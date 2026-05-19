Ha bűncselekmény, hogy egy minisztérium pincéjében van pár köteg fideszes szórólap, mit mondjunk arról, aki vasárnap alkalmazottakat rendel be pártcélokra?

(Aki erre azt mondja, hogy „de az Orbán is”, az milyen „rendszerváltásra” szavazott? És egyáltalán hol látott olyat, hogy Orbán két sajtótájékoztató között egy nem orbánista ügyvédnek üzenget a kormányfői oldalán?)
De ez még hagyján. Ha bűncselekmény gyanúját veti fel, hogy egy volt miniszter a kampány idején roadshow-zott, és lehetséges, hogy egy minisztériumi alkalmazottal vitette le a pincébe a szórólapos dobozt, akkor mit gondoljunk arról, ahogyan Magyar Péter európai parlamenti képviselő az elmúlt két esztendőben eljárt? Olyan indokokkal, hogy muszáj neki vezetnie a brüsszeli TISZA-frakciót és ott sürögni-forogni rendszeresen, mert az segíti az uniós pénzek hazahozatalát, megszavaztatta, hogy felvegye az EP-mandátumot – majd két éven keresztül kizárólag azon a néhány ülésen vett részt, ahol pártpolitikai célú vágóképeket lehetett készíteni.
Most meg szép csöndben az a Bogdán Csaba váltja őt, aki a mandátumot eleve kapta volna. Mit finanszíroztak az uniós adófizetők az elmúlt két évben azzal, hogy Magyar EP-mandátumát szponzorálták? Csak nem egy párt magyarországi építését?