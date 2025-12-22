Kubatov Gábor után Varga Barnabás menedzsere is megszólalt: ilyen csapathoz igazolhat a Fradi csatára

Zöld-fehér dobogóval folytatódik a labdarúgó NB I, miután az első helyen a győri ETO FC, a másodikon a Ferencvárosi Torna Club, a harmadikon pedig Paksi FC telel. A címvédő FTC közben a kupatavaszra is készül az Európa-ligában, a fradisták január ötödikén találkoznak ismét. A rövid szünetben még nem valószínű, de az új évben több népligeti játékos sorsa is eldőlhet: a legnagyobb figyelem két válogatott futballistát, a középpályás Tóth Alexet és a támadó Varga Barnabást övez. Utóbbi már betöltötte a 31-et, így sokak szerint ez az utolsó dobása, hogy külföldre, nívós bajnokságba szerződjön. Kubatov Gábor klubelnök évértékelő interjúja óta tudjuk, hogy ha kedvező ajánlat érkezik érte, akkor a megállapodásuk értelmében elengedik őt.

Nincs egyszerű helyzetben Varga Barnabás: nem igazolhat akármilyen csapatba / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Varga Barnabás ilyen feltételekkel igazolhat el a Ferencvárosból

„Barna harmincegy éves, a karrierjéből néhány év van hátra, Európában mérhetően is nagyon magas színvonalon teljesít, számtalan nagy csapat figyeli. Másfél évig szóló szerződése van még, tehát ha akarnám, nem engedném el, hiába jön bármilyen ajánlat. De vajon megtehetem ezt egy játékossal? Hogy van egy lehetősége, az utolsó néhány évében komoly karriert futhat be és nagyon sok pénzt fog keresni, és mi is sok pénzt fogunk érte kapni. Akkor vajon ésszerű, hogy itt tartom? Ha jó ajánlat jön érte, akkor a télen elmehet. Ennyivel tartozunk neki” – szögezte le az M4 Sportnak Kubatov.