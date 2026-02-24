Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij von der leyen eu

Az EU nem állt mellénk – biztosan jó helyen vagyunk mi itt?

2026. február 24. 05:25

Elég durva üzenete van annak, ha egy szervezet a saját tagja ellen foglal állást egy külső entitással folytatott vitájában.

2026. február 24. 05:25
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Gyerekkoromban láttam egy mesét a televízióban (akkoriban még így ment ez, naponta egy tízperces mese, negyed nyolc után), amelyikben a szél és a nap azon vitatkozik, ki tudja lehúzni a vándorról a kabátját. A szél cibálja, arcába csap, fülébe süvít, de a férfi egyre erősebben kapaszkodik a ruhába és nem ereszti. Erre jön a nap, rámosolyog, s a derűs melegben hősünk rögtön leveszi magáról a kabátot.

Mindig ez jut eszembe az ukránokról, akik minél inkább akarnak tőlünk valamit, annál pökhendibbek és fenyegetőbbek.

(Akár egy agresszív udvarló: „Addig verlek, amíg nem szeretsz belém!”) Pedig hihetetlenül egyszerűen és olcsón szerezhettek volna egy elkötelezett barátot, ha a nyugati határszélükön, számukra a „Kárpátokon túl”, azt a kétszázezer magyart jól megszeretgetik, babusgatják; igazán nem omlott volna tőle össze a nagy ukrán álom. Ehelyett – már jóval a háború előtt is –

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

betartottak, szemétkedtek, jogokat vontak el, robbantgattak, játszották az arrogáns bunkót.

Amikor aztán az oroszok megtámadták őket, és világossá vált, hogy szükségük lehet egy kis szimpátiára a nyugati szomszédtól, sebtiben ledöntötték Munkácson a turult, mert hirtelenjében nem akadt fontosabb dolguk. Fura egy logika ez: nehéz helyzetben vagyok, segítséget koldulnék, közben azt sértegetem, akitől kérni akarok. (Mondjuk a svédek is ezt csinálták a NATO-csatlakozásuk előtt.)

Mi inkább a tárgyalásokra próbáltunk építeni, Orbán végigröpködte a fél világot, Ponciustól Pilátusig, hogy tető alá hozza a békét, vagy legalábbis a zöld asztal mellett próbálja rendezni a dolgokat, ne a lövészárokban vagy az energiakapcsolóknál.

Annak idején a román EU-csatlakozáskor – talán túlságosan is könnyedén – garanciák, fenyegetések és zsarolások helyett gyorsan beengedtük őket.

Bezzeg amikor a schengeni övezetbe akartak belépni, Ausztria blokkolta őket. Ahogyan Szlovénia Horvátországot tette parkolópályára valami kis kikötői határhuzigálás miatt, vagy a görögök a macedónokat, akik szerencsétlenek még az országukat is átnevezték, mégse mentek vele semmire.

Mi csak annyit kérünk egy leendő szövetségestől, akit beengednénk a legbelső köreinkbe, hogy ne diszkriminálja, ne fossza meg alapvető emberi és polgári jogaitól, de legalábbis ne verje agyon magyar honfitársainkat. Ne zárja el tőlünk – felrúgva nemcsak a „barátságot”, de a szerződéseket is – az alapvető energiahordozóinkat, amit egyébként nem is ők adnak, csak átengedik a még létező országukon.

Ne fenyegesse háborúval a hazánkat, valamint meggyilkolással a vezetőinket, és ne csináljon halállistát azokról, akik nem tetszenek neki.

Ez igazán nem olyan nagy kérés valakitől, aki a mi szívességünkre ácsingózik. 

Meghúztak egy durvát – jó, leegyeztetve a tenyerükből eszegető németekkel és tízmillió helyett egyszem Magyarral –, erre kaptak egy arányos választ. De még mindig a szél szerepét választva megint emelték a tétet, és megtámadták orosz területen az olajunkat; igen, a miénk, megvettük, mi használjuk fel.

A kocsi a házam előtt is az enyém, nem az autógyáré.

„Ha a magyarok és a szlovákok nem indítják újra az energiaszállítást, katonai erővel kell elfoglalni az érintett létesítményeiket”, üzeni az ukrán katonatiszt, egyre jobban feltekerve az erőszakmérőt, nyíltan hadba indulva a NATO és az EU ellen; bár hogy aktiválná-e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete az ötös cikkelyt vagy Von der Leyen rápirítana-e Zelenszkijre (esetleg befagyasztana minden pénz- és fegyverszállítást, hogy azzal legalább ne EU-tagállamokat lőjenek), arra nem mernék mérget venni.

Ezt is ajánljuk a témában

„Kaja Kallas azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába, (… és) Kijev valóban összejátszik Brüsszellel a kőolajszállítás blokkolását illetően”, nyilatkozta Szijjártó Péter, miután az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét meghallgatta.

Ezt is ajánljuk a témában

Érdekes, hogy miután az orosz anyanyelvű zsidó családba született Zelenszkij felfedezte magában a nagy ukrán hazafit, és megalkotta a „mindenki nézze a világ történéseit ukrán szemüvegen át” tézisét (amivel sikerrel fertőzte meg a komplett brüsszeli agytrösztöt), azóta az ukránokat teljesen külön kell kezelni.

(Egy másik mesében Mátyás király Gyevibe látogat, ahol bármiről is szó van, az nem vonatkozhat a gyevi bíróra. Ott mindenre rá kell mondani: „Kivéve a gyevi bírót!” Hát így vagyunk most mi is: „Mindenkinek be kell tartani a nemzetközi szerződéseket!” „Kivéve a Zelenszkijt!”)

Annak idején, amikor mi csatlakoztunk az Unióhoz, minket közel másfél évtizedekig kábítottak, szőröztek, százalékokon lovagoltak, tolták a határidőket, zártuk le egymás után a fejezeteket, dossziékat, mígnem tizedmagunkkal (jóllehet eredetileg a cseh-lengyel-magyar triónak elsőbbséget ígértek) fölvettek. Jelzem, azóta se nyitott egy ismerősöm se cukrászdát Bécsben.

De amikor bent voltunk, akkor se kaptuk ezredrészét sem annak a törődésnek, mint a még kívül lévő ukránok. Sem a szlovák nyelvtörvény, sem a Benes dekrétumok nem verték ki a biztosítékot;

2006-ban a globalista balos kormánynak elnézték a trükkök százait (ebben bízik Péter is; na, nem az, amelyik megtagadta a mesterét, mert annak legalább volt lelkiismeret-furdalása, és csak háromszor tette, pusztán egyetlen hajnalon), és

egyáltalán nem zavarta a brüsszeli elvtársakat, hogy Gyurcsány a saját népét löveti, ráadásul a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján…

A nekünk járó pénzek befagyasztásáról nem is szólva, miközben az ukránok nemlétező demokráciája, kaotikus jogállamisága és világbajnok korrupciója dacára oda ömlik a lé.

Elég durva üzenete van annak, ha egy szervezet a saját tagja ellen foglal állást egy külső entitással folytatott vitájában. (Én az ukránok helyében nem akarnék ilyen tagságot; majd ha bent lesznek, Von der Leyenék hirtelen az oroszok mellé állnak? Az volna logikus…) 

Olyan ez, mintha az európai lakosság egészségének és jólétének elsődlegessége helyett a vakcinát készítő gyógyszergyárakat pártolnák… (Hopp, ez rossz példa volt…) Vagy ha az őslakosok helyett az illegálisan érkező dologtalan, betelepülő idegeneket pénzelnék és gyámolítanák… 

Biztos, hogy jó helyen vagyunk?

***

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az Európai Unió és a Telex bemutatja: költsünk amerikai videójátékra, ne pedig otthonteremtésre!

Az uniós támogatással készült Telex-videó szerint kamatos kamat nem létezik.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP)

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
__iX
•••
2026. február 24. 06:58 Szerkesztve
Elképzelhető egy sötétebb jövő, egy 10-20 éves világháborús időszak. 5-10 évig nagyon erős amcsi és eu-s fegyverkezés. Lásd: 5% GDP a katonai kiadásokra, +50% 2026-os amcsi katonai költségvetés, ami még feljebb mehet. Majd Nyugat nekiindul Kínának, ahol nekünk az előretolt gyalogság szerepe jut majd. A képmutató Nyugat nem fog moralizálni, ahogy soha sem tette, be fog vetni mindent a hegemón pozíciója tartásáért, akár 100 milliós emberáldozatok, atom, biofegyverek. Egyetlen remény, hogy a Globális Dél mit lép, mennyire lesz erős, hogy ezt megakadályozza.
Válasz erre
0
0
[email protected]
2026. február 24. 06:55
UNGVÁRY ZSOLTNAK A GYERMEKKORÁBÓL FÖLIDÉZETT PÉLDÁZATA--AZ UKRÁNOKKAL ILL. AZ Ő VISELKEDÉSÜKKEL KAPCSOLATBAN NAGYON TALÁLÓ ÉS JÓ. JÓMAGAM EGY HASONLÓVAL ÁLLNÉK ELŐ--MELYET EGY NAGYON SZÉP ÉS BÁJOS HÖLGYTŐL, EGYIK MENYEMTŐL HALLOTTAM. Ő MESÉLTE, HOGY KISLÁNYKORÁBAN ANYUKÁJA, DE MÉG A NAGYMAMÁJA IS ÚGY NEVELTE: " EGY KISLÁNYNAK, NEVELKEDÉSE KÖZBEN MINDIG, MINDEN HELYZETBEN KEDVESEN MOSOLYOGNIA KELL(!!!), MERT A LÁNYOKNAK EZ KÖTELEZŐ..MERT HISZEN ŐK AKKOR IGAZÁN VONZÓAK, SZÉPEK, HA MOSOLYOGNAK..ESETLEG FINOMAN-TARTÓZKODÓAN NEVETNEK MINDIG, DE MINDIG!" AZT MONDTÁK NEKI IS MEG A BARÁTNŐINEK IS A SZÜLEI: " MOSOLYOGJ "FIJAM"--EGY KISLÁNYNAK: "FIJAM"-- MER' KÜLÖNBEN KAPSZ KÉT AKKORA FRÁSZT A KÉPEDRE, HOGY LEESIK A FEJED...KICSIM..." SZERETETTEL...UGYE. HÁT ILYEN AZ UKRIK VISELKEDÉSE IS......
Válasz erre
0
0
gabor87
2026. február 24. 06:43
Nagyon jó írás. Nem, nem vagyunk ezek között jó helyen. Ennek az uniónak vesznie kell. Egy értelmesebb európai népek érdekeit érvényesítő kell helyette.
Válasz erre
4
0
Tuners
2026. február 24. 06:41
Elég durva üzenete van annak, ha egy szervezet a saját tagja ellen foglal állást egy külső entitással folytatott vitájában Hát ez mondjuk tű pontos, és ez az egy mondat elég is, leír mindent.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!