volodimir zelenszkij patrióták európáért orbán viktor

Európának most lett elege: megkapta a magáét az Orbán Viktort halálosan megfenyegető Zelenszkij

2026. március 06. 10:43

A fizikai megfélemlítés nem tartozik a normális politikai diskurzusba.

2026. március 06. 10:43
A Patrióták Európáért pártcsalád közös közleményben állt ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A pártcsalád tagjai elfogadhatatlannak nevezték az ukrán elnök szavait, amelyek megfélemlítést és erőszakot sugallnak, s ezzel összeegyeztethetetlenek a demokratikus elvekkel és a nemzetközi kapcsolatokban elvárható kölcsönös tisztelettel.

A pártcsalád közleményében kiemeli:

Az ilyen retorika különösen problémás annak fényében, hogy az EU-tagállamok eddig már mintegy 200 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, miközben Kijev további jelentős összegeket kér. A fenyegető hangvétel nehezen egyeztethető össze Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseivel.

A közlemény zárógondolata szerint a politikai nézeteltérések természetes részei a demokratikus vitának, de a fenyegetések és a fizikai megfélemlítés nem tartoznak a normális politikai diskurzusba.

Nyitókép forrása: Fabian Sommer / DPA / AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 06. 16:34
Orkrajna ismet bebizonyitotta, hogy nem valo az EU-ba
giraffe
2026. március 06. 13:19
Dehogy kapta meg a magáét....Az EUban senki nem foglalkozik a Patriótákkal, azoknak pedig semmilyen hatásuk sincs Ukrajnára. Akiknek meg lenne, azok meg mélyen hallgatnak. Senki érdemleges nem emelte fel a szavát. Sem az USA, sem az EU vezetői, sem egyetlen számottevő EU tagország miniszterelnöke (kormánya) és ez itt a baj.
Sándor
2026. március 06. 12:46
Mentelmi jog mögé bújt Brüsszeliek Brüsszeli ügyészség, ilyen halálos fenyegetésre nemzetközi körözés?
kir2vik
2026. március 06. 12:05
"A közlemény zárógondolata szerint a politikai nézeteltérések természetes részei a demokratikus vitának, de a fenyegetések és a fizikai megfélemlítés nem tartoznak a normális politikai diskurzusba." Na de részegen vagy belőve? A mai világban pontosítani kell az ilyesmit. Zselé tök részeg volt, vagy beállt, amikor a fenyegető felvételt készítették.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!