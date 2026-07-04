„Európának elege van” – belehalt sérüléseibe egy koppenhágai szurkolói zónában bántalmazott svéd rendőr

A labdarúgó-világbajnokság egyik koppenhágai szurkolói zónájában történt súlyos bántalmazás következtében életét vesztette egy szolgálaton kívüli svéd rendőr. A 32 éves Christian Zediget június 30-án támadták meg az Islands Brygge városrészben, ahol a Norvégia–Elefántcsontpart mérkőzést követték kivetítőn a szurkolók. A dán ügyészség tájékoztatása szerint az incidens egy gólöröm során kialakult konfliktusból indult ki, amelynek során a férfit megütötték; sérülései később halálosnak bizonyultak – számolt be róla a daily-sun.com.

A feltételezett elkövető, egy harmincas éveiben járó férfi július 3-án önként jelentkezett a rendőrségen, miután a hatóságok nyilvánosságra hozták a fényképét. A bíróság 26 napos előzetes letartóztatásba helyezte, miközben a nyomozás tovább folytatódik; a gyanúsított tagadja a vádakat. Az eset mély megrendülést keltett Svédországban: a rendőrség és a politikai vezetés is részvétét fejezte ki. Ulf Kristersson miniszterelnök és a rendőrszakszervezet vezetői egyaránt együttérzésüket tolmácsolták az áldozat családja felé.