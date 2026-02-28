Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Egyre több jel utal arra, hogy egy izraeli légicsapás következtében életét veszthette Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei – számolt be ismeretlen forrásra hivatkozva egy izraeli tévé csatorna. Az információt hivatalosan nem erősítették meg, pár perccel korábban a televízió arról értesült, hogy az iráni vezető minden bizonnyal megsérült. Irán cáfolja a híreket és közölték, jól van az ajatollah.

A hírek szerint Hámenei hamarosan beszédet fog mondani. Az izraeli csatorna szerint, ha valóban sugározni fognak egy ilyen beszédet, azt már feltehetően előre rögzítették.