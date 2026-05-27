mol petrolkémia olefin - 1 mol robbanás baleset

Fontos előrelépés a Molnál: hamarosan indulhat robbanás sújtotta tiszaújvárosi üzem helyreállítása

2026. május 27. 21:39

A munkálatok akár hónapokat is igénybe vehetnek.

Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt. 

Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a Mol megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát

– közölte a társaság szerdán az MTI-vel. Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van – írták a közleményben.

A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. 

Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem

– ismertették. A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat – erősítették meg.

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal – hangsúlyozták a közleményben.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én történt a robbanás történt. A balesetben egy ember meghalt és az esetnek több súlyos sérültje is van.

(MTI)

