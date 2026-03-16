Végleg elszakadt a cérna a szlovákoknál: Ficóék Magyarországgal vállvetve mennek neki Zelenszkij és Von der Leyen tervének

Bármikor megtámadhatja Magyarországot Ukrajna: elkészült a terv, már az Európai Unióval is egyeztetnek
Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.
Szlovákia az Európai Unió Külügyi Tanácsának hétfői brüsszeli ülésén blokkolhatja az Ukrajna számára tervezett hitel jóváhagyását.
A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) arra szólította fel Juraj Blanár külügyminisztert, hogy az Európai Unió Külügyi Tanácsának hétfői brüsszeli ülésén blokkolja az Ukrajna számára tervezett hitel jóváhagyását – számolt be az Infostart.
Az SNS közleménye szerint elfogadhatatlan lenne, ha Robert Fico kormányának bármely tagja megszavazná a hitelt, miközben Ukrajna leállította a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Slovnaft számára, és nem engedélyezi a vezeték állapotának ellenőrzését sem.
A párt álláspontja szerint Ukrajna addig nem juthat hozzá a kölcsönhöz, amíg nem rendezi kapcsolatait a Szlovákiával és Magyarországgal.
A párt azt is kifogásolja, hogy gazdasági és pénzügyi nehézségek idején Brüsszel jelentős pénzügyi támogatást nyújtana egy olyan államnak, amely nem tagja az Uniónak. Emellett az SNS bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéseit is, amelyeket a politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnök és családja felé tett.
Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.
A párt szerint Ukrajna ezzel beavatkozik a magyarországi választási folyamatokba, és megsérti Szlovákia és Magyarország érdekeit.
