„Gréczy Zsolt, Gyurcsány egykori táskahordozója a Facebook-oldalán nagyon keményen nekiesett a Tisza Párt elnökének.

»Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.«