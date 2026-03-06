Nem akárki osztotta ki keményen Magyar Pétert, nem várt pofon érkezett
2026. március 06. 05:48
Vihar a baloldalon.
2026. március 06. 05:48
2 p
5
3
9
Mentés
„Gréczy Zsolt, Gyurcsány egykori táskahordozója a Facebook-oldalán nagyon keményen nekiesett a Tisza Párt elnökének.
»Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.«
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.