Orbán Viktor annyira „földbe döngölte” politikai ellenfeleit, hogy arra szinte nincsenek szavak

A prímet Tordai Bence vitte, aki a 15 év alatt háromszorosára nőtt államadóssággal vegzálta Orbánt. S mikor ennek hallatán a kormányfő mosolyogni kezdett, Tordai ráfömedt: „Ne röhögjön, miniszterelnök úr!” – vágta oda. Kövér László rendre utasítása persze nem maradt el. Orbán nyilván azon mosolygott, hogy ez is félrevezető megállapítás. A közgazdászok ugyanis a GDP-arányos államadósságot figyelik, ami 2010-ben 80 százalék felett volt, a 2010 es évek végére 65 százalékra csökkent. A koronavírus-járvány és az azt követő válságkezelés hatására viszont ismét emelkedett, 2024 végén 73,5 százalék volt.

A „röhögésnek” tehát nagyon is volt alapja. Felszólalása végén Tordai odaszúrta: „Ez volt az utolsó beszéde napirend előtt miniszterelnökként.”

Lukács László György jobbikos képviselő arról beszélt, hogy nem a normalitás része, hogy egy teljes ország azt nézi, ki kivel fekszik össze. „Az ország egyik része egy hálószobát lát, ahol valamilyen jelenetet vár, az ország másik része pedig azt látja, hogy az önök képviselői a mérgező akkugyárakkal fekszenek össze.” A válasz számára sem maradt el, csak várjuk ki a végét. Bedő Dávid, a Momentum politikusa kijelentette, „nem csak mi vagyunk itt utoljára ebben a teremben. Orbán Viktornak is ezek az utolsó napjai Magyarország miniszterelnökeként.” Komjáthi Imre, MSZP: „Akkor tegyük helyre ezt a gödi kérdést. És azt, hogy ki miről tudott és nem tudott? Vagy ön hazudott, vagy önnek hazudtak, vagy eltitkolták ön elől a tényeket.” Arató Gergely, DK: „Megfelelő lezárása volt ez a beszéd az ön kormányzásának.

Mint a Titanic kapitánya, aki halát megvető bátorsággal vitte át az utasszállító hajót a jégmezőn. Önöknek a jéghegye az a valóság lesz, amelybe beleütközve elsüllyed a fideszes kormányzás hajója.”

És akkor elérkezett a nagy pillanat, amikor Orbán Viktor „földbe döngölte” az ellenzéket. Elmondta, hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Majd arra utalt, hogy