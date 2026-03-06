Ft
magyar úszó szövetség omán edzőtábor magyar repülőgép

Hazatért az ománi edzőtáborból a teljes magyar úszóválogatott

2026. március 06. 19:02

A 23 fős felnőtt- és utánpótláscsapat már itthon készül az öt hét múlva kezdődő soproni országos bajnokságra.

2026. március 06. 19:02
null

Mindenki hazatért az Ománban edzőtáborozott magyar úszóválogatottból. A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt szombaton törölték azt a repülőgépet, amellyel a küóldöttség egy része hazatért volna Ománból. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke aznap a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott:

fantasztikus kéthetes edzőtáboron vagyunk túl, és a csapat egy része indulna haza. Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték.”

 

Akkor négyen ragadtak a légikikötőben, a küldöttség nagyobb részének eleve csütörtökig tartott volna az edzőtábor, az MÚSZ közösségi oldala pedig pénteken arról számolt be, hogy a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott valamennyi versenyzője és edzője, összesen 23 fő épségben hazatért Ománból.

Mostantól itthon zajlik a felkészülés, öt hét múlva kezdődik az ob Sopronban"

– olvasható a bejegyzésben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

haxima
2026. március 07. 08:13
Nekem semmi bajom a sportolókkal, de mégis mi a faszért Ománba kell menni táborozni.
nagymester-b-2
2026. március 06. 22:12
Ezek szerint mindössze 4500 km-re csak sikerült találni egy medencét a sivatagban. Úgyhogy ezt választották
