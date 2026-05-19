Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek
Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.
A miniszterelnök napok óta tálalja a műemléképületekre való pénzköltést úgy, mintha az a nemzet aljas kifosztása volna.
„Apropó luxus. Nem hagy nyugodni valami. A miniszterelnök napok óta tálalja a történelmi környezetben csodálatosan megújult műemleképületekre való pénzköltést úgy, mintha az a nemzet aljas kifosztása, fizikai-lelki megnyomorítása lett volna. Miközben azok középületek, melyek továbbra is a közvagyon részét képezik és a magyarság büszkeségre okot adó kulturális, építészeti kincsét gyarapítják.
De valami itt nem stimmel.
E kérlelhetetlen erkölcsi logika tükrében ugyanis miként bízhatta ugyanez az ember a honvédelem ügyét egy olyan valakire, aki nem közintézményekbe helyezett el szivarszobát, hanem otthonaként szolgáló villába; aki nem vaságyon aludt, ha a munkahelyén érte az éjjel, hanem otthon ágyba bújva csodálhatta a franciaágya fölé odarittyentett tükrös csodát és a neki tervezett családi címert. Aki nem egy reprezentálásra szolgáló hivatal belső udvarát tartotta takarosan, hanem saját használatú kertjébe rendelt különleges növényeket és vett igénybe szépészeti beavatkozásokat – igen, az állam pénzén…
(Ízlésbéli kérdéseket itt inkább most nem nyitok meg.)
Mindenesetre várjuk epedve a miniszterelnök vonatkozó live videóit a hírhedt Ruszin-Szendi villából is, mely ingatlanra közpénzből összesen mintegy egymilliárd forintot költött az ő puritán és elszámoltatást követelő kormányának minisztere (pezsgőfürdő, szauna, szivarszoba, mozi, biliárdterem, panorámateraszok stb.).
Tudom, tudom, Magyar Péter most utazik (Krakkóba repülővel, átszállással), ezért legyünk méltányosak.
Elég lesz a filmes beszámoló és az elvárható, logikus következtetés akkor is, ha már hazaért!”
