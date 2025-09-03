Nem úszta meg Budapest – inkasszálták a főváros számláját

Kritikus helyzetbe kerülhet az év végére a főváros

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lapnak úgy vélekedett, hogy a mostani levonás a hitelkeret rovására történt, emellett a kamatfizetési kötelezettségeket növeli meg, így a működésre szánt pénz csökken. Hozzátette, a döntés tavaly decemberre vonatkozik, a májustól augusztusig tartó jogvédelmi időszakot nem érinti. Ezáltal úgy tűnik, nem kell befizetniük 28 milliárd forintot – közölte.

Az Index emlékeztetett, hogy Kiss Ambrus korábban a Népszavának arról beszélt, hogy

az azonnali jogvédelemmel csak időt lehet nyerni, továbbá nem is jelent végső megoldást.

A főváros havonta kérte a védelmet, de ha ezt eltörlik, akkor akár 20 milliárd forintot vehetnek el Budapesttől, ami eddig nem történt meg – tette hozzá a főigazgató.

Karácsony Gerggely egykori helyettese szerint

a fővárosi kassza mínusz 65 milliárd forinton állt akkor, amin az őszi iparűzésiadó-bevételek rövid távon javítanak.

Úgy véli, hosszabb távon az jelentene megoldást, ha megállapodnának a kormánnyal. Kiss Embrus azt is megjegyezte, amennyiben a korábbi összegek levonásra kerülnek, akkor a tartozások szintje az év végére érheti el a kritikus helyzetet.

