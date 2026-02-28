Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Hírek
Vélemények
Hetilap
halálos áldozat rakéta iráni konfliktus

Magyarok ragadtak Dubajban, miközben zajlik a háború a Közel-Keleten

2026. február 28. 15:04

Az iráni–izraeli konfliktus új szintre lépett: katonai bázisokat értek találatok, drónok és rakéták csapódtak be, több ország lezárta légterét. A járattörlések miatt magyar utasok is a térségben rekedtek.

2026. február 28. 15:04
null

Az iráni–izraeli konfliktus újabb szakaszba lépett

több öböl menti országban is rakétatalálatokról és robbanásokról érkeztek jelentések, miközben a légterek lezárása és a járattörlések miatt sok magyar utas Dubajban rekedt. 

Az Egyesült Arab Emírségekben egy ember meghalt Abu-Dzabiban, miután iráni rakétákat fogtak el, Dubajban pedig robbanásokat lehetett hallani. Katar, Kuvait és Bahrein szintén lezárta légterét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Izraeli légicsapás ért két iráni iskolát, amelyekben több mint ötven ember vesztette életét. Az iráni állami média beszámolója szerint a déli Hormozgán tartományban fekvő Minab városában egy általános lányiskolát talált el rakéta,

 a halálos áldozatok száma legalább 51. 

A támadás nyomán az izraeli és amerikai nagyszabású iráni bombázások civil következményei egyre élesebben kirajzolódnak. Az iráni Mehr hírügynökség arról is hírt adott, hogy Teherántól keletre egy másik iskolát ért csapásban legalább két diák meghalt.

 

Kuvaitban egy iráni rakéta csapódott be egy katonai bázisra, ahol mintegy háromszáz olasz katona állomásozik. A jelentések szerint személyi sérülés nem történt, de a kifutópálya megrongálódott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Közben Izrael több száz katonai célpontot támadott Irán nyugati részén, míg az iráni hadsereg a második ellencsapási hullámban drónok tucatjait és mintegy 35 rakétát indított Izrael ellen. 

Egy iráni rakéta becsapódott Haifa kikötőjében is.

Az iráni állami média szerint Minab városában egy lányiskolát ért támadásnak legalább negyven halálos áldozata van, köztük 7 és 12 év közötti gyermekek. 

Izraeli források közben arról számoltak be, hogy az első csapások célpontjai között lehetett az Iráni Forradalmi Gárda több magas rangú vezetője, valamint az iráni politikai vezetés tagjai is, bár ezekről eltérő információk jelentek meg.

A nemzetközi reakciók egyelőre visszafogottak. 

Az Európai Unió vezetői önmérsékletre szólítottak fel, Norvégia a nemzetközi jog esetleges megsértését emelte ki, míg Ausztrália nyíltan támogatta az Irán elleni akciót. 

A konfliktus kimenetele bizonytalan, a térségben élők és az ott tartózkodó külföldiek – köztük magyarok – folyamatosan figyelik a biztonsági és közlekedési fejleményeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Various sources / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandala-3
2026. február 28. 17:04
"Magyarok maradtak Dubajban" Legalább a kintrekedt Qvákat hozza haza a külügy!!
Válasz erre
0
0
B_kanya
•••
2026. február 28. 16:51 Szerkesztve
Obsitos Technikusjohannluipigus 2026. február 28. 16:18 " Huttingernek van gyereke? Ez nekem újdonság. És mit csinál ott? Tevékből szopja a szaporítóanyagot?" Minimálbérért, azt mondta.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. február 28. 16:17
A reggeli-déli Emirates rendben megérkezett. A visszautat törölték. Majd kiderül kik és mennyien ragadnak ott.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. február 28. 16:05
Majd esznek Dubai csokit. Az megnyugtat.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!