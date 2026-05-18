Új korszak jöhet a magyar–lengyel kapcsolatokban: Orbán Anita hazarendeli a varsói nagykövetet

Lengyelország Tusk alatt: intézményi átrendeződés, politikai viták, jogsértések vádja és uniós hallgatás
Nem egyszerű kormányváltás ment végbe.
Magas szintű magyar delegáció utazik Donald Tuskékhoz.
Új szakasz kezdődhet a magyar–lengyel kapcsolatokban – erről beszélt Orbán Anita külügyminiszter, aki Facebook-oldalán jelentette be, hogy a következő napokban magas szintű magyar delegáció utazik Lengyelországba – írja az Index.
A tárcavezető szerint a két ország együttműködését „új alapokra” helyeznék.
A magyar–lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük”
– fogalmazott a külügyminiszter.
Orbán Anita azt is közölte:
az új külpolitikai irányvonal miatt hazarendeli Íjgyártó Istvánt Magyarország varsói nagykövetét.
Indoklása szerint „az új korszak új megközelítést kíván”, ezért úgy látja, hogy a megújuló diplomáciai irányvonalat
egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban”.
A lengyelországi útról a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón is szó esett. A magyar delegáció kedden indul Lengyelországba.
A küldöttség tagja lesz
Az Index beszámolója szerint a delegáció menetrend szerinti járattal, bécsi átszállással utazik Krakkóba, ahol elsőként a krakkói érsekkel találkoznak.
Ezt követően Varsóba utaznak tovább, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Nawrocki államfővel is tárgyalásokat folytatnak majd.
