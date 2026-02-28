Ft
02. 28.
szombat
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Hírek
Vélemények
Hetilap
vezető ali hámenei irán

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

2026. február 28. 15:15

Izraeli források szerint egyre több erre utaló jel van. Irán közben cáfolja a híreket.

2026. február 28. 15:15
null

Egyre több jel utal arra, hogy egy izraeli légicsapás következtében életét veszthette Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei – számolt be ismeretlen forrásra hivatkozva egy izraeli tévé csatorna. Az információt hivatalosan nem erősítették meg, pár perccel korábban a televízió arról értesült, hogy az iráni vezető minden bizonnyal megsérült. Irán cáfolja a híreket és közölték, jól van az ajatollah. 

A hírek szerint Hámenei hamarosan beszédet fog mondani. Az izraeli csatorna szerint, ha valóban sugározni fognak egy ilyen beszédet, azt már feltehetően előre rögzítették.

Nyitókép: Legfőbb iráni vezető hivatala, MTI/EPA

 

Összesen 151 komment

canadian-deplorable
2026. február 28. 16:58
Meglepetésemre Kanada libbant miniszterelnöke Mark Carney Trump mellé állt Iránnal kapcsolatban. Most van egy pirospontja.
Válasz erre
1
5
canadian-deplorable
2026. február 28. 16:49
Az amerikai kongresszusban a demokraták természetesen Irán mellett állnak és elítélik az amerikai támadást. A republikánusok támogatják a támadást. Mindkét oldalon van néhány képviselő és szenátor, akik a másik oldal mellé állnak. A republikánus oldalon Massey és társai a demokraták mellé, a demokrata oldalon, előre várhatóan, Fetterman és még néhányan álltak Trump mellé. Tehát, mint már előre látható volt, a jobboldal Irán ellen van, a baloldal pedig mellette. Az egész világon Magyarország az egyetlen kivétel, ahol a politikai analfabéta jobboldal a nemzetközi baloldal mellett áll.
Válasz erre
1
6
OszkárOszi
2026. február 28. 16:44
Az amerikaiak kirakatában jól fog mutatni, ha tényleg meghalt ez a boszorka.Részletkérdés.A hatvanhatos parancs pedig halad tovább.
Válasz erre
2
2
hernadvolgyi-2
2026. február 28. 16:41
"Irán a világ egyik legnagyobb olajtartalékával rendelkező országa, 2025-ös adatok szerint mintegy 208-209 milliárd hordó bizonyított kőolajkészlettel rendelkezik, amivel globálisan a 3. helyen áll. " Ennek semmi köze a "lődözéshez"!?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!