Egyre brutálisabb a kátyúhelyzet a fővárosban

A Budapestet ellepő kátyúk nemcsak a közlekedést nehezítik, de jelentős költségeket is okozhatnak az autósoknak.
2026. március 06. 17:37
7 p
2
6
26
Mentés
A főváros útjain közlekedők egyre gyakrabban tapasztalják, hogy az autózás erős rázkódásokkal jár. Ennek oka többnyire nem a járművek műszaki állapota, hanem a budapesti utak romló minősége. A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság egyik ülésén a Budapest Közút ismertette a fővárosi úthálózat állapotáról és a kátyúhelyzetről szóló beszámolóját, amely rávilágít a probléma nagyságára.
A számok jelentős visszaesést mutatnak az útfelújítások terén. 2017 ben, még Tarlós István főpolgármestersége idején, mintegy 260 ezer négyzetméternyi útfelületet újítottak fel közútkezelési fenntartási, közszolgáltatási és útfelújítási forrásokból. Ezzel szemben 2022 re, már az új városvezetés időszakában, ez a mennyiség körülbelül 50 ezer négyzetméterre csökkent. Az adatok szerint 2023 és 2025 között projektszinten egyetlen négyzetméternyi útfelújítás sem történt a fővárosban.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Az összevetésből az is kiderül, hogy Tarlós István főpolgármestersége idején négyszer annyi út újult meg, mint Karácsony Gergely időszakában. A különbség annak ellenére is jelentős, hogy az előbbi esetében kilenc évet, az utóbbinál pedig öt évet vizsgálnak. Az ötéves ciklusokra vetített átlag azt mutatja, hogy Tarlós István idején egy ciklus alatt átlagosan kétszer annyi út újult meg, mint utódja hivatali ideje alatt.
A romló útállapot következményei a mindennapi közlekedésben is érezhetők. Becslések szerint több ezer kátyú található a fővárosi utakon, ami számos helyen rendkívül rossz állapotokat eredményez. A tél vége és a tavasz eleje különösen kritikus időszak, mivel a fagyás és az olvadás váltakozása ilyenkor hozza létre a legtöbb kátyút.
A fővárosi közutak állapotának fenntartását jelenleg nagyrészt a Budapest Közút kátyúzási és nagyfelületi javítási forrásai biztosítják.
Eközben a BKK nem bonyolított le fővárosi útfelújítási beruházást. A kátyúk nemcsak kényelmetlenséget okoznak, hanem jelentős anyagi kockázatot is jelentenek az autósok számára. Egy kátyúba hajtás akár 200 ezer forintos javítási költséget is eredményezhet. Az ilyen károk azonban bizonyos esetekben megtéríthetők, mivel az utak állapotáért az útfenntartó szervezetek felelnek. A fő és tömegközlekedési útvonalak esetében ez a feladat a Budapest Közút hatáskörébe tartozik.
A fővárosi közutak kezelését a Fővárosi Önkormányzat végzi a fővárosi tulajdonú úthálózaton, valamint leegyszerűsítve a kerületi tulajdonú, de tömegközlekedéssel érintett útvonalakon is. A Budapest Közút egy úgynevezett burkolatgazdálkodási rendszer segítségével elemzi az utak állapotát. A rendszer historikus adatok, burkolatállapot adatok és a jövőbeli leromlási trendek alapján ad felújítási javaslatot a teljes kezelt fővárosi közúthálózatra.
A rendszer képes azt is meghatározni, mekkora forrás szükséges a kívánt állapot eléréséhez, valamint azt is megmutatja, hogyan romlik az úthálózat állapota abban az esetben, ha a javasolt beavatkozások elmaradnak. Az autósok kártérítési igénnyel élhetnek az utak állapotáért felelős szervezetek felé. Ehhez egy online elérhető formanyomtatvány kitöltése szükséges, és célszerű fényképekkel is dokumentálni a keletkezett károkat. A gondosan összeállított bejelentés akár több százezer forintos javítási költségtől is megkímélheti a károsultakat.
A romló útállapot hosszabb távon minden érintett számára problémát jelent. A közútkezelők egyre több kártérítési igénnyel szembesülhetnek, miközben az autósok sem szeretnének jelentős összegeket költeni járműveik javítására. A helyzet gyors intézkedéseket igényel, ezért a BP Műhely szerint azonnali forrásátadásra és a feladatok átszervezésére van szükség, hogy a Budapest Közút végezhesse az útfelújítási munkákat.
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.