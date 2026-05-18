facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Soros Fund Management Soros György tőzsde

Soros rákapott a hamburgerre és a videójátékokra

2026. május 18. 20:50

Warren Buffettben pedig jobban bízik, mint a leggazdagabb magyarban.

2026. május 18. 20:50
Jelentősen átrendezte befektetési portfólióját 2026 első negyedévében Soros György alapja, a Soros Fund Management (SFM) – derült ki az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott friss 13F-jelentésekből a Világgazdaság szemléje alapján. A 96 éves magyar származású spekuláns amerikai befektetésekben tartott vagyona az év első három hónapjában 5,7 százalékkal, 9,12 milliárd dollárra nőtt. Az üzletember cége egyszerre vásárolt be az amerikai gyorsétteremláncokból, a videójáték-iparból és a mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiai cégekből, miközben több korábbi befektetésétől is megszabadult.

A Világgazdaság összesítése szerint Soros alapja rendkívül aktív negyedévet zárt:

  • 117 új részvénybe vásárolta be magát,
  • 55 vállalatban növelte részesedését, miközben
  • 72 befektetését csökkentette,
  • 98 pozícióból pedig teljesen kiszállt.

Az egyik legnagyobb új fogadás a Linde nevű ipari gázóriás volt, amelyből rögtön 129 millió dollár értékű csomagot vásárolt az SFM. A befektetés egyelőre kifizetődőnek tűnik: a vállalat részvényei az év eleje óta mintegy 18 százalékkal erősödtek.

Soros emellett jelentős pozíciókat épített ki több technológiai és energetikai vállalatban is. Új befektetésként jelentek meg a portfólióban a tajvani csipgyártó TSMC-re vonatkozó vételi opciók, valamint a BlackLine fintechcég kötvényei.

Hamburger és Battlefield

A veterán befektető ugyanakkor a fogyasztói és szórakoztatóipari szektorban is aktív volt. Soros alapja beszállt a McDonald’sba, miközben Warren Buffett legendás befektetési holdingjából, a Berkshire Hathawayből is komolyabb részesedést vásárolt.

  • A McDonald’sban közel 40 millió dolláros,
  • Buffett cégében pedig mintegy 64 millió dolláros pozíciót épített ki a budapesti születésű üzletember.

Látványosan növelte részesedését a videójáték-iparban is: az Electronic Arts-részesedését gyakorlatilag megduplázta, így már közel 200 millió dollár értékű részvénycsomaggal rendelkezik a Battlefield, a Need for Speed és a The Sims videojáték-sorozatok fejlesztőjénél.

A Soros Fund Management közben jelentősen növelte az S&P 500 indexet követő ETF-ben meglévő részesedését is. Az alap súlya 1,2 százalékról 8,5 százalékra ugrott a portfólión belül, így ez lett Soros legnagyobb befektetése.

Kevésbé bízik Peterffyben

A technológiai szektorban vegyes mozgások látszottak. Soros növelte Nvidia- és Apple-kitettségét, miközben csökkentette részesedését az Amazonban, a Google-ben és a Microsoftban.

Kisebb mértékben a Teslából is adott el.

A Világgazdaság szerint figyelemre méltó, hogy

Soros csökkentette részesedését az Interactive Brokersben is, amelyet a világ leggazdagabb magyarja, Thomas Peterffy alapított.

Az SFM az év első három hónapjában a brókercég részvényeinek 16 százalékától vált meg, így már „csak” 42 millió dollárnyi befektetése maradt a vállalatban.

Disney és Spotify: teljes kiszállás

A portfóliótisztítás során több ismert technológiai és médiacég is áldozatul esett.

Soros alapja gyakorlatilag teljesen kiszállt a Walt Disneyből, és teljes egészében eladta

  • Spotify-,
  • Dropbox- és
  • Confluent-részesedését is.

Megszabadult továbbá a New Gold nevű kanadai bányavállalatban meglévő teljes pozíciójától.

A Soros Fund Management portfóliójának legnagyobb szeletét jelenleg az S&P 500-at követő ETF adja 8,5 százalékos súllyal, míg a legnagyobb egyedi részvénypozíció továbbra is az Amazon maradt.

Fotó: X

 

 

Párhuzamos különvélemény
2026. május 18. 21:52
Még mindig él ez a nyomorult??! Mikor viszi már el az ördög a Pokolba?
FAdamus
2026. május 18. 21:42
Meddig él még ez a démon? Ideje lenne mostmár eltakarodni a pokolba egy örökkévalóságra.
GrumpyGerald
2026. május 18. 21:29
"Buffettben pedig jobban bízik, mint a leggazdagabb magyarban." Hát persze, hisz tudja hogy a magyarokat hamarosan sz@rrá adóztatják...
londonbaby
2026. május 18. 21:29
A hullazsákra kapjon már rá ez a tetves rohadt zsidó !!! a pedofil ratyi pszichopata fiával együtt !!!. hogy a jó kurva anyjába már hogy nem tud megdögölni már végre ....
