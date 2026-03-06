Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
golovin vlagyimir Simon Petra Szemerey Zsófi

„Címeres mezben nem lehet kifogás!” – káosz, idegesség, feszültség a magyar válogatott veresége után

2026. március 06. 06:12

Golovin Vlagyimir legalább két éve nem volt ennyire mérges, Szemerey Zsófi pedig nem fogadja el csapattársai kifogását. A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és játékosai nyilatkoztak a Dánia elleni Eurokupa-vereség után.

2026. március 06. 06:12
null
Nagy-Pál Tamás

Sokáig vezetett, a második félidőben három gól előnye is volt a magyar női kézilabda-válogatottnak, de a végjátékot nem bírta jól, így 21–19-es vereséget szenvedett Dániától a Tatabányán rendezett Eurokupa-mérkőzésen. A lefújás után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és a játékosok is nagyon bosszúsan nyilatkoztak – nem fogták vissza magukat az újságírók előtt.

„Nem szoktam annyira kritikus lenni a lányokkal, de most nagyon az vagyok – kezdte a Golovin, aki láthatóan idegesebb volt a megszokottnál. – A csapatjáték támadásban nem működött, amikor meg helyzeteink voltak, akkor kimaradtak, nagyon nem voltunk hatékonyak. Szemerey Zsófit ki kell emelni, ő sokat tett ahhoz hozzá, hogy csak huszonegy gólt kapjunk. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Igazából nem tudom, mi volt a gond, káosz jellemezte az egészet. Legalább két éve nem voltam ennyire ideges.

Nem valósítottuk meg a pályán, amit megbeszéltünk. Jó ez a dán válogatott, de a tizenkilenc lőtt góllal nem lehet megnyerni semmilyen meccset.”

A Mandiner azt kérdezte a kapitánytól, ilyenkor milyen a jó reakció:

  • dühében kiereszti a hangját, netán
  • visszafogottabban hozza tudtukra, hogy mi az, ami nem működött?

„Inkább finoman beszélek a lányokkal. Sajnos nem az történt, hogy megbeszéltünk valamit, betartottuk, de hibázunk. Mert arra azt mondanám, oké. De így, hogy megbeszéltünk valamit és mindenki máshogy értelmezi, az nagyon nem jó.”

A ferencvárosi Simon Petra szerint – akit 21 évesen az 50. válogatottsága alkalmából köszöntött a kezdés előtt a szövetség – a védekezés bizonyos időszakokban jól működött, támadásban viszont több probléma akadt.

„Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert a hazai közönséget szerettük volna kiszolgálni – mondta az irányító lapunknak. – Remélem, hogy a vasárnapi mérkőzésre tudunk fejlődni néhány dologban, csapatként is előre lépünk, és jobb játékot fogunk mutatni. Majdnem három hónapja nem találkoztunk, ilyenkor törvényszerű, hogy nehezebb kicsit visszatalálni az alapokhoz, és ahhoz, amit játszani szeretnénk a válogatottban.”

válogatott
Szemerey Zsófira ezúttal sem lehetett panasz a válogatottban / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Szemerey Zsófi szerint válogatott mezben nincs kifogás

Akire nem lehetett panasz, az a kapitány által is említett Szemerey Zsófi, aki 33 lövésből 12-t kivédett – a meccs emberének megválasztott kapus remeklése nélkül súlyosabb vereség lett volna a vége.

„Az volt a legnagyobb problémánk, hogy a megbeszélt szabályokat és taktikát nem tartottuk be – kezdte a Győr játékosa. – Hagytuk nekik, hogy jeleskedjenek abban, amiben egyébként is erősek. Ezeket kell kijavítanunk. Szerintem fizikai gondjaink sem lehettek, ők ugyanúgy fáradtak, szintén kemény menetelésből jöttek. Ez nem lehet kifogás. Egy kicsit rendbe kell tenni a dolgokat. Ez a dán csapat fogható, akár már vasárnap, idegenben is, ezt már a világbajnokságon és most is megmutattuk. El tudjuk őket bizonytalanítani, de ahhoz mindenkinek ugyanúgy keményen bele kell állnia a munkába, és betartania a szabályokat.”

Utóbbi kijelentését részletesen megmagyarázta.

„Tisztában vagyok azzal, hogy tényleg nagyon kemény időszak van a lányok mögött, de a január és a február mindig erről szól. Heti két mérkőzés és rengeteg utazás. De ez nem lehet kifogás. 

A címeres mezt viseljük, ilyenkor egy országot képviselünk. Arra kell emlékezni, hogy amikor az Eb-bronzot megnyertük, az annak volt köszönhető, hogy nagyon keményen beleálltunk a munkába, és ott nem engedtük meg magunknak, hogy egy kicsit is hátra dőljünk.

Ezt a keménységet kell visszahoznunk a csapatba.”

A Metz légiósa, Vámos Petra elárulta: nemcsak Golovin volt ideges, mindenki nagyon feszült volt a vereség miatt.

„Magamon is ezt éreztem, főleg azért, mert nyilván egy dán válogatott volt az ellenfél, amely a világelithez tartozik, még akkor is, ha voltak hiányzói – fogalmazott az irányító. – Úgyhogy az akár jó dolog is lehetne, hogy szoros mérkőzést játszottunk velük, de a mutatott játék alapján abszolút van hiányérzet az emberben. 

Ezért volt szerintem Golovin mérges, mi meg azért voltunk feszültek, mert éreztük, hogy ez a meccs meglehetne, és olyan buta hibák csúsztak a rendszerbe, amik egy ilyen rivális ellen nem férnek bele.”

A magyar válogatott vasárnap idegenben ismét megmérkőzik Dániával.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2026. március 06. 07:15
A magyar újságírás, ahol még képesek leírni ezek után, hogy idegenben vághatunk vissza, része a problémának. Nem tudom, itt mi történt, de van a sportban olyan fogalom, hogy anticipált vesztes. Évtizedek óta úgy tűnik, hogy volna ekörül kapargatnivalónk. Nem tudjuk elhinni, hogy nyerhetünk, hogy egy "kis nép" is győzhet. A nagy háború generációkon áthúzódó, tudat alatti sokkja óta.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!