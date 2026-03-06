Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt magyarország Magyar Péter

Ukrán külügyminiszter: A magyar hatóságok elfogtak hét ukrán bankárt

2026. március 06. 07:27

Andrij Szibiha szerint „Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt”.

2026. március 06. 07:27
null

Új szintre emelkedett péntek reggelre az ukránok magyarellenes hadjárata, miután Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette: „Budapesten a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Ennek az okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az állapotuk vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni”. 

Az ukrán diplomácia vezetője szerint a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja, a szavai szerint két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás”

– jegyezte meg az ukrán külügyminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 286 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RigbyMordecai
•••
2026. március 07. 16:32 Szerkesztve
Jaj, ha én is ki akarok venni százezer forintot, én is házhoz kérhetem, ilyen kísérettel? Nem kell, hogy bankár legyen, van azoknak elég baja, amikor agyarpeti át akarja venni a 6 éves kora óta gyűjtött 32 millióját forintban, mert euróból át kell váltani, na és ahhoz már tényleg kell minimum 3 bankár, mindegyik tíz millión ülve ugye ... Nekem elég, ha maga Kapitány István kíséri a pénzemet, és személyes tanácsot is ad majd a pénz leszámolásakor ingyenesen, milyen részvényekbe fektessem a benn maradt százezremet, hogy én is milliárdos legyek.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. március 06. 17:29
Remek fogás! Gratulálok a NAV munkatársainak. Nem éppen jogszerü dolog, az országon keresztül bejelentés és engedély nélkül bünözökkel szállíttatni az arany klotyóra valót... Most majd egy darabig nem tranzitálhatnak.... Eltarthat hónapokig, amíg a vizsgáló bizottság megalakul és elkezd vizsgálódni....
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 06. 16:51
7 maffiozot fogtak el, sajnos mar elengedtek oket
Válasz erre
2
0
nzoltan-818
•••
2026. március 06. 13:35 Szerkesztve
Érdekes lesz megtudni, hogy miért titkosszolgálati, hátsó utakon kell tekintélyes mennyiségű valutát és aranyat szállítani Bécs és Kijev között. Különösen olyan ügynök részvételével, aki kivan tiltva Magyarország területéről. Miért kellett a nemzetközileg szokásos banki tranzakciós eljárást kikerülve lebonyolítani ezt a műveletet, amivel most a NAV ellenőrei jogosan lebuktatták őket? Úgy bűzlik ez az ügy is, mint az arany WC-k ügye.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!