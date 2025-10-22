Megvan, milyen büntetést kapott az MLSZ-től a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid

Gróf azóta többször is bocsánatot kért a cselekedetéért, de továbbra sem csillapodtak az indulatok, egyesek örökre száműznék a futballpályáról.

„Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól” – fogalmazott Gróf a klubmédiának.