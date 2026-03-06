„Címeres mezben nem lehet kifogás!” – káosz, idegesség, feszültség a magyar válogatott veresége után

A Mandiner azt kérdezte a kapitánytól, ilyenkor milyen a jó reakció:

dühében kiereszti a hangját, netán

visszafogottabban hozza tudtukra, hogy mi az, ami nem működött?

„Inkább finoman beszélek a lányokkal. Sajnos nem az történt, hogy megbeszéltünk valamit, betartottuk, de hibázunk. Mert arra azt mondanám, oké. De így, hogy megbeszéltünk valamit és mindenki máshogy értelmezi, az nagyon nem jó.”

A ferencvárosi Simon Petra szerint – akit 21 évesen az 50. válogatottsága alkalmából köszöntött a kezdés előtt a szövetség – a védekezés bizonyos időszakokban jól működött, támadásban viszont több probléma akadt.

„Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert a hazai közönséget szerettük volna kiszolgálni – mondta az irányító lapunknak. – Remélem, hogy a vasárnapi mérkőzésre tudunk fejlődni néhány dologban, csapatként is előre lépünk, és jobb játékot fogunk mutatni. Majdnem három hónapja nem találkoztunk, ilyenkor törvényszerű, hogy nehezebb kicsit visszatalálni az alapokhoz, és ahhoz, amit játszani szeretnénk a válogatottban.”