A Tisza Párt kampányát védi a baloldali hálózat: az ellenzéki média jelent, a Meta töröl – így működik az Európai Bizottság cenzúrája

Jogszabályi háttér: a platformokat is rákényszerítik

A rendszer jogi alapját az uniós digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, a DSA adja. 2025. február 13-án a Bizottság és a Digitális Szolgáltatások Európai Testülete jóváhagyta, hogy a dezinformáció elleni gyakorlati kódex beépüljön a DSA keretébe.

Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb online platformok – az úgynevezett VLOP-ok – kötelesek csökkenteni a „rendszerszintű kockázatokat”, köztük a dezinformációt, vagyis amit annak ítélnek a „független tényellenőrök”.

A szabályozás valódi súlyát az adja, hogy ha egy platform nem felel meg az elvárásoknak, akár a globális éves bevételének 6 százalékára rúgó bírságot is kaphat.

A rendszer tehát nem ajánlás: kényszer. Aki nem működik együtt, azt pénzügyileg büntetik.