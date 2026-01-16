Kadirov fia súlyos autóbalesetet szenvedett

Súlyos autóbalesetet szenvedhetett Ramzan Kadirov csecsen vezető 18 éves fia, Adam Kadirov, aki az ügyre rálátó források szerint válságos állapotban van és nincs eszméleténél. A Szabad Európa Rádió információi alapján Adam Kadirovot a legnagyobb csecsen kórházban kezelik Groznijban, a hatóságok pedig a kórházhoz vezető utakat is lezárták.

A helyi ellenzéki mozgalom, a NIYSO szintén arról írt, hogy Adam Kadirov konvoja nagy sebességgel haladt, amikor valami elállta az utat, emiatt több jármű egymásba rohant. A Telegramon közzétett bejegyzésük szerint a balesetnek kifejezetten sok sérültje lehetett, ugyanakkor a legnagyobb felfordulást Adam Kadirov sérülése okozta.