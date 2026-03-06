Hazatért az ománi edzőtáborból a teljes magyar úszóválogatott

A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt szombaton törölték azt a repülőgépet, amellyel a küóldöttség egy része hazatért volna Ománból. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke aznap a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott: "fantasztikus kéthetes edzőtáboron vagyunk túl, és a csapat egy része indulna haza. Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték."