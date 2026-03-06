Európának most lett elege: megkapta a magáét az Orbán Viktort halálosan megfenyegető Zelenszkij

Orbán Viktor megszólalt: videóban reagált Zelenszkij halálos fenyegetésére
A fizikai megfélemlítés nem tartozik a normális politikai diskurzusba.
A Patrióták Európáért pártcsalád közös közleményben állt ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A pártcsalád tagjai elfogadhatatlannak nevezték az ukrán elnök szavait, amelyek megfélemlítést és erőszakot sugallnak, s ezzel összeegyeztethetetlenek a demokratikus elvekkel és a nemzetközi kapcsolatokban elvárható kölcsönös tisztelettel.
A pártcsalád közleményében kiemeli:
Az ilyen retorika különösen problémás annak fényében, hogy az EU-tagállamok eddig már mintegy 200 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, miközben Kijev további jelentős összegeket kér. A fenyegető hangvétel nehezen egyeztethető össze Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseivel.
A közlemény zárógondolata szerint a politikai nézeteltérések természetes részei a demokratikus vitának, de a fenyegetések és a fizikai megfélemlítés nem tartoznak a normális politikai diskurzusba.
