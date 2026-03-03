Ft
03. 03.
kedd
reviczky gábor állapot tüdőgyulladás

Tüdőgyulladás miatt intenzív osztályra került Reviczky Gábor

2026. március 03. 17:42

A színész állapota olyannyira leromlott, hogy mentő szállította be.

2026. március 03. 17:42
null

Két komoly egészségi megpróbáltatáson is átesett az elmúlt hetekben Reviczky Gábor: súlyos tüdőgyulladás miatt intenzív osztályra került, nem sokkal később pedig bordatörést szenvedett – számolt be a Blikk. A Nemzet Művésze egy hétig feküdt kórházban, állapota olyannyira leromlott, hogy mentő szállította be.

A nehézségek ellenére mégis fontosnak tartotta, hogy személyesen is megjelenjen a A mi kis falunk jubileumi, 10. évadának mozis vetítésén, amelyet az RTL sorozatának szombati premierje alkalmából rendeztek. A vörös szőnyegen őszintén beszélt az elmúlt időszakról: elmondása szerint a tüdőgyulladás teljesen ledöntötte a lábáról, majd egy esés következtében a bordái is eltörtek. Korábban egy másik balesetet is átélt: 

autójából kiszállva zuhant a földre, miután vezetés közben elzsibbadt a lába. Akkor fia sietett a segítségére.

Reviczky Gábor most sincs csúcsformában, hangja is elment, de jelenléte a jubileumi vetítésen egyértelmű üzenet: a kitartás és a hivatás iránti elkötelezettség erősebb a megpróbáltatásoknál.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

