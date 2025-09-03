Ft
Nem úszta meg Budapest – inkasszálták a főváros számláját

2025. szeptember 03. 17:40

A város adóssága így mintegy 70 milliárd forintra tehető, év végére kritikus helyzet alakulhat ki.

2025. szeptember 03. 17:40
null

Négy és félmilliárd forintot vettek le szerdán a főváros számlájáról.

Így Budapest adóssága így mínusz 70 milliárd forint

– jelentette ki Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Hangnak

A tisztviselő szerint az intézkedés annak a következménye, hogy másodfokon eltörölte a Budapestnek megadott azonnali jogvédelmet a pécsi bíróság, így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó részletét – idézte az Index.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lapnak úgy vélekedett, hogy a mostani levonás a hitelkeret rovására történt, emellett a kamatfizetési kötelezettségeket növeli meg, így a működésre szánt pénz csökken. Hozzátette, a döntés tavaly decemberre vonatkozik, a májustól augusztusig tartó jogvédelmi időszakot nem érinti. Ezáltal úgy tűnik, nem kell befizetniük 28 milliárd forintot – közölte.

Az Index emlékeztetett, hogy Kiss Ambrus korábban a Népszavának arról beszélt, hogy 

az azonnali jogvédelemmel csak időt lehet nyerni, továbbá nem is jelent végső megoldást. 

A főváros havonta kérte a védelmet, de ha ezt eltörlik, akkor akár 20 milliárd forintot vehetnek el Budapesttől, ami eddig nem történt meg – tette hozzá a főigazgató.

Karácsony Gerggely egykori helyettese szerint 

a fővárosi kassza mínusz 65 milliárd forinton állt akkor, amin az őszi iparűzésiadó-bevételek rövid távon javítanak.

Úgy véli, hosszabb távon az jelentene megoldást, ha megállapodnának a kormánnyal. Kiss Embrus azt is megjegyezte, amennyiben a korábbi összegek levonásra kerülnek, akkor a tartozások szintje az év végére érheti el a kritikus helyzetet.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

