„Jöjjenek az ukrán katonák izibe” – elszabadultak a Tisza szimpatizánsai, szívből várják Zelenszkij embereit Magyarországon
Annyira gyűlölik Orbánt, hogy bíznak az ukrán elnök szavaiban.
Lehet, Fico még Putyinnál is keményebb tárgyalófél.
„Nem szép dolog Zelenszkij elnöktől, hogy visszatartja a kőolajat, pláne azok után, hogy Kaliňák belügyminiszter úr fegyver-és lőszergyártásra épülő, rendkívüli forgalmat produkáló céghálója közvetve mennyi munícióval látta el Ukrajnát. Háborút nem szeretnénk, csak keresni rajta – valahogy így mutat a szlovák kormányelit belső iránytűje. A biznisz megy, az olaj marad. Szavakban erősek vagyunk, tettekben már kevésbé hitelesek. Ez most az egyenleg.
Ami pedig a sokat ragozott Barátság kőolajvezeték körüli szócsatát illeti, ennyi nap és ennyi újabb kifogás után nyilvánvaló, hogy többé már nem rongálodásról van szó, hanem taktikai játszmáról. Fico miniszterelnök pedig, amikor a villany lekapcsolásáról beszél, csak egy taktikai lépéssel reagál Zelenszkijre, ami nem több, mint egy saját tábornak szóló kommunikációs fogás. A SEPS (Szlovák Villamos Távvezeték Rendszer) elnökének Ondrej Dostál ellenzéki képviselő kérdésére adott állásfoglalása nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt sem a jogszabályok, sem az EU rendelkezések nem teszik lehetővé. Színház az egész világ.
És ha már a szócsatáknál tartunk, senkinek nem kívánunk orosz katonákat az otthonába, de attól még a civilizált szóhasználatot meg kéne tartani a nemzetközi érintkezésben, pláne ha az Európai Unióba vágyik az ember. A magyar kormány, az ország méretéből fakadó szerény lehetőségeket sokszorosan felülmúlva, már 4 éve küzd azért, hogy azok a katonák, akiknek most telefonszámokat ígérnek, ne a fronton haljanak meg, hanem egy tűzszünet, majd egy béketárgyalás után hazamehessenek a feleségükhöz vagy az édesanyjukhoz egy jó vasárnapi saslikra, vagy újra megnézhessenek a kisfiukkal egy Dinamo Kijev meccset. Ettől most még mindenki bánatára nagyon messze vagyunk, de hát kinek mit intézett a kormánya, ugye?
Végezetül: Jó volt látni a kárpátaljai hadifoglyok hazaérkezését. Aki ilyesmivel – szekértáborokon túllépve – nem tud azonosulni, az biztos jele annak, hogy a politika megette benne az embert, és nagyon gyorsan tartson egy közösségi média-detoxot.
Hatalmas és látványos bravúrja ez a Szijjártó Péter vezette külügynek. Ugyanennyi sikert kívánok a magyar diplomáciának és magunknak Benes-ügyben is, bár lehet, Fico még Putyinnál is keményebb tárgyalófél.
Ma már kisszombat, vár egy komáromi pulóveres fórum meg egy bemutató a Jókai Színházban. Bár ne egy képzelt riportban élnénk az életünket!
Kellemes koratavaszi hétvégét mindenkinek!”
Nyitókép forrása: VIKTOR DRACHEV / AFP
***