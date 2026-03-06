Kiálltak az osztrákok Orbán Viktor mellett: „Le kell állítani az ukrán EU-csatlakozási folyamatot!”

Orbán Viktor: Állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával! (VIDEÓ)
A kormányfő szerint előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból.
Az FPÖ szerint, ha az osztrák kormány nem ítéli el Zelenszkij fenyegetését, akkor bűnrészességet vállal.
Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára szerint „hihetetlen botrány”, hogy Volodimir Zelenszkij az ukrán hadsereget Orbán Viktor miniszterelnök otthonához küldené. Az FPÖ politikusa felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális osztrák külügyminisztert, hogy ítélje el az ukrán elnök kijelentéseit, és kéresse be Ukrajna bécsi nagykövetét.
Ha egy szomszédos ország és EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik, akkor az osztrák hivatalos részéről világos szavakra és elítélő tetteknek kell következniük”
– olvasható az FPÖ közleményében.
„Az ukrán EU-csatlakozási folyamatot ugyanúgy le kell állítani, mint az összes kifizetést ennek a korrupció sújtotta országnak – ez tulajdonképpen evidens lenne. Hiszen ez a halálos fenyegetés a magyar miniszterelnök ellen a legutálatosabb csúcspontja egy egész sor agresszív cselekménynek Ukrajna részéről azok ellen, akiknek a pénzétől függ” – írták. Az FPÖ szerint amennyiben a kormánykoalíció nem ítéli el az ukrán elnök fenyegetését, akkor az már nemcsak politikai szimpátia, hanem bűnrészesség.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő szerint előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból.
***