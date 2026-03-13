Gróf Dávid vallomása a Mandinernek: „Néhány hónapja nagyon mélyen voltam, de erősebben jöttem ki belőle”

Joseph remek párost alkotott a támadósorban Yusuffal.

„Nagyon szeretek vele játszani, mert hihetetlenül erős, nálam is erősebb, így ki tudom használni a területeket, amikor megtartja a labdát. Nagyon jól kiegészítjük egymást, remélem, ez jó fegyver lehet a következő mérkőzésekre is.”

Gróf Dávid szerint a gratulációk nem neki járnak, hanem a csapatnak.

„Ilyen fegyelmezetten és összeszedetten nagyon régen láttam a fiúkat védekezni, pedig azért Európában voltak már jó meccseink.