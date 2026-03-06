Ft
zelenszkij ukrán magyar ügy

Muris nézni, ahogy a tiszás influenszerek kényszeredetten elsuttogják, hogy ejnye-bejnye, Zelenszkij

2026. március 06. 08:17

Majd 100x akkora hangerővel rákezdenek bömbölni, hogy de a Hatvanpuszta meg az európai jogállam.

2026. március 06. 08:17
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Tipp: ha azt akarod elérni, hogy Zelenszkij fenyegetőzése helyett más, a Tiszának (szerinted) kedvezőbb O1G-témáról legyen szó, akkor ne a promptot írd ki, hogy te Zelenszkij HELYETT akarsz erről  beszélni... hanem csak beszélj a témádról és kész. Ha igazad van és az a fontosabb-érdekesebb, akkor azt vitatják majd meg. Nagyon muris nézni, ahogy a tiszás influenszerek előbb kényszeredetten elsuttogják, hogy ejnye-bejnye, Zelenszkij, majd 100x akkora hangerővel rákezdenek bömbölni, hogy de a Hatvanpuszta meg az európai jogállam. Szerintem kivételesen kifejezetten okosan taktikázott Magyar az ukrán-ügyben, kár ezt lebontani ilyen füttyögéssel meg kalimpálással, hogy idefigyejjé, nenézzoda.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

