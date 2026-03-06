Egyre brutálisabb a kátyúhelyzet a fővárosban

A romló útállapot következményei a mindennapi közlekedésben is érezhetők. Becslések szerint több ezer kátyú található a fővárosi utakon, ami számos helyen rendkívül rossz állapotokat eredményez. A tél vége és a tavasz eleje különösen kritikus időszak, mivel a fagyás és az olvadás váltakozása ilyenkor hozza létre a legtöbb kátyút.

A fővárosi közutak állapotának fenntartását jelenleg nagyrészt a Budapest Közút kátyúzási és nagyfelületi javítási forrásai biztosítják.

Eközben a BKK nem bonyolított le fővárosi útfelújítási beruházást. A kátyúk nemcsak kényelmetlenséget okoznak, hanem jelentős anyagi kockázatot is jelentenek az autósok számára. Egy kátyúba hajtás akár 200 ezer forintos javítási költséget is eredményezhet. Az ilyen károk azonban bizonyos esetekben megtéríthetők, mivel az utak állapotáért az útfenntartó szervezetek felelnek. A fő és tömegközlekedési útvonalak esetében ez a feladat a Budapest Közút hatáskörébe tartozik.

A fővárosi közutak kezelését a Fővárosi Önkormányzat végzi a fővárosi tulajdonú úthálózaton, valamint leegyszerűsítve a kerületi tulajdonú, de tömegközlekedéssel érintett útvonalakon is. A Budapest Közút egy úgynevezett burkolatgazdálkodási rendszer segítségével elemzi az utak állapotát. A rendszer historikus adatok, burkolatállapot adatok és a jövőbeli leromlási trendek alapján ad felújítási javaslatot a teljes kezelt fővárosi közúthálózatra.