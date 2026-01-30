Ft
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar államkincstár nagy márton karácsony gergely mák inkasszó budapest

Karácsony Gergely foghatja a fejét: ezért inkasszálta ismét Budapest számláját a Magyar Államkincstár

2026. január 30. 22:40

Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie, Budapest sem áll a törvények felett.

2026. január 30. 22:40
null

Ismét hatósági inkasszót nyújtott be a Magyar Államkincstár, mivel a főváros most sem fizette be határidőre, azaz január 26-ig a 2026-os szolidaritási adó januárban esedékes részletét.

A Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintot inkasszált. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán figyelmeztette Karácsony Gergely főpolgármestert és Budapest vezetését arra, hogy

a kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie. A bíróság döntése értelmében az adókat és a hozzájárulást be kell fizetni. A főváros sem áll a törvények felett!

Nem ez az első eset, hogy a MÁK ezzel a módszerrel volt kénytelen behajtani a tehetős települések által befizetendő adót. 


Karácsony Gergely főpolgármester szintén közösségi oldalán reagált az inkasszóra. Szerinte „a kormány újra rárabolt Budapest számlájára, leemeltek róla 11,7 milliárd forintot. Jogellenes ez is, ahogy a többi. A főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen.”

Karácsony Gergely érvelése ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a tavaly ősszel hozott bírósági végzést. A Mandiner is beszámolt róla, 

másodfokon eltörölte a Budapestnek megadott azonnali jogvédelmet a pécsi bíróság, 

így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen is a szolidaritási hozzájárulást.

A Fővárosi Önkormányzat 2023-ban indított pert a Magyar Államkincstár ellen a szolidaritási hozzájárulás összegének megemelése miatt. A főpolgármester korábban többször kijelentette, hogy Budapest nemes egyszerűséggel nem hajlandó befizetni az emelt adó összegét. Később már azt állította Karácsony Gergely, hogy a hozzájárulás juttatta Budapestet, vagyis hazánk legfejlettebb városát a csőd szélére. Az azóta sem derült ki, hova tűnt a főváros pénze, beleértve a megtakarításokat és a stabil finanszírozást, és jelentős többletet, amely a Tarlós István főpolgármesterségének idején jellemző felelős gazdálkodás eredménye volt.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

