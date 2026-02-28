Magyarok ragadtak Dubajban, miközben zajlik a háború a Közel-Keleten

Izraeli légicsapás ért két iráni iskolát, amelyekben több mint ötven ember vesztette életét. Az iráni állami média beszámolója szerint a déli Hormozgán tartományban fekvő Minab városában egy általános lányiskolát talált el rakéta,

a halálos áldozatok száma legalább 51.

A támadás nyomán az izraeli és amerikai nagyszabású iráni bombázások civil következményei egyre élesebben kirajzolódnak. Az iráni Mehr hírügynökség arról is hírt adott, hogy Teherántól keletre egy másik iskolát ért csapásban legalább két diák meghalt.

Kuvaitban egy iráni rakéta csapódott be egy katonai bázisra, ahol mintegy háromszáz olasz katona állomásozik. A jelentések szerint személyi sérülés nem történt, de a kifutópálya megrongálódott.