Kadirov fia súlyos autóbalesetet szenvedett

A csecsen vezető fiát kritikus állapotban szállították kórházba.
Súlyos autóbalesetet szenvedhetett Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves fia, Adam Kadirov, aki az ügyre rálátó források szerint válságos állapotban van és nincs eszméleténél. A Szabad Európa Rádió információi alapján Adam Kadirovot a legnagyobb csecsen kórházban kezelik Groznijban, a hatóságok pedig a kórházhoz vezető utakat is lezárták.
A helyi ellenzéki mozgalom, a NIYSO szintén arról írt, hogy Adam Kadirov konvoja nagy sebességgel haladt, amikor valami elállta az utat, emiatt több jármű egymásba rohant. A Telegramon közzétett bejegyzésük szerint a balesetnek kifejezetten sok sérültje lehetett, ugyanakkor a legnagyobb felfordulást Adam Kadirov sérülése okozta.
A mozgalom egyik képviselője a Szabad Európa Rádiónak elmondta, több forrásuk is megerősítette a baleset tényét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csecsen vezető fia állapotáról egyelőre nem tudnak biztos információt közölni.
