Az EU nem állt mellénk – biztosan jó helyen vagyunk mi itt?

Gyerekkoromban láttam egy mesét a televízióban (akkoriban még így ment ez, naponta egy tízperces mese, negyed nyolc után), amelyikben a szél és a nap azon vitatkozik, ki tudja lehúzni a vándorról a kabátját. A szél cibálja, arcába csap, fülébe süvít, de a férfi egyre erősebben kapaszkodik a ruhába és nem ereszti. Erre jön a nap, rámosolyog, s a derűs melegben hősünk rögtön leveszi magáról a kabátot.

Mindig ez jut eszembe az ukránokról, akik minél inkább akarnak tőlünk valamit, annál pökhendibbek és fenyegetőbbek.

(Akár egy agresszív udvarló: „Addig verlek, amíg nem szeretsz belém!”) Pedig hihetetlenül egyszerűen és olcsón szerezhettek volna egy elkötelezett barátot, ha a nyugati határszélükön, számukra a „Kárpátokon túl”, azt a kétszázezer magyart jól megszeretgetik, babusgatják; igazán nem omlott volna tőle össze a nagy ukrán álom. Ehelyett – már jóval a háború előtt is –