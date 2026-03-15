„Én örülnék neki…” – ezért nem igazol az NB I-be a legjobb magyar játékos, aki ledöntötte a fradistákat a trónról

Hat éven keresztül, 2018-tól 2024-ig a Ferencváros abszolút uralta az év magyar női kézilabdázója címért zajló versenyt. Kovacsics Anikóval indult, majd Schatzl Nadine, Bíró Blanka (2-szer), Márton Gréta és Klujber Katrin (2-szer) érdemelte ki a megtisztelő elismerést. 2025-ben viszont megszakadt a nagy Fradi-sorozat, és egy külföldön légióskodó játékosunk, a francia Metzben szereplő Vámos Petra lett a legjobb.

Egyáltalán nem érdemtelenül, hiszen az irányító a magyar válogatott mellett Európa egyik legjobb klubjában is abszolút vezéregyéniséggé nőtte ki magát: bajnoki címet és kupát is nyert Franciaországban, és a budapesti Bajnokok Ligája négyes döntőjébe is eljutott, ahol végül a negyedik helyen végzett csapatával. Mindeközben a 7. helyezéssel véget ért tavalyi világbajnokság alatt a románok ellen immár századik alkalommal húzhatta magára a címeres mezt 25 éves korára, így még a magyar–dán Eurokupa-mérkőzés előtt duplán is köszönthette őt a Magyar Kézilabda-szövetség.