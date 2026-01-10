Ft
kijevben vitalij klicsko fűtés áram támadás helyzet

Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után (GALÉRIA)

2026. január 10. 10:07

Fűtés, áram és víz nélkül maradt városrészek, rendkívüli üzemmód és pusztító hideg: az ukrán főváros kritikus helyzetbe került a téli hónapok kellős közepén.

2026. január 10. 10:07
null

Mint már megírtuk, súlyos energiaválság alakult ki Kijevben, miután az orosz támadások következtében a város jelentős része fűtés és áram nélkül maradt. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot: aki teheti, ideiglenesen hagyja el az ukrán fővárost. 

A rendkívüli állapot különösen a téli időjárás miatt jelent komoly veszélyt. Jelenleg a kijevi társasházak mintegy fele, közel hatezer épület maradt fűtés nélkül, miközben több városrészben az áramellátás is akadozik. 

Emellett vízellátási nehézségek is jelentkeznek, ami tovább súlyosbítja a lakosság mindennapjait.

Kijev bombázása

Kijev bombázása

Kijev bombázása január eljén

Nyitókép: Serhii Okunev / AFP

 

Ergit
2026. január 10. 10:22
Rutte ilyen rémálomról vizionált, amikor azt mondta a közelgő háború, amit az oroszokkal kell - szerinte - megvívnunk, minden családban, minden otthonban megjelenik... Senki nem akar háborút, csak az elvetemült vezetők, mert kiszolgálják a bankokat - akik futnak a pénzük után -, a fegyvergyárakat, ...
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 10. 10:20 Szerkesztve
kormányinfó.Még soha ilyen közel nem volt a béke. 🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bitrex®
2026. január 10. 10:19
Remélem, a kócos Boris Johnson is nézegeti a képeket.
mr-woof-2
2026. január 10. 10:14
Terroroszok
