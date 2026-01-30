Karácsony Gergely foghatja a fejét: ezért inkasszálta ismét Budapest számláját a Magyar Államkincstár



Karácsony Gergely főpolgármester szintén közösségi oldalán reagált az inkasszóra. Szerinte „a kormány újra rárabolt Budapest számlájára, leemeltek róla 11,7 milliárd forintot. Jogellenes ez is, ahogy a többi. A főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen.”

Karácsony Gergely érvelése ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a tavaly ősszel hozott bírósági végzést. A Mandiner is beszámolt róla,

másodfokon eltörölte a Budapestnek megadott azonnali jogvédelmet a pécsi bíróság,

így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen is a szolidaritási hozzájárulást.