Nem úszta meg Budapest – inkasszálták a főváros számláját

Damoklész kardjaként lóg a csődhelyzet Budapest felett – kiderült, mennyire kong a főváros kasszája
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint „a közszolgáltatások korlátozása a város leállását jelenti, és egy zsákutca”.
A város adóssága így mintegy 70 milliárd forintra tehető, év végére kritikus helyzet alakulhat ki.
Négy és félmilliárd forintot vettek le szerdán a főváros számlájáról.
Így Budapest adóssága így mínusz 70 milliárd forint
– jelentette ki Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Magyar Hangnak.
A tisztviselő szerint az intézkedés annak a következménye, hogy másodfokon eltörölte a Budapestnek megadott azonnali jogvédelmet a pécsi bíróság, így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó részletét – idézte az Index.
A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lapnak úgy vélekedett, hogy a mostani levonás a hitelkeret rovására történt, emellett a kamatfizetési kötelezettségeket növeli meg, így a működésre szánt pénz csökken. Hozzátette, a döntés tavaly decemberre vonatkozik, a májustól augusztusig tartó jogvédelmi időszakot nem érinti. Ezáltal úgy tűnik, nem kell befizetniük 28 milliárd forintot – közölte.
Az Index emlékeztetett, hogy Kiss Ambrus korábban a Népszavának arról beszélt, hogy
az azonnali jogvédelemmel csak időt lehet nyerni, továbbá nem is jelent végső megoldást.
A főváros havonta kérte a védelmet, de ha ezt eltörlik, akkor akár 20 milliárd forintot vehetnek el Budapesttől, ami eddig nem történt meg – tette hozzá a főigazgató.
Karácsony Gerggely egykori helyettese szerint
a fővárosi kassza mínusz 65 milliárd forinton állt akkor, amin az őszi iparűzésiadó-bevételek rövid távon javítanak.
Úgy véli, hosszabb távon az jelentene megoldást, ha megállapodnának a kormánnyal. Kiss Embrus azt is megjegyezte, amennyiben a korábbi összegek levonásra kerülnek, akkor a tartozások szintje az év végére érheti el a kritikus helyzetet.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala