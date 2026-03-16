Végleg elszakadt a cérna a szlovákoknál: Ficóék Magyarországgal vállvetve mennek neki Zelenszkij és Von der Leyen tervének

A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) arra szólította fel Juraj Blanár külügyminisztert, hogy az Európai Unió Külügyi Tanácsának hétfői brüsszeli ülésén blokkolja az Ukrajna számára tervezett hitel jóváhagyását – számolt be az Infostart.

Az SNS közleménye szerint elfogadhatatlan lenne, ha Robert Fico kormányának bármely tagja megszavazná a hitelt, miközben Ukrajna leállította a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Slovnaft számára, és nem engedélyezi a vezeték állapotának ellenőrzését sem.