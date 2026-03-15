„Én örülnék neki…” – ezért nem igazol az NB I-be a legjobb magyar játékos, aki ledöntötte a fradistákat a trónról

Nagyon kiakadt a kapitány és a csapat legjobbja is.
A Mandinernek nyilatkozott 2025 legjobb magyar női kézilabdázója, a Metz és a válogatott vezéregyénisége. Vámos Petra többek között azt is elárulta lapunknak, hogy miért nem tér vissza a nyáron Magyarországra.
Hat éven keresztül, 2018-tól 2024-ig a Ferencváros abszolút uralta az év magyar női kézilabdázója címért zajló versenyt. Kovacsics Anikóval indult, majd Schatzl Nadine, Bíró Blanka (2-szer), Márton Gréta és Klujber Katrin (2-szer) érdemelte ki a megtisztelő elismerést. 2025-ben viszont megszakadt a nagy Fradi-sorozat, és egy külföldön légióskodó játékosunk, a francia Metzben szereplő Vámos Petra lett a legjobb.
Egyáltalán nem érdemtelenül, hiszen az irányító a magyar válogatott mellett Európa egyik legjobb klubjában is abszolút vezéregyéniséggé nőtte ki magát: bajnoki címet és kupát is nyert Franciaországban, és a budapesti Bajnokok Ligája négyes döntőjébe is eljutott, ahol végül a negyedik helyen végzett csapatával. Mindeközben a 7. helyezéssel véget ért tavalyi világbajnokság alatt a románok ellen immár századik alkalommal húzhatta magára a címeres mezt 25 éves korára, így még a magyar–dán Eurokupa-mérkőzés előtt duplán is köszönthette őt a Magyar Kézilabda-szövetség.
„Nagyon sokat jelentek természetesen ezek az elismerések, mert azt mutatják, jó úton haladok – árulta el a felnőtt pályafutását a Debrecenben kezdő Vámos a Mandinernek. – Óriási motivációt jelent, lelki támaszt nyújt minden játékosnak, amikor elismerik a munkáját. Én pedig nem tehetek mást, mint igyekszem ehhez méltóan szerepelni.”
Azt nyilván mondani sem kell, hogy a dánok elleni dupla vereség után ő sem volt boldog, de hisz abban, most felmérték, hol tartanak, a hibákból pedig tanulnak, és ki is fogják ezeket javítani a következő találkozókra.
Vámos Petra 2024 nyarán igazolt a DVSC-től a Metzbe, azóta pedig abszolút alapembere az európai topegyüttesnek. Ahol a jelek szerint igen jól érzi magát, ugyanis még januárban Emmanuel Mayonnade vezetőedző azt mondta róla: bár Magyarországról is érdeklődtek iránta, úgy döntött, kitölti 2027 nyaráig tartó szerződését.
„Nagy rajongói vagyunk a játékának, az alázatának és a személyiségének is. Olyan ő számunkra, mint egy új igazolás” – dicsérte magyar kézilabdázóját a francia tréner.
Lapunk elsősorban a magyarországi érdeklődésre volt kíváncsi, ám neveket ezúttal nem tudtunk meg, de Vámost Petra azért mesélt nekünk arról, miért döntött a maradás mellett.
„Ez egy eléggé komplex helyzet volt, nem is szeretnék nagyon a részletekbe belemenni” – jelentette ki a Mandinernek.
Nagyon sok tényező játszott szerepet a döntésemben, de igazából örülök annak, hogy maradok, mert abszolút látom a lehetőséget a fejlődésre.
Nagyon intenzív a metzi élet és a kézilabda is, de folyamatosan látom, érzem magamon, hogy nemcsak szakmailag, hanem magánemberként is fejlődöm. Én mindenesetre örülök, hogy így alakult.”
De vajon látjuk-e még az NB I-ben játszani?
Meglátjuk. Én örülnék neki, de ez még a jövő zenéje”
– mondta mosolyogva.
Agyalni persze ezen most nincs is sok ideje, hiszen ez már az az időszaka az idénynek, amikor egymást érik a fontosabbnál fontosabb meccsek. A Bajnokok Ligájában a Metz a Győri Audi ETO KC mögött a második helyen végzett a csoportjában, vagyis a magyar csapathoz hasonlóan egyenes ágon jutott a negyeddöntőbe, ahol a Fradi–Dortmund-párharc győztese vár rájuk.
„Mindannyian tudjuk, hogy nagy valószínűséggel melyik csapat lesz a negyeddöntőben az ellenfelünk. Én úgy gondolom, kilencvenkilenc százalék az esély arra, hogy a Ferencváros lesz az.
Úgyhogy ez esetben jövünk még legalább egyszer Magyarországra, aminek azért mindig örülni tudok.
Tisztában vagyunk vele, hogy a final fourért csak nehéz mérkőzésekre számíthatunk, úgyhogy izgalmas lesz.”
A cél egyértelmű:
És közben címet szeretnének védeni a francia bajnokságban, ami nem ígérkezik egyszerű feladatnak, ugyanis nemrég kikaptak a nagy rivális Bresttől.
„Négygólos vereséget szenvedtünk idegenben, emiatt most lépéselőnyben vannak, de én nagyon bízom a csapatunkban. A Francia Kupa negyeddöntőjében legyőztük őket, ami nagy magabiztosságot adhat nekünk majd a bajnoki visszavágóra. Abban bízom, hogy sok erőt tudunk belőle meríteni, és mi fogunk előre lépni. Azt éreztem, az első bajnokin nagyon bennük volt, hogy tavaly ötből ötször megvertük őket, és vissza akartak vágni, de hazai pályán a saját közönségünk előtt be tudjuk húzni ismét a francia bajnoki címet.”
***
