüggesztését sürgette, miután egy héten belül több erőszakos incidens is történt a helyszínen. Ezzel szemben Christopher Rohl kulturális polgármester úgy véli, nem magával az eseménnyel, hanem az erőszakos elkövetőkkel van probléma. A szervezők megerősített biztonsági intézkedéseket jelentettek be, miközben a dán rendőrség egyelőre nem kezdeményezte a szurkolói zóna bezárását.
Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. A Patriots for Europe az X közösségi oldalon így fogalmazott:
Christian Zedig kétgyermekes apa volt. Egy koppenhágai szurkolói zónába ment futballmeccset nézni, és soha nem tért haza. Az állítólagos elkövető egy bűnözői múlttal rendelkező afrikai migráns volt. Európának elege van”
– hangsúlyozták.
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