Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapest közút közút karácsony gergely kátyú állapot budapest

Egyre brutálisabb a kátyúhelyzet a fővárosban

2026. március 06. 17:37

A Budapestet ellepő kátyúk nemcsak a közlekedést nehezítik, de jelentős költségeket is okozhatnak az autósoknak.

2026. március 06. 17:37
null

A főváros útjain közlekedők egyre gyakrabban tapasztalják, hogy az autózás erős rázkódásokkal jár. Ennek oka többnyire nem a járművek műszaki állapota, hanem a budapesti utak romló minősége. A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság egyik ülésén a Budapest Közút ismertette a fővárosi úthálózat állapotáról és a kátyúhelyzetről szóló beszámolóját, amely rávilágít a probléma nagyságára.

A számok jelentős visszaesést mutatnak az útfelújítások terén. 2017 ben, még Tarlós István főpolgármestersége idején, mintegy 260 ezer négyzetméternyi útfelületet újítottak fel közútkezelési fenntartási, közszolgáltatási és útfelújítási forrásokból. Ezzel szemben 2022 re, már az új városvezetés időszakában, ez a mennyiség körülbelül 50 ezer négyzetméterre csökkent. Az adatok szerint 2023 és 2025 között projektszinten egyetlen négyzetméternyi útfelújítás sem történt a fővárosban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: BP Műhely

Az összevetésből az is kiderül, hogy Tarlós István főpolgármestersége idején négyszer annyi út újult meg, mint Karácsony Gergely időszakában. A különbség annak ellenére is jelentős, hogy az előbbi esetében kilenc évet, az utóbbinál pedig öt évet vizsgálnak. Az ötéves ciklusokra vetített átlag azt mutatja, hogy Tarlós István idején egy ciklus alatt átlagosan kétszer annyi út újult meg, mint utódja hivatali ideje alatt.

A romló útállapot következményei a mindennapi közlekedésben is érezhetők. Becslések szerint több ezer kátyú található a fővárosi utakon, ami számos helyen rendkívül rossz állapotokat eredményez. A tél vége és a tavasz eleje különösen kritikus időszak, mivel a fagyás és az olvadás váltakozása ilyenkor hozza létre a legtöbb kátyút.

A fővárosi közutak állapotának fenntartását jelenleg nagyrészt a Budapest Közút kátyúzási és nagyfelületi javítási forrásai biztosítják. 

Eközben a BKK nem bonyolított le fővárosi útfelújítási beruházást. A kátyúk nemcsak kényelmetlenséget okoznak, hanem jelentős anyagi kockázatot is jelentenek az autósok számára. Egy kátyúba hajtás akár 200 ezer forintos javítási költséget is eredményezhet. Az ilyen károk azonban bizonyos esetekben megtéríthetők, mivel az utak állapotáért az útfenntartó szervezetek felelnek. A fő és tömegközlekedési útvonalak esetében ez a feladat a Budapest Közút hatáskörébe tartozik.

A fővárosi közutak kezelését a Fővárosi Önkormányzat végzi a fővárosi tulajdonú úthálózaton, valamint leegyszerűsítve a kerületi tulajdonú, de tömegközlekedéssel érintett útvonalakon is. A Budapest Közút egy úgynevezett burkolatgazdálkodási rendszer segítségével elemzi az utak állapotát. A rendszer historikus adatok, burkolatállapot adatok és a jövőbeli leromlási trendek alapján ad felújítási javaslatot a teljes kezelt fővárosi közúthálózatra.

Forrás: BP Műhely

A rendszer képes azt is meghatározni, mekkora forrás szükséges a kívánt állapot eléréséhez, valamint azt is megmutatja, hogyan romlik az úthálózat állapota abban az esetben, ha a javasolt beavatkozások elmaradnak. Az autósok kártérítési igénnyel élhetnek az utak állapotáért felelős szervezetek felé. Ehhez egy online elérhető formanyomtatvány kitöltése szükséges, és célszerű fényképekkel is dokumentálni a keletkezett károkat. A gondosan összeállított bejelentés akár több százezer forintos javítási költségtől is megkímélheti a károsultakat.

A romló útállapot hosszabb távon minden érintett számára problémát jelent. A közútkezelők egyre több kártérítési igénnyel szembesülhetnek, miközben az autósok sem szeretnének jelentős összegeket költeni járműveik javítására. A helyzet gyors intézkedéseket igényel, ezért a BP Műhely szerint azonnali forrásátadásra és a feladatok átszervezésére van szükség, hogy a Budapest Közút végezhesse az útfelújítási munkákat.

Nyitókép: Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Ezt is ajánljuk a témában

ELÉG az ukrán zsarolásból – TÜNTETÉS a budapesti nagykövetségnél!

Videó

Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csilekandras
2026. március 07. 20:00
Vidéken nincs kátyú! :)
Válasz erre
0
0
patópál
2026. március 06. 22:10
A jogsi nélküli balfasz bosszúja a közlekedőkön.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 06. 20:57
Milyen főváros? Az nekünk nincs is.
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. március 06. 19:46
Ezek már Önbetemető gödrök ,ami a fotón is van ,ha kellően nagy a forgalom a gödrök kis módosításával amiket éjszaka észrevétlen karácsony emberei elvégeznek, a gödrök idővel maguktól betemetődnek,karácsony csapatának fejlesztése ezért nem végeznek feleslegesen nagyszabású javításokat,pénzkidobás lenne.ha mégsem temetőtnek be ,az a tetves lakosság hibája mert nem használják olyan mérték az utat hogy a gödrök betemetődjenek
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!