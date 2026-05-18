Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Íjgyártó István Lengyelország Magyarország Varsó Orbán Anita Magyar Péter diplomácia Donald Tusk

Új korszak jöhet a magyar–lengyel kapcsolatokban: Orbán Anita hazarendeli a varsói nagykövetet

2026. május 18. 21:17

Magas szintű magyar delegáció utazik Donald Tuskékhoz.

2026. május 18. 21:17
null

Új szakasz kezdődhet a magyar–lengyel kapcsolatokban – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter, aki Facebook-oldalán jelentette be, hogy a következő napokban magas szintű magyar delegáció utazik Lengyelországba – írja az Index.

A tárcavezető szerint a két ország együttműködését „új alapokra” helyeznék.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A magyar–lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük”

– fogalmazott a külügyminiszter.

Orbán Anita azt is közölte:

az új külpolitikai irányvonal miatt hazarendeli Íjgyártó Istvánt Magyarország varsói nagykövetét.

Indoklása szerint „az új korszak új megközelítést kíván”, ezért úgy látja, hogy a megújuló diplomáciai irányvonalat

egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban”.

A lengyelországi útról a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón is szó esett. A magyar delegáció kedden indul Lengyelországba.

A küldöttség tagja lesz

  • Magyar Péter miniszterelnök mellett
  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is.

Az Index beszámolója szerint a delegáció menetrend szerinti járattal, bécsi átszállással utazik Krakkóba, ahol elsőként a krakkói érsekkel találkoznak.

Ezt követően Varsóba utaznak tovább, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki államfővel is tárgyalásokat folytatnak majd.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simingrid
2026. május 18. 22:35
Mennek egy gyorstalpaló tanfolyamra... Olyanok, mint a hét törpe és Tusk lesz a Hófehérke!😉😄
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. május 18. 22:31
Nyihaha min.asszony öt hét alatt legalább öt évet öregedett, legalábbis a nyitókép alapján. De az is lehetséges, hogy már nem retusálják a fényképeit?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 22:24
Minvolt az orosz nagykövet bekéretésén? Elnézést kért mielőtt arconröhögték?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 22:22
Szóval silány lengyel szemetet fogunk importálni. KaPicsányi Shellből Pepcopista lesz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!