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Ruszin-Szendi Romulusz Kecskemét MIG

Ruszin-Szendi Romulusz megmagyarázta: mégsem lopták el a MIG-alkatrészeket Kecskemétről

2026. július 10. 17:33

A honvédelmi miniszter szerint a hibák eltitkolása soha nem megoldás. Mint kiderült, a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött.

2026. július 10. 17:33
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A belső vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött; a megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be pénteken a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz utalt arra: csütörtökön megjelent sajtóhírek szerint a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást.

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Az eset kapcsán lefolytatott belső vizsgálat során feltártuk a körülményeket, és kiderült, hogy mi is történt pontosan”

– írta.

A miniszter tájékoztatása szerint a vizsgálat megállapította, hogy egy teljes MiG-29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban, jogszerűen megtörtént, és az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként kezeltek.

„A mi belső vizsgálatunk is egyértelművé tette, hogy nem történt lopás, hanem a probléma a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája volt” – tette hozzá.

Úgy látták, egy ilyen mulasztás elfogadhatatlan, ezért a belső vizsgálat eredményeként a felelős vezetőt beosztásából eltávolították, és a szükséges intézkedések is megtörténtek.

Megjegyezte: éppen ezért különösen fontos kérdés, hogy az értékesítés ténye és a belső vizsgálat megállapításai már korábban is ismertek voltak, az előző minisztériumi vezetés is tudott a valós tényállásról, mégsem tájékoztatták erről a magyar társadalmat. Miért maradhatott fenn hónapokon keresztül egy olyan narratíva, amelyet a rendelkezésre álló tények már nem támasztottak alá? – tette fel a kérdést.

„Meggyőződésem, hogy a közbizalom alapja az őszinteség. Ha hibázunk, azt el kell ismerni. Le kell vonni a megfelelő következtetéseket, felelősséget kell vállalni, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és nyíltan tájékoztatni kell a közvéleményt” – közölte Ruszin-Szendi Romulusz.

Úgy fogalmazott: a hibák eltitkolása soha nem megoldás. A felelős vezetés ismérve az, hogy szembenéz a valósággal, vállalja a felelősséget, levonja a konzekvenciákat és őszintén tájékoztatja a magyar embereket.

„Ez szolgálja a Magyar Honvédség hitelességét és a közbizalmat” – emelte ki a miniszter.

(MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

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Összesen 58 komment

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Sorrend:
Stingary76
2026. július 10. 19:52
Nahát, pedig tavaly az egész független média (Telex, 444, Szabad Európa, ATV, meg egy raherdli független influenszer, stb. ) tele volt azzal, hogy a Fidesz kormány milyen alkalmatlan, mert betörtek a bázisra, és elloptak alkatrészeket! Erre most egy év múlva kiderül, hogy mégsem történt semmi! 😂😂😂 És mindezt a független média kommentár nélkül lehozza, csak úgy közölve, hogy mégsem történt lopás. Gondolom majd ha újra indul a Film plusszá avanzsált M1, és független híradók lesznek, akkor ezt a dolgot is be fogják mondani, hogy nem is úgy volt, ahogy korábban terjesztették egyes politikusok és médiák. Illetve végre megtudhatjuk azt is majd az első, független M1 híradóból, hogy: - mikor lesz áfa csökkentés - mikor lesz szja csökkentés - mikor emelik és mennyire a családi pótlékot - mikor lesz nyugdíj emelés
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tikkadt-szocske
2026. július 10. 19:45
Mit kell ebből akkora csinnadrattát verni, a románok kilopták a NATO gépekből az üzemanyagot, aztán az akkori hadügyminiszter kifejtette, hogy az ámerikaiak a hibásak, mert nem vették figyelembe az évezredes helyi tradíciókat. Tessék példát venni bezzegéktől!
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3
1
rottyos-ducse
2026. július 10. 19:44
69 eurocent a LPG itt fidkanyok csak hogy ugy megegyezzunk xddd
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2
sandor
2026. július 10. 19:39
Lassan Sulyokról is kiderűl,hogy normálisabb mint Árpi bácsi.
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