Gróf Dávid Fradi videó Újpest Ferencváros büntetés MLSZ

Megvan, milyen büntetést kapott az MLSZ-től a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid

2025. október 22. 17:32

A Ferencváros kapusát „súlyos sportszerűtlenség” miatt marasztalta el a fegyelmi bizottság. Gróf Dávid többmeccses eltiltást kapott nagy visszhangot kiváltó tettéért.

2025. október 22. 17:32
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a vasárnap 1–1-re végződött Újpest–Ferencváros labdarúgó NB I-es bajnoki 96. percében a vendégek kapusa, Gróf Dávid az egyik labdaszedő fiún hatalmasat taszajtva szerette volna játékba hozni a labdát, amiért kiállította a játékvezető. Szerdán a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága (FEB) meghozta a döntését a büntetéséről.

Gróf Dávid megkapta a büntetését
Gróf Dávid megkapta a büntetését (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Gróf megmozdulása


Az MLSZ-en a felfokozott közhangulatban a szokásosnál is nagyobb volt a nyomás az eset kapcsán, a szervezet végül szerda délután tette közzé aktuális fegyelmi határozatait, ebben szerepel Gróf büntetési tétele is: 

Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült."

Gróf azóta többször is bocsánatot kért a cselekedetéért, de továbbra sem csillapodtak az indulatok, egyesek örökre száműznék a futballpályáról.

„Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól” – fogalmazott Gróf a klubmédiának.

A Fradi vezérigazgatója, Orosz Pál elfogadhatatlannak nevezte Gróf Dávid viselkedését, és komoly következményeket helyezett kilátásba házon belül.

„Nagyon sok energiát, pénzt és időt fektettünk abba, hogy gyerekekkel találkozzunk, gyerekekkel ismertessük meg a ferencvárosi eszmét” – magyarázta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a suliprogramjuk keretében már több, mint hatvanezer gyerekhez jutottak el. 

Nem is értem, Dávidnak mi volt a fejében... Nyilván elnézést kért, de ennek akkor is meglesznek a következményei házon belül.”

Hogy a nyilvánosság értesül-e majd Gróf konkrét szankciójáról, nem tudni, Orosz Pál mindenesetre úgy fogalmazott, a klub házirendjében feketén-fehéren le vannak fektetve a szabályok és a különféle büntetési tételek, amelyek „fájnak – mert ha nem fájnának, akkor nem lenne visszatartó erejük.”

„Ő sem gondolta át, hogy tulajdonképpen mit csinál, elragadta a hév, de ez akkor sem megengedhető, és házon belül le fogjuk rendezni.”

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

