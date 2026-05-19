Ruszin-Szendi Romulusz kúria hazugság Magyar Péter közpénz

A honvédelmi miniszter nem a közintézményekbe helyezett el szivarszobát, hanem az állam pénzén az otthonaként szolgáló villába

2026. május 19. 08:13

A miniszterelnök napok óta tálalja a műemléképületekre való pénzköltést úgy, mintha az a nemzet aljas kifosztása volna.

2026. május 19. 08:13
Máthé Zsuzsa
„Apropó luxus. Nem hagy nyugodni valami. A miniszterelnök napok óta tálalja a történelmi környezetben csodálatosan megújult műemleképületekre való pénzköltést úgy, mintha az a nemzet aljas kifosztása, fizikai-lelki megnyomorítása lett volna. Miközben azok középületek, melyek továbbra is a közvagyon részét képezik és a magyarság büszkeségre okot adó kulturális, építészeti kincsét gyarapítják.

De valami itt nem stimmel.

E kérlelhetetlen erkölcsi logika tükrében ugyanis miként bízhatta ugyanez az ember a honvédelem ügyét egy olyan valakire, aki nem közintézményekbe helyezett el szivarszobát, hanem otthonaként szolgáló villába; aki nem vaságyon aludt, ha a munkahelyén érte az éjjel, hanem otthon ágyba bújva csodálhatta a franciaágya fölé odarittyentett tükrös csodát és a neki tervezett családi címert. Aki nem egy reprezentálásra szolgáló hivatal belső udvarát tartotta takarosan, hanem saját használatú kertjébe rendelt különleges növényeket és vett igénybe szépészeti beavatkozásokat – igen, az állam pénzén…

(Ízlésbéli kérdéseket itt inkább most nem nyitok meg.)

Mindenesetre várjuk epedve a miniszterelnök vonatkozó live videóit a hírhedt Ruszin-Szendi villából is, mely ingatlanra közpénzből összesen mintegy egymilliárd forintot költött az ő puritán és elszámoltatást követelő kormányának minisztere (pezsgőfürdő, szauna, szivarszoba, mozi, biliárdterem, panorámateraszok stb.).

Tudom, tudom, Magyar Péter most utazik (Krakkóba repülővel, átszállással), ezért legyünk méltányosak.

Elég lesz a filmes beszámoló és az elvárható, logikus következtetés akkor is, ha már hazaért!”

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
semmisejo-2
2026. május 19. 09:46
Az a szivarszoba nem számít, mert nem szép és ízléstelen is. És különben is, az már régen volt, meg propaganda és nem is úgy volt!
yalaelnok
2026. május 19. 09:25
NEM KELLENE ÁTVENNI A HAZUG NARRATÍVÁT! NINCSENEK SZIVARSZOBÁK. AMIT petermagyar SZIVARSZOBÁNAK NEVEZ, AZOK TÁRGYALÓK.
nyafika
2026. május 19. 09:02
Libsi patkány megjöttél? Ahelyett hogy leszopnád a messiásodat?
nyafika
2026. május 19. 09:01
Kínai elnök gratulált már ennek a díszfasznak? Jah, hogy nem. Hát kábé ennyit is ér.
Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.