„Nem szép dolog Zelenszkij elnöktől, hogy visszatartja a kőolajat, pláne azok után, hogy Kaliňák belügyminiszter úr fegyver-és lőszergyártásra épülő, rendkívüli forgalmat produkáló céghálója közvetve mennyi munícióval látta el Ukrajnát. Háborút nem szeretnénk, csak keresni rajta – valahogy így mutat a szlovák kormányelit belső iránytűje. A biznisz megy, az olaj marad. Szavakban erősek vagyunk, tettekben már kevésbé hitelesek. Ez most az egyenleg.

Ami pedig a sokat ragozott Barátság kőolajvezeték körüli szócsatát illeti, ennyi nap és ennyi újabb kifogás után nyilvánvaló, hogy többé már nem rongálodásról van szó, hanem taktikai játszmáról. Fico miniszterelnök pedig, amikor a villany lekapcsolásáról beszél, csak egy taktikai lépéssel reagál Zelenszkijre, ami nem több, mint egy saját tábornak szóló kommunikációs fogás. A SEPS (Szlovák Villamos Távvezeték Rendszer) elnökének Ondrej Dostál ellenzéki képviselő kérdésére adott állásfoglalása nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt sem a jogszabályok, sem az EU rendelkezések nem teszik lehetővé. Színház az egész világ.