05. 19.
kedd
lázár jános Francesca Rivafinoli Magyar Péter ep miniszterelnökség

Ha bűncselekmény, hogy egy minisztérium pincéjében van pár köteg fideszes szórólap, mit mondjunk arról, aki vasárnap alkalmazottakat rendel be pártcélokra?

2026. május 19. 06:31

Az uniós pénzből brüsszeli és strasbourgi munkára alkalmazott asszisztens mit keresett munkaidőben folyton Budapesten?

2026. május 19. 06:31
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

„Magyar Péter vasárnap délután új videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben Lázár János korábbi építési és közlekedési minisztériumának épületében tett látogatásáról számolt be. Az elhangzottak szerint az épület alagsorában több doboznyi fideszes és »lázárinfós« szóróanyagot, kampányanyagot, valamint Lázár János karácsonyi köszöntőlapjait találták meg” – hangzik a hír.

Azaz: most, hogy végre sikerült eltakarítani azt a kormányt, amely oly elviselhetetlenül átpolitizálttá tette a mindennapokat,

végre itt vannak az újak, akik még vasárnap délután ötkor is miniszterelnöki élőzéssel szórakoztatják a nagyérdeműt, „Oszd meg, kommenteld, lájkold kérlek” felszólítással,

hiszen mi más feladata is lenne a magyar családoknak és az egyedülállóknak egy májusi vasárnapon délután ötkor, mint egy képernyőt bámulva követni, ahogy Magyar Péter Lemegy Egy Lépcsőn (valaki összeszámolhatná, hány percnyi lépcsőnlemenést streamelt eddig a kormányfő, mert bár én igen hanyagul követem az eseményeket, még nekem is kezd lépcsőzésnézés-túladagolásom lenni).

Majd a lépcsőn leérve a miniszterelnök döbbenten mutogatja a kamerába, hogy a pince egy adott pontján egy dobozban „Hajrá, Fidesz” szövegű szórólapok találhatók, sőt, „A Lázárinfó 12 pontja” nyomtatványokból is van egy köteg, amelyekben a volt miniszter a kampányidőszakban pontokba szedte szimpatizánsai számára, hogy milyen üzeneteket javasol terjeszteni.

Sőt, ami a legdurvább: van egy karácsonyi üdvözlőlap, amelyen a Lázár család fotója látható!

De ennek vége, mert most itt a minden karácsonykor két kiskorú gyermekével boldog karácsonyt kívánó kormányfő, és „oszd meg, lájkold kérlek” szöveggel terjeszteti velünk, hogy aki a miniszterséget keveri a pártpolitikával, az kimeríti a tiltott pártfinanszírozás tényállását. Egyidejűleg megnyugtatva minket, hogy feljelentést tesznek, és majd beszámolnak a nyomozati cselekményekről, majd azzal búcsúzva többes szám első személyben, hogy ők most innen mennek tovább a kézilabdameccsre.

Nos, engem érdekelne, hogy vasárnap délután, amikor a Miniszterelnökség jelenlegi épületében a videó készült, milyen stáb kísérte Magyar Pétert.

A Miniszterelnökség stábja? Vasárnap délután? És akkor miért mondja, hogy együtt mennek tovább Veszprémbe a meccsre?

Az mennyiben feladata egy miniszterelnökségi dolgozónak? Vagy netán a TISZA stábjával forgatták a videót? De nekik meg mi keresnivalójuk van a Miniszterelnökség épületében? Sehogy se stimmel a dolog a miniszterelnöki és a pártelnöki tevékenység szigorú különválasztása szempontjából.

Hát a „Péter Magyar” Facebook-oldal, ahol címeres miniszterelnöki sajtótájékoztatók keverednek a pártpolitikai célokból tendenciózusan megvágott videókkal és a politikai ellenfél minősítgetésével? Az bűncselekmény, ha a munkahelyemen tárolom a munka utáni elfoglaltságomhoz a cuccot (bevallom, én tettem már ilyet életemben),

az viszont rendben van, ha miniszterelnökként reggel, délben és este permanens módon pártpolitikai kampányelemeket vegyítek a megnyilatkozásaimba?

(Aki erre azt mondja, hogy „de az Orbán is”, az milyen „rendszerváltásra” szavazott? És egyáltalán hol látott olyat, hogy Orbán két sajtótájékoztató között egy nem orbánista ügyvédnek üzenget a kormányfői oldalán?)

De ez még hagyján. Ha bűncselekmény gyanúját veti fel, hogy egy volt miniszter a kampány idején roadshow-zott, és lehetséges, hogy egy minisztériumi alkalmazottal vitette le a pincébe a szórólapos dobozt, akkor mit gondoljunk arról, ahogyan Magyar Péter európai parlamenti képviselő az elmúlt két esztendőben eljárt? Olyan indokokkal, hogy muszáj neki vezetnie a brüsszeli TISZA-frakciót és ott sürögni-forogni rendszeresen, mert az segíti az uniós pénzek hazahozatalát, megszavaztatta, hogy felvegye az EP-mandátumot – majd két éven keresztül kizárólag azon a néhány ülésen vett részt, ahol pártpolitikai célú vágóképeket lehetett készíteni.

Most meg szép csöndben az a Bogdán Csaba váltja őt, aki a mandátumot eleve kapta volna. Mit finanszíroztak az uniós adófizetők az elmúlt két évben azzal, hogy Magyar EP-mandátumát szponzorálták? Csak nem egy párt magyarországi építését?

De ráadásul Magyar Péternek volt Brüsszelben egy Molnár Dániel nevű asszisztense is. Marine Le Pent ugye azért ítélték el, mert a felelősségi körében „több személynek is európai parlamenti asszisztensi szerződése volt, de csak ritkán vagy egyáltalán nem jelentek meg az Európai Parlamentben” – márpedig az akkreditált parlamenti asszisztenseket az uniós büdzséből fizetik európai parlamenti tevékenységek céljára, így minden egyéb irányú felhasználásuk a sikkasztás gyanúját veti fel.

Mármost ez a bizonyos Molnár Dániel úgy volt a Brüsszelbe és Strasbourgba ki nem járó Magyar Péter brüsszeli és strasbourgi asszisztense havi 1 848 000 (egymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer) és 2 067 000 (kettőmillió-hatvanhétezer) forint közötti jövedelemmel, hogy közben

a Fővárosi Közgyűlés egyik tiszás képviselőjeként is működött (egymilliós illetményért), plusz Magyarországon kampányolt.

(Megjegyzendő, hogy az uniós szabályzat szerint nyugodtan lehetne részmunkaidőben is foglalkoztatni az asszisztenst, Magyar Péter azonban mégis teljes fizetést kért az egyszerre két állást betöltő embere számára; telt rá az uniós adófizetők pénzéből.)

Bő egy éve magam is felhívtam a figyelmet erre az anomáliára – akkor például Molnár Dániel az EP plenáris ülésének idején egy pesti lakótelepen osztogatott olyan típusú szórólapokat, amilyenek miatt most Magyar Péter vasárnap délután breaking news keretében szörnyülködik. Az oly „kézivezérlésű” hatóságok sose jártak el az ügyben, így Molnár Dániel a későbbiekben is háborítatlanul kiposztolhatta például egy (többek között az orosz gázzal és a közös agrárpolitikával foglalkozó) strasbourgi plenáris ülés idején, ahogy épp egy pesti utcán beszélget az első moziélményéről (az Oroszlánkirály volt az).

Erre most jön főnöke, Magyar Péter, és nyomozati cselekményeket lenget be, mert egy minisztérium pincéjében talált egy doboz lázárinfós szórólapot.

Az EP akkreditált asszisztensi adatbázisában pillanatnyilag már nem szerepel Molnár Dániel neve – de mivel Magyar Péter EP-től való távozása miatt szűnhetett meg az ottani állása, a szabályok alapján jogosult lehet egy háromhavi fizetésnek megfelelő további juttatásra. Így a dolognak ezekben a napokban is lehet hatása az uniós költségvetésre; joga van tehát az adófizetőnek ahhoz, hogy a tömegigényként jelentkező tabula rasa keretében tisztán láthasson a kérdésben.

Ezért most, hogy az Európai Néppárt és testvérfrakciói megnyugodhatnak, hiszen megvolt a kormányváltás, ezúton kérném a magyar EP-képviselőket, továbbá a brüsszeli vagy magyar illetékeseket, hogy méltóztassanak megkapargatni, munkaidejének hány százalékát töltötte Molnár Dániel európai parlamenti munkával. Utána lehet járni akár annak is, hogy ki mindenki nézte tétlenül Brüsszelben, hogy egy akkreditált parlamenti asszisztens egyidejűleg egy másik országban fővárosi közgyűlési képviselőként betölt egy teljes munkaidős állást;

de a saját hitelességükre adni vágyó uniósforrás-féltők azt is megvizsgálhatják, hogy feltűnt-e valaha Magyar Péter brüsszeli irodájában tiszás reklámanyag, vagy soha semmi;

illetve hogy akár csak a plenáris felszólalásai közül hány szolgált pártcélokat, és hány koncentrált szigorúan az adott európai szakpolitikára (segítek: 15/15 színtiszta pártpropaganda).

Nem kell azt tenni, amit Marine Le Pennel. Sőt, visszafizetni se kell azt a szép summát. Első körben elég lenne, ha legalább vasárnaponként találna magának tisztességesebb elfoglaltságot egy vezető annál, mint hogy Netflix-produkciójának újabb epizódja keretében egy pincében keresgéli más szemében a szálkát.

***

(Nyitókép: Ladóczki Balázs / Magyar Nemzet)

Összesen 149 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ekeke1
2026. május 19. 10:17
"Ha bűncselekmény, hogy egy minisztérium pincéjében van pár köteg fideszes szórólap" Nem, nem bűncselekmény. Hanem idiotizmus, 2026 április 12 - választás. 2026 május 15- kormányzati átadsá-átvétel . Több mint egy hónap alatt nem volt idő kitakarítani, mi? Vagy nem értek rá?
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
•••
2026. május 19. 10:15 Szerkesztve
bondavarybuktoragyufaarus 2026. május 19. 09:56 • Szerkesztve Egyszerű a válasz: a folyamatos hergelés még nem jelent bizonyítást, a vádaskodás nem jelent ítéletet. Igazi bolsevik lázítás, a fiatalok persze nem látják, hogy volt már ilyen a múlt század 40-es éveinek végén, majd az 50-es években." Te melyik bolygón éltél nyomorult, az a három és fél milli ember szerinted miért zavart el az anyátokba?Na verd magad kussba, megalázkodni, és örülni hogy még nem kerültél sorra.
Válasz erre
0
1
Ízisz
2026. május 19. 10:12
🧡🇭🇺 A még regnáló Tisza kormány megszorító intézkedésekre is élvezni fog a csürhe állomány, ha belepusztulnak akkor is!!! Brüsszelt nem fogja érdekelni a belpolitikai törvénytelenségek, hiszen ők is ugyanazt csinálják!!! ...de a szaros gatyás pszichopata ámokfutása ha az úniónak okozna gondot akármiben is, leveszik a műsorról!!! Márpedig m.p. kiszámíthatatlan, mert nem normális!!! Beteg az agya!!! Örök életére pszichiátriai felügyelet alatt kell tartani, mert gyógyíthatatlan!!! 💯👍🤨❗
Válasz erre
1
0
buktoragyufaarus
•••
2026. május 19. 10:08 Szerkesztve
Válasz erre 🖕 Ízisz buktoragyufaarus 2026. május 19. 09:57 Lesz itt olyan szép új iszlamista migráns, ukrajnai, gender, woke, zsidó bankár elnyomó világ, hogy vért fogtok pisálni kínotokban!!!, te nagyon hülye fizetett bérenc hazaáruló!!! 💯👎❗" Írkáltál te már annyi minden baromságot te elmeháborodot senkiházi,hogy ne csodálkozz ,többek közt miattad bukott a fidesz, és az életben nem kerűl a hatalom közelébe. 👍 Gyárthatsz magadnak egy újabb alternatív valóságot,de az nem segít , neked véged van.👍Na tiplizz te vén hülye, amíg van rá esélyed.👍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!