Soros rákapott a hamburgerre és a videójátékokra

Jelentősen átrendezte befektetési portfólióját 2026 első negyedévében Soros György alapja, a Soros Fund Management (SFM) – derült ki az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott friss 13F-jelentésekből a Világgazdaság szemléje alapján. A 96 éves magyar származású spekuláns amerikai befektetésekben tartott vagyona az év első három hónapjában 5,7 százalékkal, 9,12 milliárd dollárra nőtt. Az üzletember cége egyszerre vásárolt be az amerikai gyorsétteremláncokból, a videójáték-iparból és a mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiai cégekből, miközben több korábbi befektetésétől is megszabadult.
A Világgazdaság összesítése szerint Soros alapja rendkívül aktív negyedévet zárt:
Az egyik legnagyobb új fogadás a Linde nevű ipari gázóriás volt, amelyből rögtön 129 millió dollár értékű csomagot vásárolt az SFM. A befektetés egyelőre kifizetődőnek tűnik: a vállalat részvényei az év eleje óta mintegy 18 százalékkal erősödtek.
Soros emellett jelentős pozíciókat épített ki több technológiai és energetikai vállalatban is. Új befektetésként jelentek meg a portfólióban a tajvani csipgyártó TSMC-re vonatkozó vételi opciók, valamint a BlackLine fintechcég kötvényei.
A veterán befektető ugyanakkor a fogyasztói és szórakoztatóipari szektorban is aktív volt. Soros alapja beszállt a McDonald’sba, miközben Warren Buffett legendás befektetési holdingjából, a Berkshire Hathawayből is komolyabb részesedést vásárolt.
Látványosan növelte részesedését a videójáték-iparban is: az Electronic Arts-részesedését gyakorlatilag megduplázta, így már közel 200 millió dollár értékű részvénycsomaggal rendelkezik a Battlefield, a Need for Speed és a The Sims videojáték-sorozatok fejlesztőjénél.
A Soros Fund Management közben jelentősen növelte az S&P 500 indexet követő ETF-ben meglévő részesedését is. Az alap súlya 1,2 százalékról 8,5 százalékra ugrott a portfólión belül, így ez lett Soros legnagyobb befektetése.
A technológiai szektorban vegyes mozgások látszottak. Soros növelte Nvidia- és Apple-kitettségét, miközben csökkentette részesedését az Amazonban, a Google-ben és a Microsoftban.
Kisebb mértékben a Teslából is adott el.
A Világgazdaság szerint figyelemre méltó, hogy
Soros csökkentette részesedését az Interactive Brokersben is, amelyet a világ leggazdagabb magyarja, Thomas Peterffy alapított.
Az SFM az év első három hónapjában a brókercég részvényeinek 16 százalékától vált meg, így már „csak” 42 millió dollárnyi befektetése maradt a vállalatban.
A portfóliótisztítás során több ismert technológiai és médiacég is áldozatul esett.
Soros alapja gyakorlatilag teljesen kiszállt a Walt Disneyből, és teljes egészében eladta
Megszabadult továbbá a New Gold nevű kanadai bányavállalatban meglévő teljes pozíciójától.
A Soros Fund Management portfóliójának legnagyobb szeletét jelenleg az S&P 500-at követő ETF adja 8,5 százalékos súllyal, míg a legnagyobb egyedi részvénypozíció továbbra is az Amazon maradt.
