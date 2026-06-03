Répakolbász, kismalac és legóvirág – ilyen, amikor a séf beenged az otthonába

Nem véletlenül, hiszen a társtulajdonos séf tizenhárom éve érkezett a MÁK-ba, és bátran kijelenthetjük, hogy ennyi időt egy helyen tölteni nem feltétlenül szokás a vendéglátásban. A Mizsei Jani habitusához a maga letisztultabb, fiatalosabb, lazább stílusával eddig is passzoló fine dining étterem most szintet lép, a cél, hogy a még közvetlenebb, otthonosabb hangulat révén minél többeknek kínáljanak nem feszengős csúcsélményt.

Ez a törekvés már az első pillanatban tetten érhető, az ajtón belépve az asztalhoz kísérés szokásos módja helyett a „nappaliban” ültetnek le minket. Ha ez esetben nem is, a folytatást illetően viszont rögtön két választási lehetőségünk is akad: a narancssárga asztalkendővel azt tudjuk jelezni, hogy inkább a Comfort, azaz a klasszikus, gyorsabb étkezés lenne az ínyünkre, a zölddel pedig az úgynevezett Curiosity (kíváncsiság) vonalra voksolunk. Ez utóbbi lényege, hogy az ételekben-italokban ugyanúgy örömét lelő, de mégiscsak passzív résztvevőből