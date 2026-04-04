A Tisza Párt kampányát védi a baloldali hálózat: az ellenzéki média jelent, a Meta töröl – így működik az Európai Bizottság cenzúrája

A tényellenőrök szerepének megerősítésével és a DSA eszközeinek kihasználásával a Bizottság az elmúlt években folyamatos nyomást gyakorolt a technológiai cégekre. Erről az Egyesült Államok Képviselőházának Igazságügyi Bizottsága is beszámolt: jelentésük szerint Brüsszel több száz találkozón keresztül érte el, hogy a közösségi platformok világszerte módosítsák tartalommoderálási szabályaikat.
A következmény: a politikailag érzékeny vagy veszélyesnek minősített vélemények eltűnnek az online térből.
A választás tétje: ki juthat megszólalási lehetőséghez?
A most aktivált rendszer nem elméleti konstrukció, hanem egy működő, globális tartalomszabályozási mechanizmus. A magyar választási kampány idején ez a hálózat valós időben szűri és rangsorolja az információkat a Tisza párt javára – ellenzéki médiakörökkel és „tényellenőrökkel” együttműködve.
Az uniós jogi keret tehát adott: a platformok kényszerítve vannak, a döntési mechanizmus kiépült, a szereplők kijelölve.