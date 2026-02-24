Orbán Viktor annyira „földbe döngölte” politikai ellenfeleit, hogy arra szinte nincsenek szavak

Az EU nem állt mellénk – biztosan jó helyen vagyunk mi itt?
Elég durva üzenete van annak, ha egy szervezet a saját tagja ellen foglal állást egy külső entitással folytatott vitájában. Ungváry Zsolt írása.
A teljes ellenzék Ukrajna oldalára állt – ennyit jelent nekik a haza.
Igazi csemege volt a parlament napirend előtt felszólalásait nézni.
Orbán Viktor annyira, de annyira „földbe döngölte” politikai ellenfeleit, hogy arra szinte nincsenek szavak.
Szerencsétlen ellenzéki képviselők egymás után igyekeztek sértegetni Orbán Viktort, mondván, ez volt az utolsó napirend előtti felszólalása az Országggyűlésben. Mondták ezt annak ellenére, hogy jól tudták, a dolog éppen fordítva áll. Nekik áll ki a szekerük rúdja, éppen ők azok, akiknek az áprilisi választásokon várhatóan nem osztanak lapot, és
hosszú sorokban mennek az SZDSZ után a politikai szemétdombra.
Hihetetlen, hogy miközben tisztában vannak vele, hogy a hattyúdalukat fogják énekelni, ennek ellenére mocskolódnak. Még az utolsó leheletükkel is. Tudjuk, a hattyú egész életében néma, de a halála előtt elénekel egy gyönyörű dalt. Ők még erre is képtelenek; bizonyították, hogy a hattyú is különb náluk.
A prímet Tordai Bence vitte, aki a 15 év alatt háromszorosára nőtt államadóssággal vegzálta Orbánt. S mikor ennek hallatán a kormányfő mosolyogni kezdett, Tordai ráfömedt: „Ne röhögjön, miniszterelnök úr!” – vágta oda. Kövér László rendre utasítása persze nem maradt el. Orbán nyilván azon mosolygott, hogy ez is félrevezető megállapítás. A közgazdászok ugyanis a GDP-arányos államadósságot figyelik, ami 2010-ben 80 százalék felett volt, a 2010 es évek végére 65 százalékra csökkent. A koronavírus-járvány és az azt követő válságkezelés hatására viszont ismét emelkedett, 2024 végén 73,5 százalék volt.
A „röhögésnek” tehát nagyon is volt alapja. Felszólalása végén Tordai odaszúrta: „Ez volt az utolsó beszéde napirend előtt miniszterelnökként.”
Lukács László György jobbikos képviselő arról beszélt, hogy nem a normalitás része, hogy egy teljes ország azt nézi, ki kivel fekszik össze. „Az ország egyik része egy hálószobát lát, ahol valamilyen jelenetet vár, az ország másik része pedig azt látja, hogy az önök képviselői a mérgező akkugyárakkal fekszenek össze.” A válasz számára sem maradt el, csak várjuk ki a végét. Bedő Dávid, a Momentum politikusa kijelentette, „nem csak mi vagyunk itt utoljára ebben a teremben. Orbán Viktornak is ezek az utolsó napjai Magyarország miniszterelnökeként.” Komjáthi Imre, MSZP: „Akkor tegyük helyre ezt a gödi kérdést. És azt, hogy ki miről tudott és nem tudott? Vagy ön hazudott, vagy önnek hazudtak, vagy eltitkolták ön elől a tényeket.” Arató Gergely, DK: „Megfelelő lezárása volt ez a beszéd az ön kormányzásának.
Mint a Titanic kapitánya, aki halát megvető bátorsággal vitte át az utasszállító hajót a jégmezőn. Önöknek a jéghegye az a valóság lesz, amelybe beleütközve elsüllyed a fideszes kormányzás hajója.”
És akkor elérkezett a nagy pillanat, amikor Orbán Viktor „földbe döngölte” az ellenzéket. Elmondta, hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Majd arra utalt, hogy
miközben az ellenzék sajnálkozva beszélt a kormányról, addig a valóság mintha mást diktálna. Mint fogalmazott: „MSZP ki, Momentum ki, Jobbik ki, Párbeszéd ki, LMP ki, DK ki. Ez az önök teljesítménye. Ilyen teljesítménnyel a hátuk mögött némi szerénység indokolt lenne, uraim!”
Gödre térve kijelentette: a felszólalók közt többen is szemérmetlen módon hazudtak. „Szeretném megismételni higgadtan, nyugodtan. Hazudtak. Ön is, ön is, ön is.”
De a fekete leves csak ezután következett. Orbán kijelentette:
A mai nappal én azt tanultam meg, hogy ha ukrán-magyar konfliktus van, akkor a magyar ellenzék az ukránok oldalára áll. Mindannyian. Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben. Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, amelyek egy ukrán-magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak.”
Senki nem volt ugyanis közöttük, aki csak megemlítette volna napjaink legsúlyosabb, akár a világháború lehetőségét is magában rejtő konfliktusát. De nem szólt a kérdésről a Tisza sem, hiába faggatta Magyar Pétert erről a HírTv riportere.
Ennyit jelent a komcsiknak a haza. Pont ennyit.
***
(Fotó: Kovács Attila, MTI, MTVA)
