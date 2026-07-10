Ruszin-Szendi Romulusz megmagyarázta: mégsem lopták el a MIG-alkatrészeket Kecskemétről

A belső vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött; a megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be pénteken a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz utalt arra: csütörtökön megjelent sajtóhírek szerint a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást.