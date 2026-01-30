Karácsony Gergely foghatja a fejét: ezért inkasszálta ismét Budapest számláját a Magyar Államkincstár

Nem úszta meg Budapest – inkasszálták a főváros számláját
A város adóssága így mintegy 70 milliárd forintra tehető, év végére kritikus helyzet alakulhat ki.
Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie, Budapest sem áll a törvények felett.
Ismét hatósági inkasszót nyújtott be a Magyar Államkincstár, mivel a főváros most sem fizette be határidőre, azaz január 26-ig a 2026-os szolidaritási adó januárban esedékes részletét.
A Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintot inkasszált. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán figyelmeztette Karácsony Gergely főpolgármestert és Budapest vezetését arra, hogy
a kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie. A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A főváros sem áll a törvények felett!
Nem ez az első eset, hogy a MÁK ezzel a módszerrel volt kénytelen behajtani a tehetős települések által befizetendő adót.
Karácsony Gergely főpolgármester szintén közösségi oldalán reagált az inkasszóra. Szerinte „a kormány újra rárabolt Budapest számlájára, leemeltek róla 11,7 milliárd forintot. Jogellenes ez is, ahogy a többi. A főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen.”
Karácsony Gergely érvelése ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a tavaly ősszel hozott bírósági végzést. A Mandiner is beszámolt róla,
másodfokon eltörölte a Budapestnek megadott azonnali jogvédelmet a pécsi bíróság,
így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen is a szolidaritási hozzájárulást.
A Fővárosi Önkormányzat 2023-ban indított pert a Magyar Államkincstár ellen a szolidaritási hozzájárulás összegének megemelése miatt. A főpolgármester korábban többször kijelentette, hogy Budapest nemes egyszerűséggel nem hajlandó befizetni az emelt adó összegét. Később már azt állította Karácsony Gergely, hogy a hozzájárulás juttatta Budapestet, vagyis hazánk legfejlettebb városát a csőd szélére. Az azóta sem derült ki, hova tűnt a főváros pénze, beleértve a megtakarításokat és a stabil finanszírozást, és jelentős többletet, amely a Tarlós István főpolgármesterségének idején jellemző felelős gazdálkodás eredménye volt.
