Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után (GALÉRIA)

Mint már megírtuk, súlyos energiaválság alakult ki Kijevben, miután az orosz támadások következtében a város jelentős része fűtés és áram nélkül maradt. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot: aki teheti, ideiglenesen hagyja el az ukrán fővárost.

A rendkívüli állapot különösen a téli időjárás miatt jelent komoly veszélyt. Jelenleg a kijevi társasházak mintegy fele, közel hatezer épület maradt fűtés nélkül, miközben több városrészben az áramellátás is akadozik.