Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
fpö volodimir zelenszkij christian hafenecker ukrajna orbán viktor

Kiálltak az osztrákok Orbán Viktor mellett: „Le kell állítani az ukrán EU-csatlakozási folyamatot!”

2026. március 06. 12:15

Az FPÖ szerint, ha az osztrák kormány nem ítéli el Zelenszkij fenyegetését, akkor bűnrészességet vállal.

2026. március 06. 12:15
null

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára szerint „hihetetlen botrány”, hogy Volodimir Zelenszkij az ukrán hadsereget Orbán Viktor miniszterelnök otthonához küldené. Az FPÖ politikusa felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális osztrák külügyminisztert, hogy ítélje el az ukrán elnök kijelentéseit, és kéresse be Ukrajna bécsi nagykövetét.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ha egy szomszédos ország és EU-tagállam kormányfőjét ilyen módon fenyegetik, akkor az osztrák hivatalos részéről világos szavakra és elítélő tetteknek kell következniük”

olvasható az FPÖ közleményében.

„Az ukrán EU-csatlakozási folyamatot ugyanúgy le kell állítani, mint az összes kifizetést ennek a korrupció sújtotta országnak – ez tulajdonképpen evidens lenne. Hiszen ez a halálos fenyegetés a magyar miniszterelnök ellen a legutálatosabb csúcspontja egy egész sor agresszív cselekménynek Ukrajna részéről azok ellen, akiknek a pénzétől függ” – írták. Az FPÖ szerint amennyiben a kormánykoalíció nem ítéli el az ukrán elnök fenyegetését, akkor az már nemcsak politikai szimpátia, hanem bűnrészesség.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 06. 16:27
Orkrajna ismet bebizonyitotta ,hogy nem valo az EU-ba
Válasz erre
3
0
balbako_
2026. március 06. 13:54
Viszont az osztrák állampolgárok - ha máshonnan nem is - de innen tájékozódhatnak arról, hogy tisztelt kormányuk mihez asszisztál a többi szarrágóról nem is beszélve. A folyvást demokráciáról, jogállamról papolók kutyaközönséges zsaroló bandát alkotva minden írott és íratlan jogot lábbal tiporva egy terrorista állam szekerét tolják és tudomásul veszik, sőt támogatják, az állami terrorizmust.
Válasz erre
4
0
cserresznye
2026. március 06. 13:18
Nem az osztrákok, sajnos. hanem csak egy kormányon nem lévő párt. Akkor volna hír, ha ez az osztrák kormány hivatalos állásfoglalása lenne, és azt jegyzékben elküldte volna az EB elnökének.
Válasz erre
9
0
kuzmics
2026. március 06. 12:33
A nyugat jólétben érzékenyített népei még mindig nem látják át a helyzetet. A nyugati ballibsi média ura a helyzetnek.
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!