tisza párt gréczy zsolt Magyar Péter dk

Nem akárki osztotta ki keményen Magyar Pétert, nem várt pofon érkezett

2026. március 06. 05:48

Vihar a baloldalon.

2026. március 06. 05:48
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Gréczy Zsolt, Gyurcsány egykori táskahordozója a Facebook-oldalán nagyon keményen nekiesett a Tisza Párt elnökének.

»Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.«

Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert. Jelentős vihar kezd kialakulni a baloldalon, hatalmas verseny lesz a szavazókért.

Egymás torkának fognak esni.” 

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

csigabus
2026. március 07. 13:41
Most mi van?Elmarad a 22-es nagy Összefosás?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 06. 13:59
A Te Pöcs The Mannak nevezi a The Pöcsöt :-D
Válasz erre
0
0
Csopak
2026. március 06. 09:17
Ez nem vihar. Ez cicaharc. Most okádnak egymásra, de egy esetleges győzelem után- ne adja az ég! simán összeállnak!
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. március 06. 08:49 Szerkesztve
Reiszfürer egyébként az új budapesti 10-es választókerületben indul, szépen ellhetetleníti majd a Polos noname Karthauzijának győzelmét.
Válasz erre
0
0
