A Tisza Párt kampányát védi a baloldali hálózat: az ellenzéki média jelent, a Meta töröl – így működik az Európai Bizottság cenzúrája

2026. április 04. 06:04

Az Európai Bizottság élesítette online cenzúráját a magyar választás előtt. Az ellenzéki média és Soros-közeli szervezetek a Tisza Párt érdekei mentén határozzák meg, mi számít „álhírnek” – és mi tűnik el az internetről.

Rimóczi Norbert
Rimóczi Norbert

Ellenzéki propagandisták és Soros szervezetek döntik el mit láthatnak az interneten a magyarok a választási kampányban, természetesen az Európai Bizottsággal a hátuk mögött. Írásunkban bemutatjuk, hogyan működik a baloldali cenzúra-hálózat és milyen eszközökkel korlátozzák a magyarok információs szabadságát: a Tisza Párt javára.

 

Aktiválták a rendszert a Tisza Párt érdekében

A hálózat fogaskerekei 2026. március 16-án lendülnek mozgásba, amikor az Európai Bizottság bejelentette: aktiválja a dezinformáció elleni gyorsreagálási rendszert, az úgynevezett Rapid Response Systemet (RRS) a magyar választási kampány idejére. A testület sajtótájékoztatóján Thomas Regnier szóvivő világossá tette: a rendszer célja, hogy a kampány alatt gyorsabban azonosítsák és kezeljék az online dezinformációs kampányokat, valamint a külföldi befolyásolási kísérleteket. 

Regnier azt is kiemelte, hogy a rendszert a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex (Code of Practice on Disinformation, továbbiakban: kódex) aláírói aktiválták.

Ez fontos részlet, ugyanis róluk még lesz szó.

Az EU cenzúrával siet a Tisza Párt segítségére – Forrás: Facebook

Az RRS nem csupán a kampány ideje alatt működik: a választás után még egy hétig aktív marad, hogy a szavazást követő időszakban megjelenő tartalmakat is figyelni lehessen. Vagyis a teljes politikai ciklus legérzékenyebb szakaszában egy központilag koordinált rendszer felügyeli az online nyilvánosságot.

Jogszabályi háttér: a platformokat is rákényszerítik

A rendszer jogi alapját az uniós digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, a DSA adja. 2025. február 13-án a Bizottság és a Digitális Szolgáltatások Európai Testülete jóváhagyta, hogy a dezinformáció elleni gyakorlati kódex beépüljön a DSA keretébe.

Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb online platformok – az úgynevezett VLOP-ok – kötelesek csökkenteni a „rendszerszintű kockázatokat”, köztük a dezinformációt, vagyis amit annak ítélnek a „független tényellenőrök”. 

A szabályozás valódi súlyát az adja, hogy ha egy platform nem felel meg az elvárásoknak, akár a globális éves bevételének 6 százalékára rúgó bírságot is kaphat.

A rendszer tehát nem ajánlás: kényszer. Aki nem működik együtt, azt pénzügyileg büntetik.

Kik döntik el, mi az „igazság”?

A kódexnek jelenleg 44 aláírója van, ők azok akik aktiválták a mechanizmust: nagy techcégek, civil szervezetek és regionális tényellenőrző hálózatok. Ezek között olyan ismert balliberális szereplők találhatók, mint a Soros György által finanszírozott Reporters Without Borders vagy a Globsec, amelynek tagja Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje. Akit Panyi Szabolcs, lebukott ügynök „újságíró” a barátjának mond és állítása szerint ő fogja eldönteni, hogy ki dolgozhat egy reménybeli tiszás külügyminisztériumban.

A rendszer működtetésében egy állandó munkacsoport vesz részt, amelynek tagjai többek között az ERGA (az európai médiaszabályozók szervezete), az EDMO (Digitális Média Európai Megfigyelőközpont), valamint az Európai Külügyi Szolgálat képviselői. Az EDMO magyar tagjai között ott találjuk a Soros pénzzel kitömött Political Capitalt, a Mérték Médiaelemző Műhelyt, az Idea Alapítványt és a Magyar Hangot. De a 444.hu által működtetett Lakmusz „tényellenőrző” oldal is besegít a projektben.

Vagyis a „tényellenőrzés” nem egy semleges technikai folyamat, hanem egy konkrét, jól körülhatárolható politikai és médiakör kezében van.

Így működik a gyakorlatban

A rendszer három pillérre épül:

  • Válságkezelés: rendkívüli események esetén a platformok azonnali döntéseket hoznak, nem várnak heteket.
  • Közös fellépés: a platformok, tényellenőrök és hatóságok valós időben osztják meg egymással az „álhírekről” szóló információkat.
  • Protokoll: konkrét lépések rögzítése, például a „hiteles források” előresorolása és a „káros tartalmak” gyorsabb korlátozása.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy szűk kör gyorsított eljárásban dönti el, mi jelenhet meg, és mi tűnik el az online térből.

Globális nyomásgyakorlás a háttérben

A tényellenőrök szerepének megerősítésével és a DSA eszközeinek kihasználásával a Bizottság az elmúlt években folyamatos nyomást gyakorolt a technológiai cégekre. Erről az Egyesült Államok Képviselőházának Igazságügyi Bizottsága is beszámolt: jelentésük szerint Brüsszel több száz találkozón keresztül érte el, hogy a közösségi platformok világszerte módosítsák tartalommoderálási szabályaikat.

A következmény: a politikailag érzékeny vagy veszélyesnek minősített vélemények eltűnnek az online térből.

A választás tétje: ki juthat megszólalási lehetőséghez?

A most aktivált rendszer nem elméleti konstrukció, hanem egy működő, globális tartalomszabályozási mechanizmus. A magyar választási kampány idején ez a hálózat valós időben szűri és rangsorolja az információkat a Tisza párt javára – ellenzéki médiakörökkel és „tényellenőrökkel” együttműködve.

Az uniós jogi keret tehát adott: a platformok kényszerítve vannak, a döntési mechanizmus kiépült, a szereplők kijelölve.

A kérdés már nem az, hogy létezik-e beavatkozás. Az a kérdés, hogy amikor ugyanazok a szereplők jelentik a Metának és Brüsszelnek, mi számít álhírnek, akkor mennyire marad szabad a választók információhoz való hozzáférése – és végső soron mennyire marad szabad maga a választás.

* * *

Nyitókép: Mandiner

Összesen 149 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Titi
2026. április 04. 21:12
Le van sajnálva az egész globalista banda a cenzúrájukkal együtt! Megtaláljuk a módját, hogy tájékozódjunk, mert internet nélkül is van élet, van pl. még írott sajtó, és van, amit nem tudnak befolyásolni. Hiába akarják takargatni az elmebeteg, hazaáruló gazembert, megismertük a két év alatt. A nyomorultnak csak botrányai vannak, tudjuk hová szavaztak a brüsszeli bordélyban, ismerjük a"szakértőit". Azt is tudjuk, hogy személyes bosszúvágy fűti, mindenáron Orbán székébe akar ülni. Csakhogy ez nem lehetséges. Akinek van egy csöpp esze, tud gondolkodni, az soha nem fog erre a brüsszeliek qrvájára szavazni. Ha belegebednek a globalisták, ez a gennyes alak soha nem fog választást nyerni. Nem vagyunk hülyék, hogy önként hurokba dugjuk a fejünket!
Válasz erre
2
0
vandras-2
2026. április 04. 20:42
"belbuda 2026. április 04. 09:38 A 16 év tapasztalata dönt…el kell zavarni ezt a hazaáruló,tolvaj bandát! Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! Ruszkik,haza! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️ 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️" Érdeklődnék, hogy ön most erdei fülesbaglyot utánoz?
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
2026. április 04. 19:23
szimpibetti írta "Már megint a soros.🤦‍♂️😂A fideszesek rémálma" Az, hogy soros mekkora épületes gazember, majd tanulmányozd ezt az EIR jelenést. magyarszon4.ingyenweb.hu
Válasz erre
5
0
Hangillat
•••
2026. április 04. 18:04 Szerkesztve
A magyarbálinti, államnélküli maffiaállam kiépült. EU DS helyett Magas Államot épített ki.. EB Jog Állam Védelmi Hatóség már megvan, EUrsula agyszüleményei már felnőttek, aratnak. Joghalál megvan; a császármorzsanő a követendő cenzúra mentes jogállami demokráciát szavatoló EU ismét világelső lehet . É-Korea még előzhető.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!