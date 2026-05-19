Ha bűncselekmény, hogy egy minisztérium pincéjében van pár köteg fideszes szórólap, mit mondjunk arról, aki vasárnap alkalmazottakat rendel be pártcélokra?

hiszen mi más feladata is lenne a magyar családoknak és az egyedülállóknak egy májusi vasárnapon délután ötkor, mint egy képernyőt bámulva követni, ahogy Magyar Péter Lemegy Egy Lépcsőn (valaki összeszámolhatná, hány percnyi lépcsőnlemenést streamelt eddig a kormányfő, mert bár én igen hanyagul követem az eseményeket, még nekem is kezd lépcsőzésnézés-túladagolásom lenni).

Majd a lépcsőn leérve a miniszterelnök döbbenten mutogatja a kamerába, hogy a pince egy adott pontján egy dobozban „Hajrá, Fidesz” szövegű szórólapok találhatók, sőt, „A Lázárinfó 12 pontja” nyomtatványokból is van egy köteg, amelyekben a volt miniszter a kampányidőszakban pontokba szedte szimpatizánsai számára, hogy milyen üzeneteket javasol terjeszteni.