Megvan, milyen büntetést kapott az MLSZ-től a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid

Elképesztő kiállítás az Újpest–Fradin: Gróf felöklelte a labdaszedőt, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba (VIDEÓ)
Ritka sportszerűtlen megmozdulás, azonnal villant a piros.
A Ferencváros kapusát „súlyos sportszerűtlenség” miatt marasztalta el a fegyelmi bizottság. Gróf Dávid többmeccses eltiltást kapott nagy visszhangot kiváltó tettéért.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a vasárnap 1–1-re végződött Újpest–Ferencváros labdarúgó NB I-es bajnoki 96. percében a vendégek kapusa, Gróf Dávid az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a labdát, amiért kiállította a játékvezető. Szerdán a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága (FEB) meghozta a döntését a büntetéséről.
Ezt is ajánljuk a témában
Ritka sportszerűtlen megmozdulás, azonnal villant a piros.
Az MLSZ-en a felfokozott közhangulatban a szokásosnál is nagyobb volt a nyomás az eset kapcsán, a szervezet végül szerda délután tette közzé aktuális fegyelmi határozatait, ebben szerepel Gróf büntetési tétele is:
Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült."
Ezt is ajánljuk a témában
Továbbra sem csillapodnak az indulatok.
Gróf azóta többször is bocsánatot kért a cselekedetéért, de továbbra sem csillapodtak az indulatok, egyesek örökre száműznék a futballpályáról.
„Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól” – fogalmazott Gróf a klubmédiának.
Ezt is ajánljuk a témában
Elragadta a hév, de ez akkor sem megengedhető.
A Fradi vezérigazgatója, Orosz Pál elfogadhatatlannak nevezte Gróf Dávid viselkedését, és komoly következményeket helyezett kilátásba házon belül.
„Nagyon sok energiát, pénzt és időt fektettünk abba, hogy gyerekekkel találkozzunk, gyerekekkel ismertessük meg a ferencvárosi eszmét” – magyarázta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a suliprogramjuk keretében már több, mint hatvanezer gyerekhez jutottak el.
Nem is értem, Dávidnak mi volt a fejében... Nyilván elnézést kért, de ennek akkor is meglesznek a következményei házon belül.”
Hogy a nyilvánosság értesül-e majd Gróf konkrét szankciójáról, nem tudni, Orosz Pál mindenesetre úgy fogalmazott, a klub házirendjében feketén-fehéren le vannak fektetve a szabályok és a különféle büntetési tételek, amelyek „fájnak – mert ha nem fájnának, akkor nem lenne visszatartó erejük.”
„Ő sem gondolta át, hogy tulajdonképpen mit csinál, elragadta a hév, de ez akkor sem megengedhető, és házon belül le fogjuk rendezni.”
Utólag elnézést kért védhetetlen tettéért Gróf Dávid, aki ezt akár személyesen is megtenné. A Fradi kapujába kényszerből beálló Varga Barnabás közben nem várt helyről kapott sajátos dicséretet.
A Fradi kapusa ismét elismerte felelőségét, ezúttal azt is megjegyezve, hogy szülőként is hibázott. Ilyen büntetésre számíthat az Újpest–FTC magyar derbin kiállított Gróf.
Az Újpest gólszerzője, Aljosa Matko szerint Gróf Dávid tettére nincs magyarázat. Nem csitulnak a kedélyek az Újpest–FTC körül, Gróf Dávidnak üzentek.
Továbbra sem csillapodnak az indulatok az Újpest–FTC-n történtek miatt. Teljes mértékben érthető, hogy mindenki Gróf Dávid felelősségéről beszél, ám nem mehetünk el szó nélkül a sokak által ünnepelt labdaszedő provokációja mellett sem.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA