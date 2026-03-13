Gróf Dávid vallomása a Mandinernek: „Néhány hónapja nagyon mélyen voltam, de erősebben jöttem ki belőle”

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
Lenny Joseph hullafáradt volt, Gróf Dávid a csapatot méltatta, és elárulta, miért nem ünnepelték meg a táborral a győzelmet. Az FTC–Braga után lapunk azt is megtudta a kapustól, milyen érzés volt megjárni a mennyet és poklot.
Folytatta remek szereplését a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A magyar bajnok ezúttal egy portugál topcsapatot győzött le 2–0-ra, így nagy lépést tett a negyeddöntő felé. Az FTC–Braga után a talán élete meccsét játszó, gólt szerző és gólpasszt is kiosztó Lenny Joseph, valamint Gróf Dávid kapus válaszolt az újságírók kérdéseire.
Ezt is ajánljuk a témában
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
„Nagyon örülök a győzelemnek, ugyanakkor hullafáradt is vagyok – kezdte a francia támadó. – Nagyon kemény mérkőzés volt, ezért is fáradtam el ennyire. Mivel nem lesz bajnokink a hétvégén, csak és kizárólag a visszavágóra koncentrálhatunk, mindent el fogunk követni, hogy arra a meccsre is száz százalékosan felkészüljünk.”
Joseph remek párost alkotott a támadósorban Yusuffal.
„Nagyon szeretek vele játszani, mert hihetetlenül erős, nálam is erősebb, így ki tudom használni a területeket, amikor megtartja a labdát. Nagyon jól kiegészítjük egymást, remélem, ez jó fegyver lehet a következő mérkőzésekre is.”
Gróf Dávid szerint a gratulációk nem neki járnak, hanem a csapatnak.
„Ilyen fegyelmezetten és összeszedetten nagyon régen láttam a fiúkat védekezni, pedig azért Európában voltak már jó meccseink.
Mindig azt hiszem, elértünk a csúcsra, aztán mégis megyünk egy picit tovább.
Nagyon magabiztos játékot mutattunk, miközben tényleg csapatként védekeztünk. Láttuk, hogy a Bragának milyen komoly játékosai vannak, mennyire jól tudnak futballozni. Az első félidőben néhányszor el is jöttek, volt egy-két kisebb lehetőségük, de a másodikban már nem sokszor kellett közbeavatkoznom.”
Viszont még az első félidőben volt egy komoly megmozdulása, amikor a kapuját messzire elhagyva fejjel tisztázott a mezőnyben.
„Aki figyelt már az elmúlt években is, az tudja, nem vagyok az a majrés kapus, sokszor belemegyek az ilyen fifty-fifty szituációkba. Most is megtettem, szerencsére bejött, ahogy az legtöbbször lenni szokott. Próbálok egy kis plusz segítséget adni ezzel a védőknek, és csak örülök, ha sikerül.”
Elárulta: nagyon élvezi a családjával együtt, amit megélhet most a Ferencvárosnál.
„Próbálom minden napját élvezni ennek az egésznek: csak a következő edzésre, a következő meccsre koncentrálok, így élem a mindennapjaimat.
Nemcsak én, a családom is élvezi, most is még ennyire későn is kint volt a kislányom a meccsen, úgyhogy holnap nem viszem oviba, az biztos.
Nagyon szeretünk itt lenni, élvezzük minden pillanatát, én meg próbálok ebből valamennyit visszaadni a klubnak.”
A jövő szerdai visszavágóval kapcsolatban elmondta: ugyanígy kell játszaniuk, és akkor bármi megtörténhet.
„Ha csak a játékot nézzük, az eredményt nem, akkor is pozitívak lehetünk a visszavágóval kapcsolatban. Ugyanezt kell továbbvinnünk, semmi extrát nem kell hozzátennünk, nem kell túlgondolni az egészet. Ha így megyünk ki a pályára csapatként Bragában is, akkor továbbjuthatunk.”
A lefújás után furcsa jelenetek zajlottak le a pályán: a B-közép ünnepelt volna a csapattal, de Gróf kiment szót váltani a szurkolókkal, az ünneplés pedig ezek után elmaradt. A Mandiner ennek okáról kérdezte a rutinos játékost.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilyen nem szokott lenni a Groupama Arénában.
„A Ludogorec az előző körben megvert minket az odavágón 2–1-re, majd hatalmas ünneplést rendezett. Robbie Keane azt mondta nekünk akkor a lefújás után, hogy nézzük meg, mit művelnek, ezért fogjuk a visszavágón megverni őket.
Úgyhogy próbálunk tanulni a hibájukból: nem most kell ünnepelni, hanem majd Portugáliában.”
Végül arról is megkérdeztük Grófot, látta-e a Bajnokok Ligájában szerda este Pedro Neto esetét a PSG–Chelsea-n. A londoniak szélsője ellökött egy labdaszedőt. A magyar kapus még az Újpest–Fradi-derbin csinált hasonlót, amiért
Sokan úgy vélték, akár a ferencvárosi karrierje is véget érhetett volna – ehhez képest idén minden nemzetközi meccsen ő állt a zöld-fehérek kapujában.
Ezt is ajánljuk a témában
Döntött a fegyelmi bizottság! Sok? Kevés? Elegendő?
Ezt is ajánljuk a témában
Mégis hogy maradhatott a pályán?!
„Igazából ezzel már nem foglalkoztam – válaszolta lapunknak. – Persze, eljutott hozzám is a videó, mutatták, mi történt. Jól emlékszem még, hogyan éreztem magam néhány hónappal ezelőtt. Nagyon mélyen voltam akkor.
De ha az egész karrieremet, vagy az egész életemet megnézzük, amikor nagyon mélyen voltam, akkor hittel, munkával és alázattal mindig erősebben jöttem ki egy-egy helyzetből.”
A Ferencváros jövő szerdán délután fél 5-től csap össze ismét a Bragával, ezúttal Portugáliában.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd