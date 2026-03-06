Kiálltak az osztrákok Orbán Viktor mellett: „Le kell állítani az ukrán EU-csatlakozási folyamatot!”

„Az ukrán EU-csatlakozási folyamatot ugyanúgy le kell állítani, mint az összes kifizetést ennek a korrupció sújtotta országnak – ez tulajdonképpen evidens lenne. Hiszen ez a halálos fenyegetés a magyar miniszterelnök ellen a legutálatosabb csúcspontja egy egész sor agresszív cselekménynek Ukrajna részéről azok ellen, akiknek a pénzétől függ” – írták. Az FPÖ szerint amennyiben a kormánykoalíció nem ítéli el az ukrán elnök fenyegetését, akkor az már nemcsak politikai szimpátia, hanem bűnrészesség.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala